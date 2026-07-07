Tourisme

Lonely Planet recommande des incontournables au Vietnam pour voyager en famille

Avec ses plages bordées de palmiers, ses marchés magnifiques, ses villes captivantes et ses montagnes brumeuses entourées de rizières en terrasses et de forêts tropicales, le Vietnam est sans aucun doute une destination idéale pour les adultes. Mais on oublie souvent de souligner à quel point le Vietnam est une destination formidable pour les familles, quel que soit l'âge des enfants.

Une famille de touristes balade dans les ruelles étroites de la charmante cité de Hôi An. Photo : cafef.vn
Une famille de touristes balade dans les ruelles étroites de la charmante cité de Hôi An. Photo : cafef.vn

Hanoi (VNA) – Le guide de voyage de renommée mondiale Lonely Planet propose une variété d’activités pour les visiteurs internationaux qui explorent le Vietnam avec leurs enfants : séjours balnéaires, découvertes culturelles et aventures en plein air.

Selon le magazine, les villes dynamiques du Vietnam offrent de nombreuses activités pour divertir les enfants, les stations balnéaires telles que Nha Trang et Phu Quôc étant parfaitement adaptées aux enfants de la plupart des âges.

Pour ceux qui voyagent avec un bébé ou un jeune enfant, Lonely Planet suggère de réserver un complexe hôtelier, permettant ainsi aux familles d’éviter la foule et les embouteillages et de profiter pleinement du beau temps et de l’ambiance tropicale.

« Phu Quôc est une destination de rêve, avec d’excellentes infrastructures, de magnifiques plages et des complexes hôteliers pour tous les budgets. On trouve également des plages adaptées aux jeunes enfants sur la côte centrale entre Dà Nang et Nha Trang, mais attention aux courants », précise-t-il.

Par ailleurs, voyager au Vietnam devient beaucoup plus facile avec de jeunes enfants. Les familles peuvent progressivement intensifier l’aventure grâce à des excursions en bateau, des parcs d’attractions, la visite de sites historiques et des activités de plein air, sans oublier les journées à la plage.

Le guide recommande Huê comme destination idéale pour initier les enfants à la riche histoire impériale du Vietnam, avec des visites de la Citadelle de Huê et de la Cité impériale, des pagodes et des temples colorés, ainsi que des excursions en bateau sur la rivière des Parfums jusqu’aux tombeaux impériaux et à la pagode Thiên Mu.

Il met également en avant les marchés colorés du Vietnam, où les enfants pourront découvrir une multitude de couleurs, de saveurs et d’odeurs, goûter aux spécialités locales et dénicher des souvenirs à prix abordables.

Phu Quôc est décrite comme une destination familiale complète, offrant des plages, de la plongée avec tuba, des excursions en forêt tropicale et des attractions majeures telles que VinWonders et le parc naturel Hon Thom, accessibles par le plus long téléphérique au-dessus de l’eau au monde.

L’ancienne cité de Hôi An, quant à elle, séduit les voyageurs de tous âges grâce à son charme historique, ses temples colorés, ses excursions en cyclo-pousse et la plage de An Bang située à proximité.

Nha Trang est considérée comme l’une des meilleures destinations balnéaires du Vietnam pour les adolescents, offrant plongée sous-marine, snorkeling, excursions en bateau, surf et sources thermales.

Plus à l’intérieur des terres, Dà Lat propose des activités variées telles que le canyoning, la randonnée, le VTT et le rafting en eaux vives, tandis que Sa Pa offre de magnifiques randonnées en montagne, dont l’ascension exigeante du Fansipan, le plus haut sommet du Vietnam.

Le magazine attribue également d’excellentes notes au Vietnam pour sa cuisine familiale, notant que les plats locaux sont rarement épicés et que les options populaires telles que les crêpes croustillantes, le banh mi (sandwich vietnamien), le pho, les rouleaux de printemps frits et le bun cha (vermicelles de riz servies avec des brochettes de porc grillées) sont susceptibles de plaire aux enfants. – VNA

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