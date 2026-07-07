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Hô Chi Minh-Ville demeure une destination touristique de premier plan

Pour le seul mois de juin, les recettes des services touristiques ont atteint près de 4.150 milliards de dôngs (environ 158 millions de dollars), en hausse de 29,4 % par rapport au mois précédent et de 29,1 % sur un an.

Les arrivées internationales à Hô Chi Minh-Ville ont progressé de près de 50 % au premier semestre. Photo: VNA
Les arrivées internationales à Hô Chi Minh-Ville ont progressé de près de 50 % au premier semestre. Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Hô Chi Minh-Ville a consolidé sa position parmi les principales destinations touristiques du Vietnam au premier semestre 2026, portée par une forte reprise des arrivées internationales et une hausse des dépenses des visiteurs.

Pour le seul mois de juin, les recettes des services touristiques ont atteint près de 4.150 milliards de dôngs (environ 158 millions de dollars), en hausse de 29,4 % par rapport au mois précédent et de 29,1 % sur un an. Les recettes de l'hébergement et de la restauration se sont, quant à elles, élevées à 21.530 milliards de dôngs, soit une progression de 8,8 % par rapport à mai et de 21,6 % en glissement annuel, selon le Département municipal du tourisme.

De janvier à juin, les recettes des services touristiques ont dépassé 19.130 milliards de dôngs, en hausse de 10 % par rapport à la même période de 2025. Les revenus de l'hébergement et de la restauration ont progressé de 14,3 % sur un an, pour atteindre 119.300 milliards de dôngs, tandis que le transport de passagers a enregistré près de 283,7 millions de voyages, soit une augmentation de 8,3 %.

Le Département municipal du tourisme attribue cette croissance touristique impressionnante à une forte reprise du tourisme international et à l’augmentation des dépenses des visiteurs étrangers. Les arrivées internationales ont progressé de près de 50 % au premier semestre, tandis que les recettes touristiques issues de ce marché ont augmenté de plus de 60 %, témoignant du succès des campagnes de promotion touristique et des efforts de diversification de l’offre.

La métropole du Sud a ainsi conforté son statut de principal pôle touristique du pays, notamment auprès des voyageurs internationaux. Vo Anh Tai, directeur général adjoint du groupe Saigontourist, a souligné que la demande des visiteurs étrangers pour des expériences culturelles et artistiques était en forte croissance.

Nombre d'entre eux souhaitent mieux découvrir le patrimoine et l'identité locale, une tendance qui favorise également le développement de l'économie nocturne en les incitant à prolonger leur séjour et à accroître leurs dépenses en hébergement, restauration, shopping et divertissement.

Le responsable a ajouté que l'extension des limites administratives et du périmètre du patrimoine culturel de Hô Chi Minh-Ville a créé des conditions favorables au développement d'expériences touristiques intégrées, alliant attractions urbaines et richesses culturelles et naturelles.

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Visiteurs internationaux au Palais de l'indépendance, un site emblématique de Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Récemment, la plateforme de voyage Agoda a indiqué que les recherches d'hébergement au Vietnam effectuées par des voyageurs chinois avaient bondi de 164 % au cours des cinq premiers mois de 2026 par rapport à la même période de l'année précédente, faisant de la Chine le marché émetteur affichant la plus forte croissance. L'Indonésie, les Philippines, la Thaïlande et la Pologne figurent également parmi les marchés les plus dynamiques.

Ces chiffres illustrent l'attrait croissant du Vietnam auprès des visiteurs internationaux, grâce à la diversité de son offre, alliant métropoles dynamiques, patrimoine culturel riche et paysages naturels variés, des montagnes et forêts aux plages et archipels.

Les circuits gastronomiques, les visites patrimoniales, le shopping et les séjours balnéaires continuent notamment de séduire les voyageurs, en particulier ceux d'Asie du Sud-Est. Le Truong Hien Hoa, directeur adjoint du Département municipal du tourisme, a déclaré que Hô Chi Minh-Ville était entrée dans une nouvelle phase de son développement touristique suite à l'extension de ses limites administratives.

Outre ses atouts traditionnels -tourisme urbain, tourisme d'affaires (MICE), shopping et gastronomie -, la ville dispose désormais d'une offre beaucoup plus diversifiée, comprenant le tourisme balnéaire, l'écotourisme, les villages d'artisans, le tourisme industriel ainsi que les sites culturels, historiques et spirituels. En intégrant ces différentes ressources au sein d'un écosystème cohérent, elle entend passer d'une logique de promotion de sites isolés à une véritable offre d'expériences touristiques à forte valeur ajoutée, afin de soutenir une croissance plus durable dans les années à venir. -VNA

#Hô Chi Minh-Ville #visiteurs internationaux
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