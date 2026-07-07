Politique

Da Nang accueille la conférence de l'ASEAN sur la sécurité et la santé au travail

La 13e Conférence de l'ASEAN-OSHNET réunit à Da Nang les pays de l'ASEAN et leurs partenaires afin de renforcer la coopération régionale en matière de sécurité et de santé au travail à l'ère du numérique.

Délégués à la 13e Conférence du Réseau de l'ASEAN pour la sécurité et la santé au travail (ASEAN-OSHNET). Photo: VNA
Délégués à la 13e Conférence du Réseau de l'ASEAN pour la sécurité et la santé au travail (ASEAN-OSHNET). Photo: VNA

Da Nang (VNA) – La 13e Conférence du Réseau de l'ASEAN pour la sécurité et la santé au travail (ASEAN Occupational Safety and Health Network ou ASEAN-OSHNET), s'est ouverte le 7 juillet à Da Nang, dans le centre du Vietnam.

L'événement est placé sous le thème « Renforcer la transformation numérique de la gestion de la sécurité et de la santé au travail dans l'ASEAN en vue de la Vision de l'ASEAN à l'horizon 2045 ».

Il marque la prise de la présidence de l'ASEAN-OSHNET par le Vietnam pour le mandat 2026-2027 et ouvre une série d'activités régionales organisées jusqu'au 9 juillet par le ministère de l'Intérieur.

Quelque 120 délégués représentant les 11 États membres de l'ASEAN, le Secrétariat de l'ASEAN, la Chine, le Japon, l'Organisation internationale du Travail (OIT), l'Association internationale de l'inspection du travail, ainsi que de grandes entreprises de la région et du Vietnam, participent à cette conférence.

Dans son discours d'ouverture, le vice-ministre vietnamien de l'Intérieur, Cao Huy, a souligné que l'ASEAN, qui compte plus de 350 millions de travailleurs, est l'un des pôles les plus dynamiques au monde dans les domaines de la production, des services et de l'innovation.

Toutefois, malgré sa forte croissance, la région reste confrontée à d'importants défis en matière de sécurité et de santé au travail. Les risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles demeurent élevés, tandis que la couverture de l'assurance contre les accidents du travail reste limitée pour les travailleurs de l'économie informelle.

Face à l'accélération de la transformation numérique à l'échelle mondiale, de nouveaux défis apparaissent, notamment en matière de protection des données personnelles, d'éthique de l'intelligence artificielle (IA), de protection des droits des travailleurs des plateformes et de réduction de la fracture numérique, a ajouté le vice-ministre vietnamien.

Le Vietnam considère la transformation numérique comme une priorité stratégique. Le gouvernement accélère ainsi la mise en place d'une base de données nationale sur la sécurité et la santé au travail, ainsi que d'un portail de déclaration en ligne des accidents du travail. Il prépare également une révision de la loi sur la sécurité et la santé au travail et du régime d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles afin d'en élargir la couverture et de renforcer les actions de prévention.

Le vice-président du Comité populaire de Da Nang, Tran Anh Tuan, a rappelé que sa ville, membre du Réseau des villes intelligentes de l'ASEAN, considère la sécurité et la santé au travail comme un facteur important du développement durable.

La conférence s'articule autour de quatre priorités : l'élaboration d'un cadre politique commun de l’ASEAN en matière de transformation numérique appliquée à la sécurité et à la santé au travail, le partage des bonnes pratiques, la promotion d'une transition numérique inclusive et la formulation de recommandations destinées à la Réunion des ministres du Travail de l'ASEAN en vue de la mise en œuvre du Plan d'action ASEAN-OSHNET 2026-2030.

Il s'agit de la troisième fois que le Vietnam accueille une conférence de l'ASEAN-OSHNET, après les éditions de 2006 et 2016. La 27e réunion du Comité de coordination de l'ASEAN-OSHNET (CBM-27) se tiendra également à Da Nang les 8 et 9 juillet. -VNA

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