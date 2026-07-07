Économie

Da Nang et l'Allemagne scellent leur coopération dans les hautes technologies

Organisée à Berlin, cette rencontre témoigne de la volonté du Vietnam et de l'Allemagne de renforcer leur coopération économique en mettant l'accent sur les investissements, les hautes technologies, l'innovation et la transformation numérique.

Signature du protocole d'accord entre la DSEZA et la société ASCO Industries N.V. Photo: VNA
Signature du protocole d'accord entre la DSEZA et la société ASCO Industries N.V. Photo: VNA

Berlin (VNA) - L’Autorité des zones économiques spécifiques de Da Nang (DSEZA), en collaboration avec l’ambassade du Vietnam en Allemagne, a organisé le 6 juillet à Berlin, une rencontre avec des partenaires allemands, afin de présenter le potentiel d'investissement de la ville, de renforcer les liens entre entreprises et de promouvoir la coopération économique bilatérale.

Lors de l’événement, la DSEZA et la société ASCO Industries N.V. ont signé un accord de coopération, marquant une nouvelle étape dans le rapprochement entre Da Nang et la communauté d’affaires allemande pour de futurs projets de coopération de l’investissement et de la technologie.

Lors de son allocution, Nguyen Thi Thu Ha, conseillère de l’ambassade du Vietnam en Allemagne, a rappelé que Da Nang demeure l’un des moteurs de croissance les plus dynamiques du Vietnam, avec une progression du produit intérieur brut régional estimée à 9,52 % au premier semestre. L’ambassade du Vietnam s’engage à servir de passerelle et à soutenir les investisseurs allemands dans la recherche d’opportunités d’investissement et la création de centres de recherche et de développement (R&D) ou l'extension de leurs capacités de production à Da Nang.

À cette occasion, la délégation de Da Nang a présenté les atouts et les avantages concurrentiels de la ville, mettant en avant un environnement d'investissement favorable, soutenu par les réformes administratives, la transformation numérique et une gouvernance orientée vers les entreprises.

vnanet-hoi-nghi-1.jpg
Des délégués à la rencontre. Photo: VNA

Selon les représentants de la DSEZA, la fusion avec la province de Quang Nam le 1er juillet 2025 a permis à Da Nang d'étendre considérablement son espace de développement, créant ainsi de nouvelles opportunités pour les secteurs industriel, des services et de la logistique. La ville vise une croissance économique à deux chiffres en 2026 et les années suivantes, en privilégiant l'attraction des investissements dans les hautes technologies, le numérique, les industries de soutien, les microprocesseurs, l'intelligence artificielle, les centres de données et la recherche et développement.

L'un des points d'orgue de la présentation a concerné la création de la zone franche de Da Nang, la première du genre au Vietnam, adoptée par l’Assemblée nationale. Ce modèle innovant est conçu comme un écosystème économique intégré associant production, logistique, commerce, finance et technologies, bénéficiant de mécanismes spécifiques destinés à renforcer l'intégration du Vietnam dans les chaînes de valeur mondiales.

À cette occasion, Vu Quang Hung, chef du comité de gestion de la DSEZA, a assuré que les autorités de Da Nang accompagneraient les entreprises allemandes tout au long de leurs projets d'investissement grâce à des procédures administratives simplifiées et transparentes ainsi qu'à un environnement d'investissement stable. Selon lui, les secteurs d'excellence de l'Allemagne, notamment les hautes technologies, la mécanique de précision et la transformation numérique, sont en parfaite complémentarité avec les orientations de développement de Da Nang et offrent un large potentiel de coopération mutuellement bénéfique.

Répondant au correspondant de la VNA en Allemagne, Rolf Schulze a salué cette initiative, estimant qu'elle s'inscrivait dans la dynamique positive des relations bilatérales. Selon lui, de plus en plus d'entreprises allemandes considèrent le Vietnam comme une destination d'investissement attractive dans un contexte de restructuration des chaînes d'approvisionnement mondiales et d'évolution géopolitique.

Dans le cadre de ce programme, des représentants de la DSEZA et d'entreprises vietnamiennes telles que Phytopharma et NewTechco Group ont également présenté leurs atouts et leur potentiel de coopération avec des partenaires allemands. Les entreprises des deux pays ont discuté des besoins de coopération dans les secteurs de la haute technologie, de la santé, des industries de soutien et de l'innovation. -VNA

#CPTPP #NQ 59 #Allemagne #hautes technologies #Da Nang #DSEZA
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Résolution en action

Sur le même sujet

Le président du Comité populaire de la ville de Da Nang, Nguyen Manh Hung (droite), remet un cadeau au vice-président du Bundestag allemand, Bodo Ramelow. Photo: VNA

Renforcement des liens entre Da Nang et l'Allemagne

L'Allemagne figure actuellement parmi les principaux partenaires européens de Da Nang dans les domaines de l'industrie, de la recherche, des sciences et technologies, de l'éducation et des échanges culturels.

