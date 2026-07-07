Da Nang et l'Allemagne scellent leur coopération dans les hautes technologies

Berlin (VNA) - L’Autorité des zones économiques spécifiques de Da Nang (DSEZA), en collaboration avec l’ambassade du Vietnam en Allemagne, a organisé le 6 juillet à Berlin, une rencontre avec des partenaires allemands, afin de présenter le potentiel d'investissement de la ville, de renforcer les liens entre entreprises et de promouvoir la coopération économique bilatérale.

Lors de l’événement, la DSEZA et la société ASCO Industries N.V. ont signé un accord de coopération, marquant une nouvelle étape dans le rapprochement entre Da Nang et la communauté d’affaires allemande pour de futurs projets de coopération de l’investissement et de la technologie.

Lors de son allocution, Nguyen Thi Thu Ha, conseillère de l’ambassade du Vietnam en Allemagne, a rappelé que Da Nang demeure l’un des moteurs de croissance les plus dynamiques du Vietnam, avec une progression du produit intérieur brut régional estimée à 9,52 % au premier semestre. L’ambassade du Vietnam s’engage à servir de passerelle et à soutenir les investisseurs allemands dans la recherche d’opportunités d’investissement et la création de centres de recherche et de développement (R&D) ou l'extension de leurs capacités de production à Da Nang.

À cette occasion, la délégation de Da Nang a présenté les atouts et les avantages concurrentiels de la ville, mettant en avant un environnement d'investissement favorable, soutenu par les réformes administratives, la transformation numérique et une gouvernance orientée vers les entreprises.

Des délégués à la rencontre. Photo: VNA

Selon les représentants de la DSEZA, la fusion avec la province de Quang Nam le 1er juillet 2025 a permis à Da Nang d'étendre considérablement son espace de développement, créant ainsi de nouvelles opportunités pour les secteurs industriel, des services et de la logistique. La ville vise une croissance économique à deux chiffres en 2026 et les années suivantes, en privilégiant l'attraction des investissements dans les hautes technologies, le numérique, les industries de soutien, les microprocesseurs, l'intelligence artificielle, les centres de données et la recherche et développement.

L'un des points d'orgue de la présentation a concerné la création de la zone franche de Da Nang, la première du genre au Vietnam, adoptée par l’Assemblée nationale. Ce modèle innovant est conçu comme un écosystème économique intégré associant production, logistique, commerce, finance et technologies, bénéficiant de mécanismes spécifiques destinés à renforcer l'intégration du Vietnam dans les chaînes de valeur mondiales.

À cette occasion, Vu Quang Hung, chef du comité de gestion de la DSEZA, a assuré que les autorités de Da Nang accompagneraient les entreprises allemandes tout au long de leurs projets d'investissement grâce à des procédures administratives simplifiées et transparentes ainsi qu'à un environnement d'investissement stable. Selon lui, les secteurs d'excellence de l'Allemagne, notamment les hautes technologies, la mécanique de précision et la transformation numérique, sont en parfaite complémentarité avec les orientations de développement de Da Nang et offrent un large potentiel de coopération mutuellement bénéfique.

Répondant au correspondant de la VNA en Allemagne, Rolf Schulze a salué cette initiative, estimant qu'elle s'inscrivait dans la dynamique positive des relations bilatérales. Selon lui, de plus en plus d'entreprises allemandes considèrent le Vietnam comme une destination d'investissement attractive dans un contexte de restructuration des chaînes d'approvisionnement mondiales et d'évolution géopolitique.

Dans le cadre de ce programme, des représentants de la DSEZA et d'entreprises vietnamiennes telles que Phytopharma et NewTechco Group ont également présenté leurs atouts et leur potentiel de coopération avec des partenaires allemands. Les entreprises des deux pays ont discuté des besoins de coopération dans les secteurs de la haute technologie, de la santé, des industries de soutien et de l'innovation. -VNA

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