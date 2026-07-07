Économie

Les entreprises vietnamiennes renforcent leur présence sur le marché du meuble britannique

Portés par la qualité de leurs produits et les avantages offerts par l'accord de libre-échange UKVFTA, les fabricants vietnamiens de meubles multiplient les initiatives pour renforcer leur présence sur le marché britannique, considéré comme un débouché à fort potentiel de croissance.

La délégation du Vietnam au salon du meuble Manchester Furniture Show (MFS) au Royaume-Uni. Photo : VNA
La délégation du Vietnam au salon du meuble Manchester Furniture Show (MFS) au Royaume-Uni. Photo : VNA

Londres (VNA) – Seize entreprises vietnamiennes ont participé au Manchester Furniture Show (MFS), l'un des principaux salons du meuble au Royaume-Uni, organisé les 5 et 6 juillet, afin de renforcer leur présence sur les marchés britannique et européen.

Considéré comme le deuxième plus grand salon du meuble de l'année au Royaume-Uni, l'événement a réuni plus de 150 marques présentant plus de 25.000 meubles, articles pour la maison et produits de décoration intérieure. Cette édition a attiré plus de 4.000 acheteurs tandis que près de la moitié des exposants y participaient pour la première fois, témoignant des efforts des distributeurs britanniques pour diversifier leurs chaînes d'approvisionnement dans un contexte de reprise progressive de la consommation.

Le Dinh Ba, conseiller commercial et représentant commercial du Vietnam auprès du Royaume-Uni et de l'Irlande, a déclaré que l'avantage concurrentiel du Vietnam dans le secteur du bois et du meuble résidait dans une combinaison de trois éléments : conception, certifications de durabilité et logistique.

Il a souligné que le Vietnam dispose d'une importante capacité de production, d'une qualité de produits constante et d'une chaîne d'approvisionnement assez complète. La durabilité étant une priorité croissante sur le marché britannique, les certifications relatives à l'origine légale du bois, à la gestion durable des forêts et au respect de l'environnement sont devenues quasi indispensables pour les fournisseurs souhaitant intégrer les grandes chaînes de distribution.

« Sur le marché actuel, la concurrence ne se joue plus sur le prix, mais sur la valeur globale », a-t-il insisté, ajoutant que la conception des produits, la capacité à répondre aux tendances de consommation et la flexibilité des services de livraison sont essentielles pour nouer des partenariats durables avec les acheteurs étrangers.

Nguyen Cong Danh, PDG de la compagnie par actions Fomex Global, a déclaré que l'entreprise espérait profiter de ce salon pour présenter aux clients du Royaume-Uni et d'Europe des produits vietnamiens d'origine transparente et de qualité irréprochable.

Les acheteurs européens ont également exprimé leur confiance envers les fournisseurs vietnamiens. Maciej Holubko, de la société polonaise Best Craft Sp. z o.o., a déclaré que les entreprises vietnamiennes proposent des produits de haute qualité et font preuve de flexibilité pour répondre aux besoins de leurs clients.

Selon lui, les entreprises vietnamiennes se montrent ouvertes à l'exploration de nouvelles opportunités commerciales et recherchent en permanence des solutions adaptées aux attentes de leurs partenaires. Il s'est déclaré convaincu que cette coopération porterait ses fruits à long terme.

Le Dinh Ba a estimé que le marché britannique du meuble devrait progressivement retrouver son dynamisme grâce au ralentissement de l'inflation et à l'amélioration du pouvoir d'achat, ce qui stimulera la demande, notamment pour les produits de milieu de gamme, durables et respectueux de l'environnement.

Il a souligné que cette évolution ouvrait d'importantes perspectives aux exportateurs vietnamiens qui poursuivent leurs investissements dans l'innovation, la qualité des produits et la conformité aux exigences du marché.

Les exportations vietnamiennes de bois et de produits dérivés ont franchi pour la première fois le seuil des 17 milliards de dollars en 2025, atteignant un niveau record de 17,2 milliards de dollars. En revanche, les exportations vers le Royaume-Uni ne se sont élevées qu'à 244 millions de dollars, ce qui laisse entrevoir un important potentiel de croissance. -VNA

#CPTPP #NQ 59 #entreprises vietnamiennes #meuble #Manchester Furniture Show #Royaume-Uni
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Sur le même sujet

Voir plus

La Banque asiatique de développement (BAD) et HDBank signent un accord de prêt de 100 millions de dollars destiné à soutenir les entreprises dirigées par des femmes. Photo : Vietnam+

La BAD et HDBank mobilisent 721 millions de dollars au profit des MPME vietnamiennes

La Banque asiatique de développement (BAD) et HDBank ont conclu un accord de financement de 721 millions de dollars, comprenant un prêt direct de 100 millions de dollars et des ressources mobilisées auprès de banques internationales, afin de renforcer l'accès au crédit des microentreprises ainsi que des petites et moyennes entreprises vietnamiennes, en particulier celles dirigées par des femmes.

Le Vietnam et l'AELE ont achevé avec succès les négociations de leur Accord de libre-échange. Photo : baochinhphu.vn

L'ALE Vietnam–AELE ouvre de nouvelles perspectives pour le commerce et l'investissement

L'achèvement des négociations de l'Accord de libre-échange (ALE) entre le Vietnam et l'Association européenne de libre-échange (AELE) marque une étape majeure dans la diversification des marchés du Vietnam. Selon le vice-ministre de l'Industrie et du Commerce, Nguyên Sinh Nhât Tân, cet accord ouvrira de nouvelles perspectives en matière de commerce, d'investissement, de transfert de technologies et d'intégration des entreprises vietnamiennes aux chaînes de valeur mondiales.

