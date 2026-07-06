Création d'une unité de recherche thématique auprès du Comité du Parti de l'Assemblée nationale

Hanoï (VNA) – Le président de l'Assemblée nationale (AN), Tran Thanh Man, également membre du Bureau politique et secrétaire du Comité du Parti de l'AN, a présidé le 6 juillet à Hanoï une réunion du Comité permanent du Comité du Parti de l'AN consacrée à la création d'une unité de recherche thématique directement rattachée au Comité du Parti de l'AN et d'un Département de la transformation numérique au sein du Bureau de l'AN



À cette occasion, le Comité permanent du Comité du Parti de l'AN a approuvé la création de cette unité, estimant que cette nouvelle structure s'inscrivait dans les orientations du Bureau politique et du Secrétariat du Comité central du Parti.



L'unité réunira les fonctionnaires désignés par le Bureau politique et le Secrétariat pour mener des recherches thématiques. Elle contribuera à l'amélioration des études politiques, des analyses pratiques et des consultations stratégiques sur les questions majeures, émergentes complexes et pluridisciplinaires, au service de la direction et de l'orientation du Comité du Parti de l'AN. Elle assurera des fonctions de conseil auprès du Comité permanent, de la Permanence du Comité du Parti, du secrétaire du Comité du Parti et du président de l'AN, notamment sur les questions liées à la réforme de l'organisation et du fonctionnement de l'AN.



Ses travaux porteront principalement sur l'amélioration de l'organisation et du fonctionnement de l'AN, du Comité permanent et de ses organes, le renforcement de la qualité de l'activité législative, du contrôle suprême et de la prise de décision sur les grandes questions nationales. Elle mènera également des recherches sur les relations avec les électeurs, la supervision du traitement de leurs recommandations, la transformation numérique, les bases de données, l'application de l'intelligence artificielle, l'intégration internationale et la diplomatie parlementaire. Elle participera en outre à l'élaboration et à l'examen de projets, programmes, plans et rapports relevant des compétences du Comité du Parti.



Au cours de la même réunion, le Comité permanent de l'AN a également adopté une résolution portant création du Département de la transformation numérique relevant du Bureau de l'AN.



Cette nouvelle structure répond à l'objectif d'accélérer les avancées en matière de sciences, de technologies, d'innovation et de transformation numérique. Elle vise également à soutenir l'édification d'une Assemblée nationale numérique, notamment à travers la gouvernance des données, le recours à l'intelligence artificielle, le développement des infrastructures et des plateformes numériques, la sécurité de l'information ainsi que la diffusion des informations officielles relatives aux activités de l'AN sur les supports numériques. Elle permettra en outre de doter le système des organes de l'Assemblée nationale d'un organisme spécialisé chargé de conseiller, de coordonner et de piloter de manière unifiée la transformation numérique. -VNA