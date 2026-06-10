Éditos

📝Édito : La force des politiques fondées sur l’écoute du peuple

L’histoire révolutionnaire du Vietnam a démontré que l’harmonie entre la "volonté du Parti" et les "aspirations du peuple" représente une source majeure de la grande force nationale. Écouter le peuple, accueillir les contributions constructives et adapter les politiques aux réalités ne sont pas seulement du fondement de la conception « le peuple est au cœur de l’action publique », mais aussi du mode de fonctionnement incontournable d’un État de droit véritablement transparent, ouvert et moderne.

Le secrétaire général du parti et président To Lam avec les anciens chefs de village, responsables de hameaux, artisans et personnalités influentes exemplaires à l’échelle nationale. Photo : VNA
Le secrétaire général du parti et président To Lam avec les anciens chefs de village, responsables de hameaux, artisans et personnalités influentes exemplaires à l’échelle nationale. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Dans un monde qui évolue à un rythme sans précédent, le pays traverse une période importante, marquée par des transformations et des avancées majeures. Chaque décision et politique économique et sociale stratégique est prise dans l'urgence ; un seul faux pas pourrait compromettre tout un cycle de développement. Pour autant, il ne faut pas ignorer les aspirations, les préoccupations et les angoisses légitimes de la population.

Les évolutions récentes montrent que les politiques ajustées en fonction des avis, préoccupations et attentes légitimes du peuple ont permis de consolider l’adhésion de la société aux orientations du Parti et de l’État. Cette confiance constitue également une réponse concrète aux allégations infondées visant à nier la volonté des autorités vietnamiennes d’être à l’écoute du peuple.

L’histoire révolutionnaire du Vietnam a démontré que l’harmonie entre la "volonté du Parti" et les "aspirations du peuple" représente une source majeure de la grande force nationale. Écouter le peuple, accueillir les contributions constructives et adapter les politiques aux réalités ne sont pas seulement du fondement de la conception « le peuple est au cœur de l’action publique », mais aussi du mode de fonctionnement incontournable d’un État de droit véritablement transparent, ouvert et moderne. Cette approche contribue à renforcer la confiance de la population envers le Parti et l’État, tout en consolidant un consensus social solide au service du développement.

En particulier, dans le contexte actuel marqué par de nombreuses décisions stratégiques porteuses de changements profonds, le renouvellement du travail de mobilisation des masses, en adéquation avec les réalités et fondé sur le principe d’« écoute du peuple », revêt une importance plus cruciale que jamais.

« Il ne peut y avoir de véritable renouveau si celui-ci se limite aux formulations inscrites dans les résolutions ; il est impossible de représenter le peuple sans entendre sa véritable voix et lorsque les propos tenus ne sont pas compris par le peuple… » Cette déclaration récente du Tô Lâm, prononcée lors du 11ᵉ Congrès national des délégués du Front de la Patrie du Vietnam pour le mandat 2026-2031, réaffirme une nouvelle fois que « la véritable voix du peuple » constitue toujours le principe directeur guidant l’ensemble des décisions et des politiques du Parti et de l’État.

De nombreux exemples concrets démontrent que c'est précisément en « écoutant le peuple » que de nombreuses politiques ont été adaptées pour être plus réalistes, plus réalisables et ont bénéficié d'un plus large consensus social. Plusieurs exemples récents illustrent cette démarche. Le gouvernement a ainsi relevé à un milliard de dongs (environ 38.000 dollars) le seuil annuel de chiffre d’affaires exonéré d’impôt pour les ménages et travailleurs indépendants, soit le double du montant initialement proposé. Cette décision, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2026, résulte de consultations avec les acteurs économiques et les experts, et vise à soutenir des millions de petites entreprises. Cette décision ne constitue pas seulement une mesure de soutien direct en faveur de millions de ménages exerçant une activité commerciale, mais envoie également un message clair : celui d’un gouvernement tourné vers le développement, qui accompagne en permanence les habitants et les entreprises.

