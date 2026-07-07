Les autorités de Hô Chi Minh-Ville reçoivent les commandants d'une flottille de la Marine chinoise

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Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Dans l'après-midi du 6 juillet, Nguyen Loc Ha, vice-président permanent du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, a reçu les colonels Liu Zhanfeng et Xu Jianguo, commandants de la flottille n°83 de la Marine chinoise, composée du navire-école Qi Jiguang (n°83) et du bâtiment de débarquement Kunlun Shan (n°998), en visite à Hô Chi Minh-Ville dans le cadre d'échanges amicaux.

Selon Nguyen Loc Ha, cette visite concrétise les orientations communes définies par les hauts dirigeants des deux Partis, des deux États et des deux armées afin de renforcer la coopération concrète en matière de défense et de sécurité, d'accroître la confiance politique et la compréhension mutuelle. Elle contribue également à approfondir le partenariat de coopération stratégique global et la communauté d'avenir partagé entre le Vietnam et la Chine, tout en illustrant les relations de coopération entre les deux pays ainsi que le rayonnement international de Ho Chi Minh-Ville.

La métropole du Sud entretient actuellement des relations de jumelage avec huit villes et provinces chinoises. Ces dernières années, les deux parties ont multiplié les échanges de délégations et développé leur coopération dans les domaines de l'économie, du commerce, de l'investissement, de la culture et des échanges entre les peuples.

Évoquant les perspectives de coopération, Nguyen Loc Ha a proposé de renforcer les visites réciproques entre les dirigeants locaux, de développer les partenariats dans des secteurs stratégiques tels que les sciences et technologies, l'innovation, la production intelligente, l'économie numérique, l'économie verte, l'économie circulaire et les énergies propres.

Il a également plaidé pour une coopération accrue dans le développement des infrastructures de transport modernes, notamment les chemins de fer urbains, les métros et les lignes ferroviaires à écartement standard, ainsi que dans le partage d'expériences en matière de planification, de construction, de gestion et d'exploitation des réseaux de transport multimodaux. Les deux parties sont aussi appelées à intensifier leur coopération dans les domaines du tourisme, des échanges entre les peuples et des activités maritimes.

Nguyen Loc Ha s'est déclaré convaincu que cette visite laisserait aux commandants, officiers et marins chinois une image positive du Vietnam et de Hô Chi Minh-Ville, et qu'ils continueraient à jouer un rôle de passerelle pour renforcer les relations entre les marines des deux pays.

Pour sa part, le colonel Liu Zhanfeng a indiqué que, dans le prolongement de la visite du navire-école Qi Jiguang à Da Nang en 2023, la flottille n°83 organiserait cette fois-ci de nombreuses activités d'échanges culturels et sportifs à Hô Chi Minh-Ville.

Les deux parties échangeront également leurs expériences professionnelles afin de renforcer les liens entre les marines vietnamienne et chinoise, de consolider la confiance et la compréhension mutuelle entre les deux armées, et de contribuer au développement des relations bilatérales. -VNA

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