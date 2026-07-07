Khanh Hoa exploite le potentiel du tourisme nocturne

Khanh Hoa (VNA) - Depuis sa fusion avec la province de Ninh Thuan, la province de Khanh Hoa dispose d'un vaste espace propice au tourisme balnéaire, à la découverte de la nature et du patrimoine. Afin de maximiser les retombées économiques, les autorités locales misent sur le développement de l'économie nocturne pour diversifier l'offre touristique et stimuler la croissance.



Une offre nocturne en plein essor



Le Comité populaire de Khanh Hoa a mis en œuvre un plan de développement de l'économie nocturne. Plusieurs espaces de loisirs et de divertissement accueillent désormais les visiteurs en soirée, notamment à Vinpearl Land, sur l'île de Hon Tre, au Marina Beach Club de Nha Trang, ainsi que dans les rues piétonnes de Nha Trang et de Phan Rang.



L'offre culturelle s'est également étoffée avec des spectacles tels que le « Tata Show » à Vinwonders, « La lumière légendaire », ainsi que les programmes immersifs « La lune éclairant la tour » et « Le pays sacré du bois d'agar ». Des croisières nocturnes dans la baie de Nha Trang permettent également aux visiteurs de découvrir les paysages tout en profitant d'animations musicales et d'une offre gastronomique.



Khanh Hoa compte cinq patrimoines reconnus par l'UNESCO, trois sites nationaux d'importance particulière, cinq trésors nationaux ainsi que des baies renommées telles que Van Phong, Nha Trang, Cam Ranh et Vinh Hy. Ces atouts contribuent au développement d'un tourisme de qualité et renforcent l'attractivité de la province au Vietnam comme en Asie du Sud-Est.



Selon le Service provincial de la Culture, des Sports et du Tourisme, Khanh Hoa a accueilli près de 9,2 millions de visiteurs depuis le début de l'année 2026, soit une hausse de 52,93 % sur un an. Plus de 3,8 millions étaient des touristes internationaux. Les recettes étaient estimées à 33.893 milliards de dôngs, en progression de près de 33 %.



Des défis à relever



La directrice du Service provincial de la Culture, des Sports et du Tourisme, Thai Thi Le Hang, estime que le développement du tourisme nocturne est indispensable pour diversifier les produits touristiques et prolonger la durée des séjours. Cette stratégie s'inscrit dans l'objectif d'une croissance économique à deux chiffres pour la période 2025-2030, le tourisme étant appelé à devenir un secteur économique de pointe, capable de stimuler le développement des autres piliers de l'économie.



Des défis subsistent néanmoins. Les activités nocturnes restent encore fragmentées en raison d'un manque de planification d'ensemble. Elles souffrent également d'un manque de personnel qualifié. Les mécanismes d'incitation et les politiques préférentielles destinés à encourager les entreprises à investir dans l'économie nocturne restent insuffisants. En outre, la promotion des produits et des services liés à l'économie nocturne demeure limitée et ne permet pas encore aux différentes localités de développer une identité propre.



Pour exploiter pleinement le potentiel de la province, les autorités prévoient notamment d'améliorer les mécanismes et la planification du tourisme nocturne, de mettre en place un cadre réglementaire garantissant la sécurité, l'ordre public et la protection de l'environnement, ainsi que de développer des produits touristiques nocturnes distinctifs. -VNA