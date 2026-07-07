Le président de l’Assemblée nationale reçoit le procureur général de Malaisie

Hanoi (VNA) - Le président de l'Assemblée nationale du Vietnam (AN), Trân Thanh Mân, a reçu, le 7 juillet à Hanoï, le procureur général de Malaisie, Tan Sri Mohd Dusuki Mokhtar, à la tête d'une délégation de l'Office du procureur général de Malaisie, en visite de travail au Vietnam.

Il s'est déclaré convaincu que la Malaisie réaliserait avec succès sa politique économique pour promouvoir une croissance durable, inclusive et équitable, avec l'accent mis sur l'amélioration des conditions de vie de sa population, le développement de l'économie verte et aussi pour accéder au rang des économies les plus avancées d'Asie.

Réaffirmant que le Vietnam attache une grande importance à ses relations avec la Malaisie, il a précisé que les deux pays entretiennent des liens politiques étroits, illustrés par des échanges réguliers de délégations de haut niveau ainsi que par des contacts permanents entre les Partis, les gouvernements et les parlements. Les mécanismes de coopération bilatérale fonctionnent efficacement, tandis que les échanges entre les peuples continuent de se développer.

La coopération économique demeure l’un des principaux moteurs de cette relation. Les échanges commerciaux ont connu une progression soutenue ces dernières années, atteignant 16,3 milliards de dollars en 2025. Au cours des cinq premiers mois de 2026, leur valeur s’est élevée à 8,8 milliards de dollars, soit une hausse de 40 % par rapport à la même période de l’année précédente. La Malaisie est actuellement le troisième investisseur de l’ASEAN au Vietnam et le dixième investisseur étranger parmi 154 pays et territoires, avec 804 projets en activité représentant un capital total de 14,8 milliards de dollars.

Le président de l'Assemblée nationale du Vietnam (AN), Trân Thanh Mân (droite) reçoit le procureur général de Malaisie, Tan Sri Mohd Dusuki Mokhtar. Photo: VNA

Le plus haut législateur a également présenté les réformes engagées par le Vietnam afin de perfectionner son cadre institutionnel, d'améliorer l'application des lois et de poursuivre la réforme judiciaire. Dans ce processus, le Parquet populaire suprême joue un rôle essentiel en garantissant le respect de la primauté du droit et en protégeant les intérêts de l'État, de la collectivité, ainsi que les droits et intérêts légitimes des organisations et des individus.

Saluant le renforcement de la coopération entre le Parquet populaire suprême du Vietnam et l'Office du procureur général de Malaisie, le dirigeant vietnamien a estimé que les échanges d'expériences professionnelles contribuent à accroître l'efficacité de la lutte contre la criminalité, à préserver la sécurité et à soutenir le développement socio-économique des deux pays. Les deux parties ont également réaffirmé leur volonté de poursuivre leur coordination au sein des forums régionaux et multilatéraux.

Il a en outre souhaité que l'Office du procureur général de Malaisie soutienne la mise en œuvre du Programme d'action du Partenariat stratégique global pour la période 2026-2030, tout en renforçant la coopération dans l'industrie halal et dans le cadre du Programme de coopération juridique 2027-2028.

Tran Thanh Man a, par ailleurs, plaidé pour le maintien de forums d’échanges entre les institutions judiciaires des deux pays, pour une coordination étroite au sein de l’ASEAN, pour un soutien à l’élaboration d’un Code de conduite en Mer Orientale (COC) efficace, substantiel et conforme à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982.

Pour sa part, le procureur général Tan Sri Mohd Dusuki Mokhtar a souligné que la Malaisie attachait une grande importance à l’amitié traditionnelle qui l’unit au Vietnam. Il a rappelé que les deux pays, membres de l’ASEAN, partagent une même volonté de promouvoir la confiance mutuelle, la paix, la stabilité et la prospérité dans la région.

Il a salué le rôle de l'Assemblée nationale du Vietnam dans le renforcement de la gouvernance publique et de la primauté du droit, tout en exprimant sa conviction que cette visite contribuera à approfondir la compréhension mutuelle et à renforcer davantage la coopération juridique et judiciaire entre les deux pays. -VNA

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