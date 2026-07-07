Économie

Une opportunité majeure pour les entreprises vietnamiennes d'intégrer le réseau de Reliance Retail

La participation de Reliance Retail, premier distributeur indien, au salon Vietnam International Sourcing 2026 offrira aux entreprises vietnamiennes l’opportunité d’accéder directement à l’un des plus vastes réseaux de distribution d’Inde et de renforcer leur présence sur un marché de plus de 1,4 milliard de consommateurs.

La Société générale par actions de confection Viet Tien, dans la province de Khanh Hoa, investit dans des équipements modernes afin d'accroître la production et d'améliorer la qualité de ses produits. Photo: VNA
La Société générale par actions de confection Viet Tien, dans la province de Khanh Hoa, investit dans des équipements modernes afin d'accroître la production et d'améliorer la qualité de ses produits. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Reliance Retail, le plus grand distributeur d’Inde, participera au salon Vietnam International Sourcing 2026 (VIS 2026), prévu du 3 au 5 septembre prochains à Hô Chi Minh-Ville. L’information a été annoncée par le ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce.

À travers sa participation à cet événement, le distributeur indien souhaite trouver des fournisseurs fiables et durables pour répondre aux besoins de centaines de millions de consommateurs à travers l'Inde.

La présence de Reliance Retail à VIS 2026 témoigne de l’intérêt croissant des grands groupes indiens pour le marché vietnamien. Elle ouvre également de nouvelles perspectives de coopération commerciale pour les entreprises nationales.

Reliance Retail appartient à Reliance Industries Limited (RIL), le plus important groupe privé indien et l’une des entreprises affichant la plus forte capitalisation boursière en Asie. Fondé en 1958, le groupe est présent dans de nombreux secteurs stratégiques, notamment l’énergie, la pétrochimie, le commerce de détail, les télécommunications, la logistique, le commerce électronique, les technologies numériques et les énergies renouvelables.

Pour les entreprises vietnamiennes, VIS 2026 constituera une occasion privilégiée d’établir des contacts directs avec les responsables des achats de Reliance Retail. Les rencontres prévues dans le cadre du salon permettront aux producteurs et exportateurs vietnamiens de présenter leurs produits, de mieux comprendre les besoins du distributeur indien et de rechercher des opportunités de devenir fournisseurs de l’un des plus grands réseaux de vente au détail d’Asie.

L’établissement de relations commerciales directes avec un acteur majeur de la distribution contribuera à réduire le nombre d’intermédiaires, à accroître la valeur des exportations vietnamiennes et à renforcer progressivement la présence des produits vietnamiens sur le marché indien, qui compte plus de 1,4 milliard d’habitants.

Grâce à son vaste réseau de distribution, Reliance Retail recherche une large gamme de produits correspondant aux atouts du Vietnam, notamment des produits agricoles et agroalimentaires, des produits aquatiques, du café, des noix de cajou, du poivre, des meubles en bois, des articles ménagers, des textiles, des chaussures et d'autres biens de consommation. Ces secteurs présentent un fort potentiel de développement sur le marché indien, porté par la croissance rapide de la classe moyenne.

La participation du groupe indien devrait également encourager les entreprises vietnamiennes à améliorer leur compétitivité. En tant que distributeur de premier plan, Reliance applique des exigences élevées en matière de qualité des produits, de traçabilité, de responsabilité sociale et de développement durable dans la sélection de ses fournisseurs.

Alors que les grands groupes internationaux accélèrent la diversification de leurs chaînes d'approvisionnement, le Vietnam s'affirme comme un important pôle de production et d'approvisionnement en Asie. La recherche de partenaires par Reliance Retail à l'occasion du VIS 2026 illustre l'attractivité des entreprises vietnamiennes ainsi que le rôle croissant du salon dans la mise en relation des acheteurs internationaux avec les fournisseurs vietnamiens.

Au-delà des perspectives d'exportation vers l'Inde, la participation de Reliance Retail à VIS 2026 permettra aux entreprises vietnamiennes de renforcer leur intégration aux chaînes d'approvisionnement régionales, de diversifier leurs marchés et de nouer des partenariats durables, contribuant ainsi au développement de la coopération économique et commerciale entre le Vietnam et l'Inde. -VNA

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