Le consul général du Vietnam à Khon Kaen, Dinh Hoang Linh, accompagné de représentants d'entreprises et de Vietnamiens de l'étranger, a coupé le ruban pour inaugurer l'exposition. Photo : VNA

L'exposition du Vietnam en Thaïlande ouvre des perspectives commerciales et d'investissement

Organisée du 3 au 5 juillet dans le cadre de la foire internationale BEYOND FOOD EXPO 2026, l’Exposition du Vietnam à Khon Kaen a réuni des entreprises vietnamiennes et des entrepreneurs de la diaspora afin de promouvoir les produits nationaux, de renforcer les partenariats commerciaux et d’ouvrir de nouvelles perspectives de coopération économique et d’investissement entre le Vietnam et la Thaïlande.

Le vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc s'exprime lors de la conférence. Photo: VNA

Le Vietnam renforce sa lutte contre la contrebande et la fraude commerciale

Le vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc a appelé les ministères et institutions concernés à parfaire rigoureusement le cadre juridique tout en accélérant la transformation numérique et l'intégration des technologies de l'information pour optimiser la lutte contre la contrebande, la fraude commerciale et les atteintes à la propriété intellectuelle.

Aeon Mall Da Nang Thanh Khe ouvre ses portes le 3 juillet, à Da Nang. Photo: VNA

Aeon entend disposer de 30 centres commerciaux au Vietnam d'ici à 2030

Actuellement, Aeon considère le Vietnam comme son marché prioritaire à l'international. Dans son plan de gestion à moyen terme, qui s'étend jusqu'en mars 2031, le groupe prévoit d'allouer au Vietnam 60% de ses investissements destinés à la région de l'Asie du Sud-Est (ASEAN).

Le durian vietnam présenté en à Pékin, en Chine. Photo: VNA

Les fruits vietnamiens sont de plus en plus prisés en Chine

Les médias chinois soulignent également que le litchi figure parmi les fruits de saison les plus appréciés des consommateurs chinois. Avec le durian, le fruit du dragon, la banane et d'autres fruits tropicaux, les produits fruitiers vietnamiens contribuent à diversifier l'approvisionnement du marché chinois, fort de plus de 1,4 milliard de consommateurs.

Le ministre de la Sécurité publique, Luong Tam Quang, serre la main de Nagao Yutaka, président du groupe japonais Yamato Holdings, à Hanoi, le 6 juillet. Photo : VNA

Le japonais Yamato Holdings exhorté à investir à l’aéroport international de Gia Binh

Le ministre de la Sécurité publique Luong Tam Quang a proposé au groupe japonais d’examiner la possibilité d’investir dans le système d’entreposage et de transport de marchandises à l’aéroport international de Gia Binh, dans la province de Bac Ninh, tout en suggérant des pistes de coopération et d’exploitation entre Yamato Holdings et ses partenaires vietnamiens après la mise en service officielle de l’aéroport.

Les exportations constituent l'un des principaux moteurs de la croissance économique du Vietnam. Photo: VNA

Le reclassement du Vietnam parmi les pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure reflète le dynamisme de son économie

Le passage du Vietnam dans la catégorie des pays à revenu intermédiaire supérieur, selon les critères de la Banque mondiale, illustre les progrès remarquables accomplis par le pays au cours des dernières années. Cette nouvelle étape ouvre toutefois une phase de réformes plus ambitieuses afin de consolider une croissance durable et d’améliorer durablement le niveau de vie de la population.

Confection de vêtements destinés à l'exportation vers le marché japonais à la société de confection Hung Viet, dans la province de Hung Yen. Photo: VNA

Le Vietnam mise sur les exportations pour soutenir une nouvelle dynamique de croissance

Malgré un contexte commercial mondial marqué par de fortes incertitudes, les exportations vietnamiennes ont progressé de plus de 20 % au premier semestre 2026. Si cette performance confirme le rôle moteur du commerce extérieur, le retour d’un déficit commercial souligne également la nécessité de renforcer les capacités de production nationales et de développer les industries de soutien afin d’assurer une croissance plus durable.

Photo d'illustration: VNA

Lam Dong : Feu vert pour deux projets solaires de plus de 5 700 milliards de dôngs

L'approbation de deux projets solaires de plus de 5 700 milliards de dôngs, qui devrait injecter 280 MW de puissance supplémentaire et fournir annuellement plus de 540 millions de kWh d'énergie propre au réseau national, marque une étape majeure dans la mise en œuvre du Plan national de développement de l’électricité VIII.

L'article analysant les perspectives de la coopération économique entre le Vietnam et l'Europe, publié le 2 juillet sur le site d'information économique français Objectif Eco. Photo: VNA

Le Vietnam devient progressivement un marché stratégique pour les entreprises européennes

Selon une analyse publiée par le média économique français Objectif Eco, le Vietnam est devenu un marché stratégique et une base de production majeure en Asie du Sud-Est. Les relations économiques entre le Vietnam et l’Europe entrent dans une nouvelle phase, marquée par le renforcement des investissements, de l’innovation, de la transition verte et de la résilience des chaînes d’approvisionnement.