Voir plus

Le ministre de la Sécurité publique, Luong Tam Quang, serre la main de Nagao Yutaka, président du groupe japonais Yamato Holdings, à Hanoi, le 6 juillet. Photo : VNA

Le japonais Yamato Holdings exhorté à investir à l’aéroport international de Gia Binh

Le ministre de la Sécurité publique Luong Tam Quang a proposé au groupe japonais d’examiner la possibilité d’investir dans le système d’entreposage et de transport de marchandises à l’aéroport international de Gia Binh, dans la province de Bac Ninh, tout en suggérant des pistes de coopération et d’exploitation entre Yamato Holdings et ses partenaires vietnamiens après la mise en service officielle de l’aéroport.

Les exportations constituent l'un des principaux moteurs de la croissance économique du Vietnam. Photo: VNA

Le reclassement du Vietnam parmi les pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure reflète le dynamisme de son économie

Le passage du Vietnam dans la catégorie des pays à revenu intermédiaire supérieur, selon les critères de la Banque mondiale, illustre les progrès remarquables accomplis par le pays au cours des dernières années. Cette nouvelle étape ouvre toutefois une phase de réformes plus ambitieuses afin de consolider une croissance durable et d’améliorer durablement le niveau de vie de la population.

Confection de vêtements destinés à l'exportation vers le marché japonais à la société de confection Hung Viet, dans la province de Hung Yen. Photo: VNA

Le Vietnam mise sur les exportations pour soutenir une nouvelle dynamique de croissance

Malgré un contexte commercial mondial marqué par de fortes incertitudes, les exportations vietnamiennes ont progressé de plus de 20 % au premier semestre 2026. Si cette performance confirme le rôle moteur du commerce extérieur, le retour d’un déficit commercial souligne également la nécessité de renforcer les capacités de production nationales et de développer les industries de soutien afin d’assurer une croissance plus durable.

Photo d'illustration: VNA

Lam Dong : Feu vert pour deux projets solaires de plus de 5 700 milliards de dôngs

L'approbation de deux projets solaires de plus de 5 700 milliards de dôngs, qui devrait injecter 280 MW de puissance supplémentaire et fournir annuellement plus de 540 millions de kWh d'énergie propre au réseau national, marque une étape majeure dans la mise en œuvre du Plan national de développement de l’électricité VIII.

Le Commandement de la 4e Région des Garde-côtes du Vietnam, en coordination avec la commune de Gành Hào, organise une activité de proximité dans le cadre du programme « Les garde-côtes aux côtés des pêcheurs » afin de sensibiliser à la lutte contre la pêche INN. Photo : VNA

INN : Cà Mau renforce le contrôle des navires de pêche

La province de Cà Mau renforce le contrôle des navires de pêche, la traçabilité des produits halieutiques et la reconstitution des ressources marines afin de contribuer à la levée du « carton jaune » de la Commission européenne (CE) et de promouvoir une pêche durable.

Programme d'action du gouvernement pour la mise en oeuvre de la construction et du développement de Hanoi dans la nouvelle ère

Programme d'action du gouvernement pour la mise en oeuvre de la construction et du développement de Hanoi dans la nouvelle ère

Le gouvernement vietnamien a promulgué la Résolution n° 158/NQ-CP approuvant le Programme d’action destiné à mettre en œuvre la Résolution n° 02-NQ/TW du Bureau politique, adoptée le 17 mars 2026, sur la construction et le développement de la capitale Hanoï dans la nouvelle ère. L’objectif de ce programme est de bâtir et de développer la capitale en plaçant l’être humain au centre du processus de développement, à la fois comme acteur, finalité et moteur de la croissance. La qualité de vie et le bonheur de la population constituent les principaux critères d’évaluation. L’innovation, la transition écologique, la transformation numérique et le développement de l’économie circulaire sont identifiés comme les moteurs essentiels d’une croissance rapide et durable ainsi que du renforcement de la compétitivité de Hanoï dans la nouvelle ère.

Le marché du travail vietnamien poursuit sa reprise. Photo: VNA

Le marché du travail vietnamien poursuit sa reprise

Le marché du travail vietnamien a confirmé sa dynamique de reprise au premier semestre 2026, avec près de 53 millions de personnes en emploi, une hausse de la population active et une amélioration de la qualité de la main-d’œuvre. Si les taux de chômage et de sous-emploi demeurent faibles, les autorités soulignent la nécessité d’accélérer la formation des compétences et le développement de l’emploi formel.