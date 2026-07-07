Économie

L'exposition du Vietnam en Thaïlande ouvre des perspectives commerciales et d'investissement

Organisée du 3 au 5 juillet dans le cadre de la foire internationale BEYOND FOOD EXPO 2026, l’Exposition du Vietnam à Khon Kaen a réuni des entreprises vietnamiennes et des entrepreneurs de la diaspora afin de promouvoir les produits nationaux, de renforcer les partenariats commerciaux et d’ouvrir de nouvelles perspectives de coopération économique et d’investissement entre le Vietnam et la Thaïlande.

Le consul général du Vietnam à Khon Kaen, Dinh Hoang Linh, accompagné de représentants d'entreprises et de Vietnamiens de l'étranger, a coupé le ruban pour inaugurer l'exposition. Photo : VNA
Le consul général du Vietnam à Khon Kaen, Dinh Hoang Linh, accompagné de représentants d'entreprises et de Vietnamiens de l'étranger, a coupé le ruban pour inaugurer l'exposition. Photo : VNA

Khon Kaen (VNA) – Organisée du 3 au 5 juillet au Centre international de conventions et d’expositions de Khon Kaen (KICE), l’Exposition du Vietnam s’est tenue dans le cadre de la foire commerciale internationale BEYOND FOOD EXPO 2026, à l’initiative du Consulat général du Vietnam à Khon Kaen, en coopération avec le groupe CP Land, les autorités provinciales, l’Association des entrepreneurs Thaïlande–Vietnam et l’Association des Thaïlandais d’origine vietnamienne de Khon Kaen.

L’événement a réuni des entreprises vietnamiennes ainsi que des entrepreneurs vietnamiens établis en Thaïlande, mettant en valeur des marques reconnues dans les secteurs de l’agroalimentaire, du tourisme et de la logistique, notamment Me Trang Coffee, Vietnam Tea Shop, BKT Group, Ocean et OPL, ainsi que des spécialités culinaires de la communauté vietnamienne en Thaïlande. L’exposition vise à promouvoir les marques vietnamiennes, à renforcer les liens entre les entreprises du pays et celles de la diaspora, tout en favorisant les investissements et une intégration accrue du Vietnam dans les chaînes d’approvisionnement régionales.

Lors de la cérémonie d’ouverture, le consul général du Vietnam à Khon Kaen, Dinh Hoang Linh, a souligné que cette initiative de diplomatie économique et culturelle s’inscrivait dans le cadre des célébrations du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Thaïlande (6 août 1976 – 6 août 2026). Il a indiqué que cette manifestation donnait suite aux accords conclus lors de la visite officielle en Thaïlande du secrétaire général et président de la République, To Lam, contribuant ainsi au développement concret et efficace du partenariat stratégique intégral entre les deux pays.

De son côté, Yutthaporn Pirunsan, vice-gouverneur de la province de Khon Kaen, a salué la première participation d’envergure du Vietnam à une foire commerciale organisée dans la province. Selon lui, cette initiative contribuera à renforcer la coopération économique, les échanges entre les peuples et les liens d’amitié entre les deux pays.

Au cours des trois jours de l’exposition, des milliers de visiteurs ont été accueillis. Plusieurs entreprises vietnamiennes et thaïlandaises ont signé des protocoles d’accord dans les domaines de l’import-export, du tourisme et de la logistique. Les organisateurs espèrent que cette manifestation ouvrira de nouvelles opportunités de coopération et contribuera à atteindre rapidement l’objectif de 25 milliards de dollars d’échanges commerciaux bilatéraux. -VNA

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#CPTPP #NQ 59 #exposition du Vietnam en Thaïlande #Vietnam-Thaïlande
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