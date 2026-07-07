Les entreprises vietnamiennes renforcent leur présence sur le marché du meuble britannique

Londres (VNA) – Seize entreprises vietnamiennes ont participé au Manchester Furniture Show (MFS), l'un des principaux salons du meuble au Royaume-Uni, organisé les 5 et 6 juillet, afin de renforcer leur présence sur les marchés britannique et européen.



Considéré comme le deuxième plus grand salon du meuble de l'année au Royaume-Uni, l'événement a réuni plus de 150 marques présentant plus de 25.000 meubles, articles pour la maison et produits de décoration intérieure. Cette édition a attiré plus de 4.000 acheteurs tandis que près de la moitié des exposants y participaient pour la première fois, témoignant des efforts des distributeurs britanniques pour diversifier leurs chaînes d'approvisionnement dans un contexte de reprise progressive de la consommation.



Le Dinh Ba, conseiller commercial et représentant commercial du Vietnam auprès du Royaume-Uni et de l'Irlande, a déclaré que l'avantage concurrentiel du Vietnam dans le secteur du bois et du meuble résidait dans une combinaison de trois éléments : conception, certifications de durabilité et logistique.



Il a souligné que le Vietnam dispose d'une importante capacité de production, d'une qualité de produits constante et d'une chaîne d'approvisionnement assez complète. La durabilité étant une priorité croissante sur le marché britannique, les certifications relatives à l'origine légale du bois, à la gestion durable des forêts et au respect de l'environnement sont devenues quasi indispensables pour les fournisseurs souhaitant intégrer les grandes chaînes de distribution.



« Sur le marché actuel, la concurrence ne se joue plus sur le prix, mais sur la valeur globale », a-t-il insisté, ajoutant que la conception des produits, la capacité à répondre aux tendances de consommation et la flexibilité des services de livraison sont essentielles pour nouer des partenariats durables avec les acheteurs étrangers.



Nguyen Cong Danh, PDG de la compagnie par actions Fomex Global, a déclaré que l'entreprise espérait profiter de ce salon pour présenter aux clients du Royaume-Uni et d'Europe des produits vietnamiens d'origine transparente et de qualité irréprochable.



Les acheteurs européens ont également exprimé leur confiance envers les fournisseurs vietnamiens. Maciej Holubko, de la société polonaise Best Craft Sp. z o.o., a déclaré que les entreprises vietnamiennes proposent des produits de haute qualité et font preuve de flexibilité pour répondre aux besoins de leurs clients.



Selon lui, les entreprises vietnamiennes se montrent ouvertes à l'exploration de nouvelles opportunités commerciales et recherchent en permanence des solutions adaptées aux attentes de leurs partenaires. Il s'est déclaré convaincu que cette coopération porterait ses fruits à long terme.



Le Dinh Ba a estimé que le marché britannique du meuble devrait progressivement retrouver son dynamisme grâce au ralentissement de l'inflation et à l'amélioration du pouvoir d'achat, ce qui stimulera la demande, notamment pour les produits de milieu de gamme, durables et respectueux de l'environnement.



Il a souligné que cette évolution ouvrait d'importantes perspectives aux exportateurs vietnamiens qui poursuivent leurs investissements dans l'innovation, la qualité des produits et la conformité aux exigences du marché.



Les exportations vietnamiennes de bois et de produits dérivés ont franchi pour la première fois le seuil des 17 milliards de dollars en 2025, atteignant un niveau record de 17,2 milliards de dollars. En revanche, les exportations vers le Royaume-Uni ne se sont élevées qu'à 244 millions de dollars, ce qui laisse entrevoir un important potentiel de croissance. -VNA



