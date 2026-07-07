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Lonely Planet recommande dix plages incontournables au Vietnam

Avec plus de 3 200 kilomètres de côtes, le Vietnam offre une grande diversité de paysages balnéaires, allant des longues plages de sable blanc aux baies sauvages bordées de montagnes et de forêts tropicales.

Selon Lonely Planet, Phu Quoc compte parmi les plus belles plages du Vietnam. Photo: VNA
Selon Lonely Planet, Phu Quoc compte parmi les plus belles plages du Vietnam. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - L'Autorité nationale du tourisme du Vietnam a relayé les recommandations du guide de voyage Lonely Planet, qui invite les voyageurs à découvrir dix des plus belles plages du pays.

Avec plus de 3 200 kilomètres de côtes, le Vietnam offre une grande diversité de paysages balnéaires, allant des longues plages de sable blanc aux baies sauvages bordées de montagnes et de forêts tropicales.

À Nha Trang, dans la province de Khanh Hoa, la plage principale s'étend sur près de six kilomètres. Elle réunit espaces de baignade, restaurants, bars et infrastructures touristiques. Le Sailing Club et la brasserie Louisiane Brewhouse sont deux lieux de détente prisés. Les visiteurs peuvent également partir en excursion dans les îles de la baie ou pratiquer la plongée afin de découvrir les fonds marins.

Grâce à ses vents réguliers et à son littoral ensoleillé, Mui Ne est l'une des principales destinations vietnamiennes pour le kitesurf, notamment entre la fin octobre et le mois d'avril. La station balnéaire dispose également de nombreux complexes hôteliers en bord de mer.

Selon Lonely Planet, Phu Quoc, bordée de plages de sable blanc et couverte en grande partie de forêt tropicale, est devenue l'une des principales destinations balnéaires du Vietnam. Les visiteurs peuvent également explorer les îles voisines lors d'excursions en bateau ou emprunter le téléphérique reliant An Thoi à Hon Thom pour admirer le paysage marin depuis les airs.

À Da Nang, la plage de My Khe, est animée dès le lever du jour et en fin d'après-midi, lorsque les habitants s'y retrouvent pour pratiquer le tai-chi, tandis que les pêcheurs continuent de prendre la mer à bord de leurs embarcations traditionnelles. Très appréciée des visiteurs, elle propose également de nombreuses activités nautiques, comme le stand-up paddle, le surf ou le scooter des mers.

Située à seulement trois kilomètres au nord de Hoi An, la plage d'An Bang est l'une des plages les plus animées et les plus agréables du Vietnam, selon Lonely Planet. Elle offre une longue étendue de sable fin et une vue dégagée sur la mer.

Isolées du continent, les îles de Con Dao comptent parmi les destinations les plus remarquables du Vietnam, selon Lonely Planet. La plus grande d'entre elles, Con Son, est entourée de plages, de récifs coralliens et de baies pittoresques, tandis qu'une partie de l'île reste couverte de forêt tropicale. Ancien lieu de détention de prisonniers politiques, elle conserve également un important patrimoine historique.

Cat Ba, la plus grande île de la baie d'Ha Long, se caractérise par ses falaises calcaires escarpées, ses forêts et ses plages. Escale de nombreuses croisières dans la baie, l'île peut être très fréquentée. Toutefois, pendant les périodes les plus calmes, elle offre certaines des plus belles plages du Vietnam, notamment les trois plages de Cat Co.

Avec ses 18 km de sable blanc et ses eaux turquoise peu profondes, Doc Let dans la province de Khanh Hoa figure parmi les plus belles plages du Vietnam.

À ne pas confondre avec la plage de My Khe à Da Nang, celle de la province de Quang Ngai, dans le Centre du Vietnam, offre une longue étendue de sable blanc propice à la baignade, selon Lonely Planet. Son fond en pente douce en fait une plage particulièrement adaptée aux enfants.

Enfin, la plage de Ho Coc, qui s'étend sur près de dix kilomètres au nord de Ho Tram, séduit par son sable doré, ses eaux cristallines et sa situation à seulement deux heures et demie de route de Hô Chi Minh-Ville. -VNA

#Lonely Planet #plages #Vietnam
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