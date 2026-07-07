Culture-Sports

Le Vietnam accueille pour la première fois l'Esports Grand Championship 2026

Prévue à Hanoï du 9 au 12 juillet dans le cadre de The Grand Esports 2026, l’Esports Grand Championship (EGC) réunira des joueurs issus de plusieurs pays d’Asie.

Photo: Comité d'organisation
Photo: Comité d'organisation

Hanoï (VNA) – Le Vietnam accueillera pour la première fois l'Esports Grand Championship (EGC) 2026, une compétition internationale placée sous le patronage de la Fédération d'Asie du Sud-Est des sports électroniques, dont les résultats sont homologués selon des critères inspirés des standards olympiques.

L'annonce a été faite le 6 juillet par l'Autorité des sports du Vietnam.

Organisé dans le cadre de « The Grand Esports 2026 », le tournoi se déroulera du 9 au 12 juillet au Palais d'athlétisme de My Dinh, à Hanoï. Il réunira des joueurs de plusieurs pays où l'esport est particulièrement développé autour de quatre disciplines : Street Fighter 6, Summoners War: Sky Arena, Audition et Au Mobile.

Dans l'épreuve de Street Fighter 6, titre déjà présent à l'Esports World Cup, les représentants du Vietnam affronteront ceux du Japon, de la République de Corée, de la Thaïlande et de Singapour. La présence du Japon et de la République de Corée, deux grandes nations des jeux de combat, offrira aux joueurs vietnamiens une précieuse occasion de se mesurer à des adversaires de haut niveau.

En Summoners War: Sky Arena, le Vietnam sera opposé à la Thaïlande, à l'Indonésie et à Singapour. Ces pays disposent de communautés particulièrement actives autour de ce jeu, ce qui promet des rencontres très tactiques.

L'édition 2026 mettra également à l'honneur Audition, l'un des jeux musicaux les plus populaires d'Asie. Des représentants du Vietnam, de la République de Corée, du Japon, de la Chine et des Philippines participeront à cette compétition. Après leur succès aux 33es Jeux d'Asie du Sud-Est (SEA Games 33), les joueurs vietnamiens aborderont l'Esports Grand Championship 2026 avec l'ambition non seulement de décrocher le titre à domicile, mais aussi de s'affirmer face aux meilleures équipes de la région.

L'épreuve d'Au Mobile réunira, quant à elle, des équipes du Vietnam, de la Chine, de la Thaïlande et de la Turquie. À peine la Coupe nationale d'esport VENC 2026, organisée dans le cadre de The Grand Esports, terminée, les meilleurs représentants vietnamiens enchaîneront avec l'Esports Grand Championship afin de se mesurer à la scène internationale.

L'organisation de la phase finale de l'Esports Grand Championship au Vietnam permettra au public de suivre des rencontres internationales sur son sol tout en confirmant la capacité du pays à accueillir des compétitions régionales d'envergure dans le domaine de l'esport. Elle offrira également aux joueurs vietnamiens l'occasion d'acquérir de l'expérience, d'élever leur niveau et de développer les échanges avec des pays où l'esport est déjà bien implanté.

The Grand Esports 2026 est organisé sous l'égide de l’Autorité des sports du Vietnam, relevant du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, en coordination avec Association vietnamienne des sports récréatifs et électroniques (Vietnam Recreational and Electronic Sports Association - VIRESA) et la Société générale de communication multimédia VTC.

Cette manifestation figure parmi les plus grands événements consacrés à l'esport au Vietnam cette année et devrait susciter un vif intérêt au sein de la communauté des joueurs.

L'événement confirmera également le rôle du Vietnam comme trait d'union avec les pays de la région et contribuera à l'objectif de faire du pays une destination des grandes compétitions d'esport à l'échelle asiatique. -VNA

#CPTPP #NQ 59 #The Grand Esports 2026 #Esports Grand Championship #EGC #Vietnam #Fédération d'Asie du Sud-Est des sports électroniques #Autorité des sports du Vietnam
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Sur le même sujet

Voir plus

Des artistes participent aux célébrations de la fête nationale (2 septembre) l'année dernière (Photo : VNA)

Résolution n° 80-NQ/TW : La culture façonne le développement durable de la nation

La culture vietnamienne s’est toujours affirmée comme une source vivifiante, façonnant l’âme, l’intelligence et la résilience du peuple vietnamien. Des chants populaires et des fêtes traditionnelles empreintes d’un fort esprit communautaire aux patrimoines culturels matériels et immatériels reconnus et honorés par le monde, la culture constitue depuis longtemps le socle spirituel de la société vietnamienne.

La baie d'Ha Long. Photo: VNA

📝Édito : Le Vietnam mise sur le droit d’auteur et l’économie du patrimoine pour renforcer la puissance de sa culture

La protection du droit d’auteur, la préservation du patrimoine culturel et le développement de l’économie du patrimoine constituent désormais des leviers majeurs de la stratégie culturelle du Vietnam. Inscrites dans la Résolution n°80 du Bureau politique, ces orientations visent à transformer les ressources culturelles en moteur d’une croissance durable et d’un développement national fondé sur l’identité du pays.

