Économie

La transformation numérique ouvre de nouveaux débouchés aux produits agricoles vietnamiens

De la traçabilité électronique au commerce en ligne, en passant par la montée en compétences des agriculteurs, le Vietnam accélère sa transition vers une agriculture plus moderne, plus compétitive et mieux intégrée aux chaînes de valeur mondiales.

La vice-présidente de l'Assemblée nationale, Nguyen Thi Hong, et des délégués visitent le stand présentant les produits agricoles de la province de Son La ayant obtenu le label OCOP (Une commune, un produit), exposé lors du 9e Congrès national de l'Association des agriculteurs du Vietnam (mandat 2026-2031). Photo : qdnd.vn
La vice-présidente de l'Assemblée nationale, Nguyen Thi Hong, et des délégués visitent le stand présentant les produits agricoles de la province de Son La ayant obtenu le label OCOP (Une commune, un produit), exposé lors du 9e Congrès national de l'Association des agriculteurs du Vietnam (mandat 2026-2031). Photo : qdnd.vn

​Hanoï (VNA) – Alors que les marchés internationaux imposent des exigences de plus en plus strictes en matière de qualité, de traçabilité et de transparence, la transformation numérique s'impose comme un levier essentiel pour permettre aux produits agricoles vietnamiens d'accéder à de nouveaux marchés, de gagner en valeur ajoutée et de renforcer leur compétitivité à l'échelle mondiale.

Nguyen Manh Hieu, responsable d'un groupe de fabrication d'articles en cuir et de chaussures du village de Gie Ha, relevant de la coopérative de Phu Chuyen, a indiqué que la participation au programme « One Commune, One Product » (OCOP ou « Une commune, un produit » en français), combinée aux ventes sur les plateformes de commerce électronique, avait considérablement renforcé la compétitivité des produits de la coopérative.

Dans le delta du Mékong, qui assure plus de 90 % des exportations vietnamiennes de riz, plus de 70 % de la production fruitière et 60 % de la production aquacole du pays, les localités passent progressivement d'une logique centrée sur la production à un modèle fondé sur la création de valeur. Plus qu'un simple outil de gestion, la traçabilité numérique est aujourd'hui considérée comme un véritable « passeport numérique », permettant aux produits agricoles vietnamiens de répondre aux exigences rigoureuses des marchés internationaux.

Au Nord, dans la province de Son La, la coopérative de café de Bich Thao a développé son propre site Internet, intégré les plateformes de commerce électronique, mis en place un système électronique de traçabilité et adopté des étiquettes anti-contrefaçon... Grâce à ces initiatives, ses cafés de spécialité sont désormais exportés vers des marchés exigeants tels que l'Union européenne (UE), le Japon, la République de Corée et les États-Unis.

Le 30 juin, le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement a lancé le système national de traçabilité des produits agricoles, marquant une étape importante dans la mise en place d'un réseau national de traçabilité couvrant les produits agricoles, sylvicoles et aquatiques.

Tous ces efforts ont contribué à porter les exportations vietnamiennes de produits agricoles, sylvicoles et aquatiques à près de 36 milliards de dollars au premier semestre 2026, soit une hausse de 6 % par rapport à la même période de l'année dernière.

Selon la professeure Nguyen Thi Lan, présidente de l'Université nationale d'Agriculture du Vietnam, l'intégration des produits agricoles dans l'univers numérique ne consiste pas seulement à ouvrir de nouveaux canaux de commercialisation, mais aussi à « numériser la confiance ». En rendant les processus de production, les normes de qualité et l'origine des produits transparents grâce aux plateformes numériques, les produits agricoles vietnamiens peuvent renforcer leur image de marque, accroître leur compétitivité et s'intégrer plus profondément dans les chaînes d'approvisionnement mondiales.

Les technologies ne révèlent tout leur potentiel que lorsqu'elles sont mises au service de personnes capables de les maîtriser et de transformer les connaissances en valeur économique. L'Union des agriculteurs du Vietnam (VFU) considère ainsi le développement des ressources humaines comme une priorité. Dans le cadre du projet approuvé par le Premier ministre en vertu de la Décision n° 517/QD-TTg du 5 mars 2025, quelque 50.000 agriculteurs exemplaires devraient bénéficier chaque année de formations en gestion d'entreprise, économie numérique, transformation numérique, développement de marques, gestion des chaînes d'approvisionnement et pilotage de la production au cours de la période 2025-2030. -VNA

#Nghị quyết 57 #NQ 57 #traçabilité électronique #commerce en ligne #agriculture
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