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Le Vietnam vise à accélérer le développement des sciences nucléaires

À l'occasion de son 50e anniversaire, l’Institut de l’énergie atomique du Vietnam (VINATOM) affiche son ambition de devenir une organisation stratégique nationale dans le domaine des sciences et des technologies nucléaires.

Le vice-Premier ministre Ho Quoc Dung s'exprime lors de l'événement. Photo: VNA
Le vice-Premier ministre Ho Quoc Dung s'exprime lors de l'événement. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - L’Institut de l’énergie atomique du Vietnam (VINATOM), relevant du ministère des Sciences et des Technologies, a célébré, le 7 juillet à Hanoï, son 50e anniversaire (1976-2026) lors d’une cérémonie solennelle en présence du vice-Premier ministre Ho Quoc Dung.

S'exprimant lors de la cérémonie, le vice-Premier ministre a souligné que ces cinquante années de développement témoignaient de la vision stratégique du Parti et de l'État, qui avaient décidé, dès la réunification du pays, de créer l'Institut de l'énergie atomique du Vietnam.

Il a loué le dévouement des générations de chercheurs qui ont transformé l’Institut en un centre de science nucléaire clé, contribuant au développement national et renforçant ainsi la position solide du Vietnam sur la scène internationale.

Ho Quoc Dung a rappelé le jalon historique de 1984, année où les scientifiques vietnamiens, épaulés par des experts soviétiques, avaient réussi à restaurer, augmenter la puissance et remettre en service avec succès le réacteur nucléaire de Da Lat. À partir de ce socle, l’Institut n’a cessé de se développer, édifiant un réseau d'unités de recherche spécialisées et obtenant des résultats probants dans la recherche scientifique, les technologies nucléaires et les techniques de radiation modernes.

Au-delà de l’exploitation des réacteurs, l’Institut a affirmé son rôle crucial par des applications multisectorielles impactant directement le développement socio-économique.

Pour la phase à venir, le vice-Premier ministre Ho Quoc Dung a exhorté l’Institut à accélérer le développement et l’application de l’énergie atomique, à faire de la science nucléaire un levier de croissance majeur pour le pays. Il a insisté sur la nécessité de rationaliser la structure organisationnelle et de mobiliser toutes les ressources pour la mise en œuvre du projet de Centre de recherche en sciences et technologies nucléaires.

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Le vice-Premier ministre Ho Quoc Dung (3e à partir de la droite) et le ministre des Sciences et des Technologies Vu Hai Quan (premier à partir de la gauche) rendent hommage à d'éminents scientifiques du secteur de l'énergie atomique. Photo : VNA

En réponse à ces orientations, le ministre des Sciences et des Technologies, Vu Hai Quan, a affirmé que son ministère et le VINATOM les traduiraient sans délai en plans d'action concrets afin d'ouvrir une nouvelle phase de développement, forte et durable, de l'énergie atomique.

De son côté, le Dr Tran Chi Thanh, directeur du VINATOM, a indiqué que son Institut ambitionnait de devenir une organisation stratégique nationale dans le domaine des sciences et des technologies nucléaires, capable de maîtriser les technologies de pointe, notamment les petits réacteurs modulaires (SMR), le traitement en profondeur des terres rares pour produire des matériaux stratégiques, ainsi que le développement de médicaments radiopharmaceutiques de nouvelle génération destinés au traitement du cancer…

Lors de l’événement, Najat Mokhtar, directrice générale adjointe de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), a salué ce cinquantenaire, qu'elle a qualifié de fruit de la vision et de l'engagement des scientifiques vietnamiens en faveur des applications de la science nucléaire au service du développement national et de la création d'un véritable écosystème des technologies nucléaires.

Le Vietnam met actuellement en œuvre 19 projets de coopération avec l'AIEA dans des domaines tels que l'agriculture et l'alimentation, la santé, la sûreté et la sécurité nucléaires, ainsi que les sciences physiques et chimiques. Alors que le pays entend élargir son programme électronucléaire et développer davantage les applications non énergétiques de l'atome, l'AIEA a réaffirmé son engagement à poursuivre son partenariat avec le VINATOM, comme elle le fait depuis cinquante ans. -VNA

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