Politique

Le législateur suprême insiste sur une réforme législative axée sur les résultats

Le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân a souligné que l’Assemblée nationale avait continué d’affirmer son rôle de pilier dans le perfectionnement des institutions et la mise en œuvre des tâches stratégiques, contribuant ainsi à dégager les goulots d’étranglement et à créer une nouvelle dynamique de développement.

Le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, s’exprime lors de la réunion avec le Conseil des affaires ethniques, les commissions et le bureau de l’Assemblée nationale, à Hanoi, le 6 juillet. Photo : VNA
Le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, s’exprime lors de la réunion avec le Conseil des affaires ethniques, les commissions et le bureau de l’Assemblée nationale, à Hanoi, le 6 juillet. Photo : VNA

Hanoi (VNA) – Le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a demandé lundi 6 juillet aux organes de l’Assemblée nationale de renouveler leur pensée et d’agir avec résolution pour améliorer l’efficacité de la mise en œuvre des tâches stratégiques.

Procédant à un tour d’horizon des résultats obtenus par le Conseil des affaires ethniques, les commissions et le bureau de l’Assemblée nationale au cours du premier semestre de l’année, il a indiqué que sur les 164 tâches à l’agenda, 12 sont régulières, 114 ont été accomplies et 38 sont en cours de réalisation; aucune n’a dépassé les délais impartis.

Le législateur suprême a souligné que l’Assemblée nationale avait continué d’affirmer son rôle de pilier dans le perfectionnement des institutions et la mise en œuvre des tâches stratégiques, contribuant ainsi à dégager les goulots d’étranglement et à créer une nouvelle dynamique de développement.

Il a rappelé les évaluations très positives émises lors de la conférence en ligne entre le gouvernement et les localités, le 4 juillet, par le secrétaire général du Parti et président de la République Tô Lâm à l’Assemblée nationale concernant la promulgation diligente des lois et résolutions visant à institutionnaliser en temps opportun les politiques et les résolutions du Parti et la création d’un cadre juridique solide au service de la direction et de la gestion socio-économiques du gouvernement.

Cependant, selon le président de l’Assemblée nationale, le principal obstacle actuel ne réside plus dans les options politiques mais dans la qualité de l’organisation de leur mise en œuvre, alors que la transformation numérique et application des données dans le conseil, et le contrôle et la responsabilisation de certains maillons laissent encore à désirer.

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Le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, préside de la réunion avec le Conseil des affaires ethniques, les commissions et le bureau de l’Assemblée nationale, à Hanoi, le 6 juillet. Photo : VNA

Les organes doivent renouveler leur pensée pour améliorer la qualité du conseil, agir résolument pour en accroître l’efficité, maintenir la discipline pour renforcer la confiance, et prendre les résultats obtenus pour mesure, et le peuple comme objectif de service, a-t-il déclaré.

Soulignant l’énorme charge de travail et les exigences de plus en plus élevées dans les mois à venir, alors que de nombreuses nouvelles tâches seront déployées après le 3e Plénum du Comité central du Parti, il a indiqué que que les organes de l’Assemblée nationale doivent faire preuve d’un plus grand professionnalisme et d’une plus grande efficacité.

Le président de l’Assemblée nationale a demandé de continuer de concenter l’action législative sur le perfectionnement du cadre institutionnel, d’innover avec vigueur dans la surveillance et la prise de décision sur les questions nationales importantes, d’élever la qualité du conseil, et d’opérer des changements significatifs dans la transformation numérique et la construction du Parlement numérique.

Il a exhorté chaque organe, chaque responsable, chaque fonctionnaire à traduire sa détermination en actions et ses programmes de travail en résultats concrets ; à utiliser les résultats du travail pour affirmer sa compétence, l’efficacité du service pour affirmer sa responsabilité et la satisfaction des députés, des électeurs et du peuple comme mesure finale. – VNA

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