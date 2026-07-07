Tourisme

Phu Quoc renforce son attractivité touristique mondiale avant l’APEC 2027

À moins de deux ans de l'APEC 2027, Phu Quoc accélère sa montée en gamme. Portée par une forte hausse des arrivées internationales et des investissements dans le tourisme durable, l'île entend consolider son statut de destination mondiale et se préparer à accueillir les grands événements internationaux.

Phu Quoc renforce son attractivité touristique mondiale avant l’APEC 2027. Photo: VNA
Phu Quoc renforce son attractivité touristique mondiale avant l’APEC 2027. Photo: VNA

An Giang (VNA) - La zone spéciale de Phu Quoc, dans la province d'An Giang, a enregistré une forte croissance de son activité touristique au premier semestre 2026, tant en nombre de visiteurs qu'en recettes, portée notamment par l'essor du tourisme international, consolidant ainsi son statut de destination mondiale à l'approche de l'APEC 2027.

Au cours des six premiers mois de l'année, Phu Quoc a accueilli plus de 5,7 millions de visiteurs, en hausse de 30,2 % sur un an. Le nombre de touristes internationaux a dépassé 1,3 million (+50,3 %), soit 65,7 % de l'objectif fixé pour l'ensemble de l'année. Les recettes touristiques ont atteint plus de 31 500 milliards de dôngs (près de 1,2 milliard de dollars), en progression de 46 %, représentant plus de 80 % des recettes touristiques de la province d'An Giang.

Afin d’améliorer l’image et l’expérience touristique, la zone spéciale a lancé la campagne "Chaque habitant de Phu Quoc est un ambassadeur du tourisme" et mis en place une équipe d’intervention rapide chargée d’assister et de protéger les visiteurs.

L’île accélère également la restauration des sites historiques et culturels afin d'enrichir l'offre touristique, tout en accélérant les transitions écologique et numérique pour promouvoir une image moderne et durable de Phu Quoc, en vue d'accueillir des événements internationaux d'envergure et de renforcer sa marque à l'approche de l'Année de l'APEC 2027.

Tran Minh Khoa, président du Comité populaire de la zone spéciale de Phu Quoc, a souligné que ces initiatives témoignaient de la volonté de moderniser le secteur touristique. L’équipe d’intervention rapide, associée à un code de conduite touristique, vise notamment à limiter les pratiques nuisibles à l’image de la destination, comme la surfacturation, et à promouvoir un environnement touristique accueillant et professionnel.

La transformation verte et numérique contribuera, selon lui, à attirer davantage de visiteurs haut de gamme tout en renforçant les infrastructures et les capacités d’organisation nécessaires aux grands événements internationaux.

Afin d'atteindre son objectif de plus de 9 millions de visiteurs en 2026, dont au moins deux millions d'étrangers, Phu Quoc entend diversifier son offre touristique, améliorer la qualité des services et renforcer la formation des ressources humaines, notamment en langues étrangères. Les autorités prévoient également de renforcer la sécurité des activités et des services liés au tourisme maritime, notamment des vedettes rapides et des yachts.

Dans le cadre des préparatifs de l’APEC 2027, An Giang met en œuvre 21 projets dans la zone spéciale de Phu Quoc, pour un investissement estimé à 137 100 milliards de dongs, conformément au plan approuvé par le Premier ministre. La province prévoit aussi de renforcer les compétences linguistiques et professionnelles du personnel touristique, de mettre en place un système de certification "label vert" pour les établissements d’hébergement et de développer davantage les produits d’écotourisme.

Avec une forte dynamique de croissance au premier semestre 2026, Phu Quoc s'affirme avec assurance comme une destination touristique de premier plan à l'échelle mondiale, ainsi que comme un centre événementiel international dynamique.

Au second semestre 2026, Phu Quoc poursuivra son développement et devrait atteindre, voire dépasser, les objectifs du plan 2026, jetant ainsi les bases d'une présence remarquée lors de l'Année APEC 2027. -VNA

#Phu Quoc #attractivité touristique mondiale #APEC 2027
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