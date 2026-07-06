Économie

Le Vietnam devient progressivement un marché stratégique pour les entreprises européennes

Selon une analyse publiée par le média économique français Objectif Eco, le Vietnam est devenu un marché stratégique et une base de production majeure en Asie du Sud-Est. Les relations économiques entre le Vietnam et l’Europe entrent dans une nouvelle phase, marquée par le renforcement des investissements, de l’innovation, de la transition verte et de la résilience des chaînes d’approvisionnement.

L'article analysant les perspectives de la coopération économique entre le Vietnam et l'Europe, publié le 2 juillet sur le site d'information économique français Objectif Eco. Photo: VNA
L'article analysant les perspectives de la coopération économique entre le Vietnam et l'Europe, publié le 2 juillet sur le site d'information économique français Objectif Eco. Photo: VNA

Paris (VNA) - ''Le Vietnam n’est plus seulement une destination d’exportation ou une base de production alternative en Asie. Il devient progressivement un marché stratégique pour les entreprises européennes, un point d’ancrage industriel en Asie du Sud-Est et une plateforme d’expansion pour les entreprises vietnamiennes qui souhaitent se développer vers l’Europe".

C’est le constat dressé par l’Objectif Eco dans un article intitulé "Europe–Vietnam : réussir son entrée de marché dans une relation économique devenue stratégique", publié le 2 juillet, qui souligne l’évolution des relations entre le Vietnam et l’Europe vers un partenariat plus global et plus durable.

Le journal estime que les relations économiques entre le Vietnam et l’Europe entrent dans une nouvelle étape de développement. Si les échanges commerciaux demeurent un pilier essentiel de cette coopération, les priorités s’élargissent désormais aux investissements de qualité, à l’innovation technologique, à la transition numérique, à la transition écologique ainsi qu’au développement de chaînes d’approvisionnement plus sûres et plus résilientes.

Les entreprises européennes disposent d’atouts importants dans plusieurs secteurs, notamment les technologies industrielles, les équipements destinés à la transformation agroalimentaire, la gestion des ressources en eau, la logistique, la santé, l’éducation, les services spécialisés, les énergies, l’automatisation ainsi que les solutions favorisant un développement durable.

L’article souligne également que le relèvement des relations entre le Vietnam et l’Union européenne au niveau de Partenariat stratégique global au début de l’année 2026 ouvre de nouvelles perspectives de coopération. Ce nouveau cadre devrait favoriser un approfondissement des échanges dans les domaines du commerce, de l’investissement, de la transformation numérique, de la transition verte, de l’énergie, du climat et de la sécurisation des chaînes d’approvisionnement.

Dans un environnement international marqué par les incertitudes économiques et géopolitiques, les deux partenaires cherchent désormais à aller au-delà de la seule augmentation des flux commerciaux. Ils ambitionnent de développer des chaînes de valeur plus robustes, de renforcer leur coopération industrielle et de bâtir des partenariats à long terme fondés sur la confiance et les intérêts communs.

Selon Objectif Eco, le Vietnam bénéficie de plusieurs avantages compétitifs qui renforcent son attractivité auprès des investisseurs européens. Sa position géographique stratégique, son intégration dans de nombreux accords de libre-échange, la qualité croissante de ses infrastructures, ainsi que les réformes engagées pour améliorer l’environnement des affaires en font une destination privilégiée pour les entreprises souhaitant développer leurs activités en Asie.

Le média français estime que les possibilités de coopération entre le Vietnam et l’Europe n’ont jamais été aussi prometteuses. Toutefois, la concrétisation de ce potentiel suppose une préparation approfondie de la part des entreprises des deux côtés. Une meilleure connaissance des marchés respectifs, le choix de partenaires fiables ainsi que l’élaboration de stratégies de développement à long terme seront des facteurs déterminants pour transformer les opportunités en projets concrets.

L’analyse conclut que la nouvelle phase des relations économiques entre le Vietnam et l’Europe ne sera plus évaluée uniquement à l’aune de la progression des échanges commerciaux. Elle dépendra également de la qualité des investissements, de la capacité d’innovation, du développement de technologies propres et de la création conjointe de valeur durable. -VNA

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