Autre illustration concerne le projet de boulevard paysager du fleuve Rouge à Hanoï. Hanoï communique publiquement, explique ses politiques, recueille les avis et affine progressivement ses plans de mise en œuvre. La ville organise la diffusion de l'information ; recueille les opinions d'experts, de scientifiques et du public ; tient des conférences thématiques sur les objectifs, l'envergure, la portée de l'impact et les solutions de mise en œuvre du projet, et mène aussi des consultations publiques à différents niveaux pour recueillir l'avis des habitants.

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Le secrétaire général du Parti communiste et président du Vietnam, Tô Lâm, s’entretient avec les électeurs de Hanoï le 4 mai 2026. Photo : VNA


En réalité, les grands projets d'infrastructure mettent toujours à l'épreuve la capacité de gouvernance, la capacité de bâtir un consensus social ainsi que la responsabilité de l'État envers la population. Dans cette perspective, le projet du boulevard paysager du fleuve Rouge n'est pas seulement l'histoire d'un projet d'infrastructure, mais aussi la preuve d'une méthode de gouvernance de plus en plus reconnue : placer le peuple au centre, s'appuyer sur le consensus social et faire de l'efficacité concrète le critère de toutes les décisions de développement.

De même, le déploiement national du biocarburant E10 a suscité diverses réactions. En réponse aux préoccupations et aux inquiétudes du public, le ministère de l'Industrie et du Commerce a organisé en continu des séances d'information, répondu aux questions et peaufiné la feuille de route de mise en œuvre. Plutôt que d’ignorer ces interrogations, les organes gestionnaires ont multiplié les actions d’information, clarifié les aspects techniques et ajusté les modalités de mise en œuvre, ce illustrant une gouvernance fondée sur le dialogue et la transparence.

Il est possible d'affirmer que les préoccupations et les angoisses du peuple, qu'il s'agisse de quitter son habitation bien-aimée et d'abandonner ses moyens de subsistance ou de changements liés à la transformation numérique, aux politiques fiscales et à la mise en œuvre des objectifs de réduction des émissions... sont légitimes. Les sentiments sociaux sont pris en compte, et les autorités ne sont pas indifférents aux préoccupations et aux angoisses légitimes de chaque habitant, le tout dans le but commun du changement et du développement. Elles s’efforcent d’y répondre à travers des mesures concrètes, notamment grâce à des plateformes numériques pour rendre publiques des informations et à des enquêtes de terrain destinées à recueillir les avis des habitants. La plus haute manifestation de la devise du Parti et de l'État, « écouter le peuple », réside dans l'ajustement et l'amélioration de politiques et directives, visant le plus haut niveau de consensus au sein de la société.

Les préoccupations et les obstacles ont été, sont et continueront d'être pris en compte. Il est également important d'affirmer que l'écoute et la prise en compte des retours d'information ne sont pas un signe d'hésitation ou d'incohérence dans la gouvernance. Elles sont au contraire une manifestation de la gouvernance moderne, centrée sur le peuple et mesurée par son efficacité concrète. Une politique ajustée suite aux retours de la société n'est pas un « changement sous la pression », mais plutôt un perfectionnement visant à mieux répondre aux besoins de développement et aux aspirations légitimes de la population.

L'histoire de la révolution vietnamienne a démontré que lorsque le Parti entretient des liens étroits avec le peuple, écoute sa voix et s'appuie sur lui, toutes les difficultés peuvent être surmontées. Le consensus social actuel en faveur d'un développement prospère et durable du pays n'est pas le fruit du hasard. Il s'est construit sur la confiance et a été nourri par des actions concrètes : écouter le peuple, le respecter, prendre en compte ses opinions et améliorer sans cesse les politiques publiques pour son bien.

Il ne s'agit pas seulement d'un enseignement de la pensée Ho Chi Minh, mais aussi d'un principe directeur constant du Parti et de l'État dans la conduite, la gestion et le développement du pays. -VNA

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