Le club GAM Esports représentera le Vietnam à l'Esports World Cup 2026, qui se déroule du 6 juillet au 23 août à Paris, en France. Photo: VIRESA

GAM Esports représentera le Vietnam à la Coupe du monde d'esports 2026

Le club GAM Esports représentera le Vietnam à l'Esports World Cup 2026, qui se déroule du 6 juillet au 23 août à Paris, en France. Engagé dans les compétitions de League of Legends et de PUBG Battlegrounds, il portera les ambitions de l'esport vietnamien sur l'une des plus prestigieuses scènes internationales.

Des spectateurs au festival international de courts documentaires Viet Culture in Motion. Photo : Comité d'organisation/hanoimoi.vn

Le jeune cinéma vietnamien à la conquête du public européen

Le festival international de courts documentaires Viet Culture in Motion s'est achevé à Bruxelles après une tournée à Paris, Lorient et Prague. Portée par de jeunes cinéastes, cette initiative met en lumière la culture vietnamienne auprès du public européen tout en soutenant des enfants défavorisés au Vietnam.

La Vietnamienne Le Thuong, présidente de l'Association vietnamienne de la région du Kansai, a reçu le Global Citizen Awards décerné par l'Association internationale pour la promotion de l'amitié. Photo: VNA

Une Vietnamienne reçoit le Prix de la Citoyenneté Mondiale au Japon

La Vietnamienne Le Thuong, présidente de l'Association vietnamienne de la région du Kansai, a reçu le Global Citizen Awards décerné par l'Association internationale pour la promotion de l'amitié, récompensant son engagement en faveur des échanges culturels, de la coopération entre le Vietnam et le Japon et du renforcement de l'amitié internationale.

Le concert en plein air « Crescendo – Symphonie de la connexion ». Photo: VNA

Un concert symphonique à ciel ouvert rassemble un large public à Hanoï

Organisé dans le cadre du Festival international de musique Crescendo – Hanoi 2026, le concert en plein air « Crescendo – Symphonie de la connexion » a réuni artistes vietnamiens et étrangers au cœur de la capitale, illustrant la volonté de Hanoi de promouvoir les échanges culturels internationaux et de renforcer son rayonnement comme ville créative.

L’espace « Les sons de l’eau », au Pavillon du son, reproduit le bruit de l’eau circulant à travers un réseau de tubes en bambou, créant des sonorités originales qui évoquent l’harmonie entre la nature et l’art. Photo : VNA

Valoriser le patrimoine grâce à un espace d’exposition sonore inédit

Unique au Vietnam et en Asie du Sud-Est, la Maison de l’exposition sonore du Musée provincial de Lâm Đồng propose une nouvelle manière de découvrir le patrimoine. Grâce aux technologies interactives, elle rapproche le public des valeurs culturelles et naturelles des Hauts Plateaux du Centre.

L'ambassadrice du Vietnam en Bulgarie et en Macédoine du Nord, Nguyen Thi Minh Nguyet (6e, droite) et des membres de l'orchestre. Photo: VNA

Vietnam–Macédoine du Nord : la culture au service de l'amitié

Placée sous le thème "Héritage – Harmonie – Hospitalité", la "Journée du Vietnam à Skopje 2026" a attiré près de 300 participants locaux et invités internationaux, offrant un panorama du Vietnam à la fois riche en traditions, dynamique et pleinement intégré, à travers une série d’activités culturelles, artistiques, touristiques et commerciales.

Des images retraçant les 50 ans de Hô Chi Minh-Ville sont diffusées sur des écrans géants dans le quartier piéton de Myeongdong, haut lieu touristique fréquenté par de nombreux visiteurs. Photo: VNA

Les 50 ans de la ville portant le nom du Président Hô Chi Minh célébrés sur des écrans géants au cœur de Séoul

Des images mettant en valeur le développement et le rayonnement de Hô Chi Minh-Ville sont diffusées les 1er et 2 juillet sur les écrans électroniques géants de plusieurs sites emblématiques de Séoul. Cette initiative illustre la vitalité de la coopération décentralisée entre les deux villes et contribue à promouvoir l’image d’une métropole vietnamienne moderne, dynamique et ouverte sur le monde.

La cascade de Dray Sap dans le géoparc mondial UNESCO de Dak Nong, commune de Nam Da, province de Lâm Dông. Photo : VNA

Les efforts de conservation du géoparc mondial de Dak Nông se poursuivent

Le Département provincial de la Culture, des Sports et du Tourisme, en collaboration avec le Réseau vietnamien des géoparcs mondiaux UNESCO et les organismes compétents, a mené une inspection de 41 sites géologiques, culturels et touristiques au sein du géoparc. Cette inspection a mis en évidence plusieurs problèmes nécessitant une attention urgente afin de préserver la valeur exceptionnelle du site.