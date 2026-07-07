La Guaira : la solidarité plus forte que la catastrophe

La Guaira (VNA) – Sous des bâches vertes installées à la hâte sur le littoral de Playa Grande, dans l'État de La Guaira, le bruit des vagues n'a plus la même résonance. Il ne rappelle plus la quiétude d'une station balnéaire animée, mais la nuit où la terre s'est mise à trembler, bouleversant la vie de milliers de familles.

Les séismes ont détruit des habitations, endommagé les infrastructures et plongé de nombreux quartiers dans l'obscurité. Les coupures d'électricité, la fermeture des commerces de première nécessité et le manque de ressources ont rendu le quotidien particulièrement difficile. Pourtant, au milieu des ruines, la solidarité n'a jamais disparu.

Dans un campement provisoire installé en bord de mer, Rosa, une femme d'une soixantaine d'années qui a perdu la maison où elle avait vécu pendant près d'un demi-siècle, rallume un petit feu de bois. Une vieille marmite cabossée posée sur les flammes est l'un des rares objets qu'elle a pu récupérer après la catastrophe. Ce soir, elle ne prépare pas son habituel repas à base d'avoine, mais des nouilles instantanées distribuées quelques heures plus tôt par l'équipe de secours vietnamienne.

« Nous avons perdu notre maison, mais pas notre solidarité », confie-t-elle en remuant les nouilles. À la lueur du feu, son visage marqué par les épreuves conserve une expression sereine. Elle raconte que lorsqu'un voisin a trouvé un peu d'eau potable, il l'a immédiatement distribuée aux enfants des familles voisines avant d'en boire lui-même. « Ici, même un morceau de pain est partagé en deux », ajoute-t-elle.

Un peu plus loin, Carlos renforce la toiture d'un abri de fortune avec deux autres hommes. Ses mains portent encore les blessures causées par les recherches menées dans les décombres au lendemain des séismes. Malgré la fatigue, il poursuit son travail avec détermination.

Il raconte que, lorsqu'il était resté coincé sous un pan de mur effondré, des sauveteurs vietnamiens étaient intervenus sans hésitation pour dégager les blocs de béton et lui porter secours. « Aujourd'hui, j'ai encore la force d'aider. C'est à mon tour de faire quelque chose pour les autres », dit-il avec simplicité.

Acheminement de produits de première nécessité et de denrées alimentaires vers le campement provisoire des victimes des séismes. Photo: VNA

À La Guaira, la solidarité se manifeste dans les gestes du quotidien. Une étreinte silencieuse entre deux femmes ayant perdu un proche, une place cédée dans une tente à une jeune mère et à son nouveau-né, ou encore quelques bonbons couverts de poussière que des enfants se partagent avec le sourire illustrent cette volonté commune de surmonter l'épreuve.

À la tombée de la nuit, l'obscurité recouvre les bâtiments détruits. Dans les camps de fortune, les feux improvisés continuent pourtant d'apporter un peu de chaleur et de lumière. Les repas sont préparés collectivement, les vivres sont distribués équitablement et chacun contribue, selon ses moyens, à l'entraide quotidienne.

Les catastrophes naturelles peuvent faire s'effondrer les ouvrages les plus solides, mais elles ne peuvent briser la bonté ni la force de la solidarité. Ensemble, les sinistrés traversent les jours les plus difficiles, portés par la chaleur des mains qui continuent de se tendre et de se serrer. -VNA

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