Politique

Le dirigeant To Lam reçoit les ambassadeurs de cinq pays

Le dirigeant To Lam a reçu les ambassadeurs de cinq pays venus présenter leurs lettres de créance, réaffirmant la volonté du Vietnam de développer des relations de coopération stables et durables avec ses partenaires.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, et l'ambassadeur du Portugal, Joaquim Alberto De Sousa Moreira De Lemos. Photo: VNA
Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, et l'ambassadeur du Portugal, Joaquim Alberto De Sousa Moreira De Lemos. Photo: VNA

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, etHanoï (VNA) – Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, a reçu, le 6 juillet au Palais présidentiel, les ambassadeurs du Portugal, d'Iran, de Mongolie, des États-Unis et du Myanmar, venus lui présenter leurs lettres de créance à l'occasion de leur prise de fonctions au Vietnam.

En recevant l'ambassadeur du Portugal, Joaquim Alberto De Sousa Moreira De Lemos, le chef de l'État l'a félicité pour sa nomination en tant que premier ambassadeur résident du Portugal au Vietnam et s'est dit convaincu qu'il contribuerait à renforcer les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays.

Il a appelé les deux parties à tirer pleinement parti de l'Accord de libre-échange Vietnam-Union européenne (EVFTA), à porter les échanges commerciaux bilatéraux à un milliard de dollars et à élargir leur coopération, notamment dans l'économie maritime, le numérique, les produits pharmaceutiques et l'énergie.

Il a également invité le Portugal à continuer, aux côtés de l'Union européenne, à soutenir la position du Vietnam et de l'ASEAN sur la Mer Orientale, consistant à préserver la paix, la stabilité, la sécurité et la sûreté de la navigation dans cette zone, ainsi qu'à promouvoir le règlement pacifique des différends conformément au droit international, en particulier à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).

L'ambassadeur Joaquim Alberto De Sousa Moreira De Lemos a affirmé qu'il œuvrerait au renforcement de la coopération dans l'économie, le commerce, l'investissement, les hautes technologies, les transports et les énergies renouvelables, tout en ouvrant de nouvelles perspectives de coopération.

Recevant l'ambassadeur d'Iran, Akbar Ghasemi Ali Abadi, To Lam a réaffirmé que le Vietnam attachait de l’importance à ses relations d'amitié et de coopération avec l'Iran.

Il a salué la récente conclusion d'un mémorandum d’accord de paix entre les États-Unis et l'Iran, exprimant l'espoir que les deux parties parviendraient bientôt à un accord durable et à long terme, permettant de mettre fin définitivement au conflit et d'apporter une paix durable au peuple iranien. Il a affirmé que le Vietnam était prêt à contribuer, dans la mesure de ses capacités, à la réalisation de cet objectif.

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Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, et l'ambassadeur d'Iran, Akbar Ghasemi Ali Abadi. Photo: VNA


Il a souhaité que les deux pays renforcent leur confiance politique, développent leur coopération économique, fassent de la science et de la technologie un moteur de leurs relations et intensifient leurs échanges dans les domaines de la culture, de l'éducation et du tourisme.

L'ambassadeur Akbar Ghasemi Ali Abadi a indiqué que le gouvernement iranien accordait de l’importance à ses relations avec le Vietnam. Il a proposé plusieurs axes prioritaires afin de renforcer la coopération bilatérale dans tous les domaines, notamment politique, diplomatique, économique et de défense.

En accueillant l'ambassadrice de Mongolie, Ganbaatar Hulan, le dirigeant vietnamien s'est déclaré convaincu qu'elle contribuerait à approfondir le partenariat global entre les deux pays.

Il a réaffirmé que le Vietnam accordait de l’importance au développement de ses relations avec la Mongolie et souhaitait poursuivre une coopération toujours plus concrète, efficace et durable.

To Lam a invité l'ambassadrice à coopérer étroitement avec les autorités vietnamiennes compétentes afin d'organiser, dans les meilleurs délais, la 20e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam-Mongolie sur la coopération économique, commerciale, scientifique et technique, qui se tiendra en Mongolie.

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Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, et l'ambassadrice de Mongolie, Ganbaatar Hulan. Photo: VNA

L'ambassadrice Hulan a affirmé que la Mongolie attachait de l’importance à ses relations avec le Vietnam et considérait ce dernier comme un partenaire global de premier plan en Asie du Sud-Est.

Recevant l'ambassadrice des États-Unis, Jennifer Wicks, To Lam s'est félicité de sa nomination et a exprimé sa confiance dans sa contribution au renforcement du partenariat stratégique global entre les deux pays.

Soulignant les progrès enregistrés depuis l'établissement de ce partenariat, il a appelé les deux parties à maintenir les échanges et contacts de tous niveaux, à conclure rapidement l'Accord sur le commerce réciproque, équitable et équilibré (ART) et à renforcer leur coopération dans des domaines tels que les sciences et les technologies, l'innovation, les semi-conducteurs, l'intelligence artificielle, la transformation numérique, l'éducation, la santé, l'énergie et les échanges entre les peuples.

L'ambassadrice américaine a souligné que les États-Unis accordaient de l’importance à leurs relations avec le Vietnam et soutenaient un Vietnam puissant, indépendant, résilient et prospère. Elle s'est engagée à collaborer étroitement avec les ministères, les secteurs, les localités et les partenaires vietnamiens pour mettre en œuvre efficacement les accords de haut niveau et approfondir la coopération dans les domaines d'intérêt commun.

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Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, et l'ambassadrice des États-Unis, Jennifer Wicks. Photo: VNA


Elle a également affirmé que les États-Unis continueraient de coopérer avec le Vietnam dans le règlement des conséquences de la guerre, notamment à travers des projets de décontamination de la dioxine, de déminage, d'aide aux personnes handicapées, ainsi que de recherche et d'identification des restes des soldats vietnamiens portés disparus pendant la guerre. Les États-Unis continueront aussi de coopérer étroitement avec le Vietnam au sein des forums régionaux et internationaux, contribuant au maintien de la paix, de la stabilité, de la coopération et du développement dans le monde.

Lors de sa rencontre avec l'ambassadeur du Myanmar, Wai Linn, To Lam a réaffirmé l'importance que le Vietnam attache au partenariat global entre les deux pays.

Le Vietnam souhaite toujours voir un Myanmar pacifique, stable et développé. Il coordonne activement ses efforts avec l'ASEAN afin d'encourager le Myanmar à prendre des mesures appropriées dans le nouveau contexte, pour permettre à sa population de retrouver rapidement une vie normale et de se réintégrer à l'ASEAN.

Il a souhaité que le diplomate contribue activement au renforcement de la coopération bilatérale et au développement des mécanismes de coopération régionale, en particulier dans la sous-région du Mékong, à l'approche du Sommet du Mékong que le Vietnam accueillera en 2026.

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Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, et l'ambassadeur du Myanmar, Wai Linn. Photo: VNA

L'ambassadeur Wai Linn a exprimé la gratitude du Myanmar envers le gouvernement et le peuple vietnamiens pour l'envoi de secouristes afin d'aider la population birmane à faire face aux conséquences du séisme de mars 2025. Il a souligné que le Myanmar attachait de l’importance à ses relations traditionnelles avec le Vietnam et souhaitait renforcer la coopération bilatérale dans tous les domaines. -VNA

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