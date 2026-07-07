Politique

Les gardes-côtes vietnamiens et philippins renforcent leurs échanges entre jeunes officiers

Le premier programme d'échanges entre les jeunes officiers de la Garde côtière du Vietnam et de la Garde côtière des Philippines a débuté le 7 juillet à Da Nang. 

De jeunes officiers des garde-côtes vietnamiens et philippins échangent leurs expériences en matière de police maritime. Photo : VNA.
De jeunes officiers des garde-côtes vietnamiens et philippins échangent leurs expériences en matière de police maritime. Photo : VNA.

Da Nang (VNA) – La Garde côtière du Vietnam a inauguré, le 7 juillet à Da Nang, le premier programme d'échanges entre les jeunes officiers de la Garde côtière du Vietnam et de la Garde côtière des Philippines.

La cérémonie d'ouverture a été coprésidée par le lieutenant-colonel Pham Nguyên Phu, chef d'état-major adjoint du Commandement de la Région 2 de la Garde côtière du Vietnam, et le colonel Alberto T. Ferre, chef d'état-major du Commandement de la sécurité maritime de la Garde côtière des Philippines.

Il s'agit du premier programme d'échanges organisé entre les jeunes officiers des deux forces, marquant une nouvelle étape dans la coopération entre les organismes chargés de l'application de la loi en mer des deux pays.

Prévu du 7 au 10 juillet, le programme comprend de nombreuses activités, dont une session d'échanges professionnels entre les jeunes officiers des deux forces, une visite de courtoisie au commandant de la Région 2 de la Garde côtière du Vietnam, une visite du Commandement de la Région 2 et du navire CSB 8002, des activités d'échanges culturels à Da Nang, ainsi qu'une visite et une remise de cadeaux au village d'enfants SOS de Da Nang.

À l'issue de la cérémonie d'ouverture, les deux délégations ont tenu une session d'échanges consacrée aux opérations de recherche et de sauvetage ainsi qu'à la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN). Dans une atmosphère ouverte et cordiale, les jeunes officiers ont partagé leurs expériences pratiques, échangé sur leurs compétences professionnelles et les modalités de coordination dans l'application de la loi en mer, contribuant ainsi au renforcement de leurs capacités professionnelles ainsi que de la compréhension et de la confiance mutuelles.

À travers ces activités, les jeunes officiers des deux forces continueront de renforcer leur solidarité et leur confiance mutuelle, contribuant au maintien de la paix, de la sécurité, de l'ordre, de la sûreté et du respect du droit dans les zones maritimes adjacentes des deux pays, tout en affirmant le rôle actif des forces chargées de l'application de la loi en mer dans la région.

Dans le cadre du programme, les délégations des jeunes officiers de la Garde côtière du Vietnam et de la Garde côtière des Philippines se sont également rendues au village d'enfants SOS de Da Nang, où elles ont rencontré les enfants et leur ont remis plusieurs cadeaux. Cette activité témoigne de leur esprit de solidarité, de leur sens des responsabilités envers la communauté et contribue à renforcer l'amitié entre les peuples vietnamien et philippin.

Ce programme d'échanges intervient à un moment particulièrement symbolique, alors que le Vietnam et les Philippines célèbrent le 50e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques (1976-2026).

Après un demi-siècle de développement, les relations entre les deux pays n'ont cessé de se consolider et de s'approfondir, portées par une vision stratégique commune et une responsabilité partagée en faveur du maintien de la paix, de la stabilité, de la sécurité, de la sûreté et du respect du droit en mer. Elles constituent un socle solide permettant aux deux forces de poursuivre l'élargissement de leur coopération et de contribuer activement à la paix, à la stabilité et au développement de la région. -VNA

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#CPTPP #NQ 59 #Da Nang #Garde côtière #Vietnam-Philippines
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