Le Vietnam s'engage dans l'effort mondial pour l'efficacité énergétique

Ottawa, 6 juillet (VNA) - Le Vietnam a participé à la 11e Conférence mondiale annuelle de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) sur l'efficacité énergétique, qui s'est tenue à Montréal, au Canada, fin juin. Aux côtés de la communauté internationale, le Vietnam a réaffirmé que l'efficacité énergétique devait être la priorité absolue et a soutenu l'objectif de doubler le taux mondial d'amélioration de l'efficacité énergétique d'ici 2030.
L'événement, qui s'est déroulé les 29 et 30 juin, a réuni plus de 600 délégués, dont des ministres et de hauts fonctionnaires de plus de 40 gouvernements, ainsi que plus de 70 dirigeants de grandes entreprises mondiales des secteurs de l'énergie, de la finance et des technologies.
La conférence s'est tenue dans un contexte de volatilité persistante des marchés mondiaux de l'énergie, alimentée par le conflit au Moyen-Orient et les perturbations du trafic maritime dans le détroit d'Ormuz, voie de passage essentielle pour le pétrole, le gaz naturel liquéfié et d'autres matières premières énergétiques essentielles.
Les participants ont convenu que l'amélioration de l'efficacité énergétique est l'un des moyens les plus rapides et les plus rentables de réduire les factures d'énergie des ménages et des entreprises, tout en renforçant la sécurité énergétique nationale.
Le message « l'efficacité énergétique avant tout » a été réaffirmé dans la Déclaration de Montréal sur l'efficacité énergétique, également connue sous le nom de Plan d'action de Montréal, adoptée à la clôture de la conférence. Cette déclaration a réaffirmé l'objectif de doubler le taux annuel moyen mondial d'amélioration de l'efficacité énergétique d'ici à 2030, un objectif initialement approuvé lors de la 28e Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP28) en 2023.
Les discussions ministérielles ont porté sur deux priorités essentielles : protéger les groupes vulnérables, notamment les ménages à faibles revenus et les petites et moyennes entreprises, contre les fluctuations des prix de l'énergie, et renforcer la résilience à long terme grâce à la rénovation des bâtiments, à des normes d'efficacité plus élevées pour les appareils électroménagers, à l'électrification, à la modernisation du réseau et à un accroissement des investissements privés dans les projets d'économie d'énergie. Les participants ont également partagé leurs expériences en matière de politiques publiques.
Les observateurs ont souligné l'importance particulière de la participation du Vietnam, car la demande intérieure d'électricité continue de croître parallèlement à l'industrialisation, à l'urbanisation et à la transformation numérique. Plusieurs thèmes clés de la conférence, tels que le renforcement des normes d'efficacité énergétique des appareils, la rénovation des bâtiments, le soutien aux petites et moyennes entreprises, la gestion de la demande, les systèmes de données énergétiques et les préparatifs pour répondre à la demande croissante d'électricité des centres de données, correspondent étroitement aux efforts déployés par le Vietnam pour consolider sa sécurité énergétique et accélérer sa transition écologique.
La participation à la Déclaration de Montréal offre également au Vietnam l'opportunité d'approfondir son engagement auprès des initiatives multilatérales de l'AIE en matière d'efficacité énergétique, en lui donnant accès à des données, à des expériences en matière de politiques publiques, à des outils techniques et à des modèles de partenariat public-privé pour la conservation de l'énergie.- VNA
Voir plus
Le mont Ba Den déploie une stratégie de sauvegarde pour les douc à pattes noires
Bien que le mont Ba Den soit avant tout une destination touristique emblématique de Tay Ninh, il abrite également un écosystème forestier naturel de grande valeur écologique. Ce massif constitue un habitat stable et protégé pour le douc à pattes noires, une espèce endémique de l'Indochine.
Sécurisation des digues dans le delta du fleuve Rouge et à Thanh Hoa face au typhon Maysak
Selon le Centre national de prévisions météorologiques et hydrologiques, la dépression tropicale s’est intensifiée le 3 juillet pour devenir le typhon Maysak.
Le typhon Maysak se dirige vers Quang Ninh et génère des pluies torrentielles
À 13 h, le typhon se situait à environ 90 km au sud de l’île de Hainan, en Chine, avec des vents de force 8-9 (62 à 88 km/h), des rafales pouvant atteindre la force 11 (103 à 117 km/h), et évoluant en direction ouest-nord-ouest et continuant de provoquer des vents violents et de fortes pluies dans le Nord du Vietnam.
Deux nouveaux pangolins de Java confiés à un centre de sauvegarde au Vietnam
Deux pangolins de Java, une espèce en danger critique d’extinction, ont été remis volontairement par des habitants au Centre de sauvetage, de conservation et de développement de la biodiversité du Parc national de Phong Nha-Ke Bang pour y être soignés avant leur réintroduction dans leur milieu naturel.
Une circulation dépressionnaire pointe le bout de son nez sur la Mer Orientale
Au cours des prochaines 24 heures, le système dépressionnaire devrait se déplacer vers l’ouest-nord-ouest à une vitesse d’environ 10 à 15 km/h et pourrait s’intensifier en dépression tropicale, selon le Centre national de prévision hydrométéorologique.
Hanoi lance un plan de circulation en soutien au projet de zone à faibles émissions
Le Département municipal de la construction a annoncé que le plan prévoit des restrictions de circulation, des zones de stationnement désignées, des services de bus et des stations de vélos en libre-service afin d’aider les habitants à adapter leurs déplacements et à accéder à des modes de transport alternatifs.
Le WWF Vietnam soutient la restauration des herbiers marins à Cu Lao Chàm
Le WWF Vietnam a également fait don d’équipements et d’installations pour soutenir la coopérative Môc Chàm dans la production de tisanes et d’algues, contribuant ainsi à améliorer les conditions de vie des membres de la communauté grâce à un modèle économique durable.
Le dirigeant To Lam ordonne une gestion proactive des risques de catastrophes naturelles
Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a appelé le 29 juin à faire évoluer l'approche nationale face aux catastrophes naturelles, en passant d'une logique de réponse aux urgences à une gestion proactive des risques, afin de mieux protéger la population et de soutenir un développement durable.
Tay Ninh : les doucs à pattes noires du mont Ba Den bénéficient d'une protection active
Au cœur de la forêt naturelle du mont Ba Den, dans la province méridionale de Tay Ninh, vit une population stable de doucs à pattes noires, l'un des primates les plus rares au monde. Leur présence témoigne de la richesse de la biodiversité locale et des efforts déployés pour préserver leur habitat naturel. Espèce emblématique de cette forêt, le douc à pattes noires constitue également un indicateur de la bonne santé de l'écosystème du mont Ba Den, l'un des principaux réservoirs de biodiversité du Sud du Vietnam.
Le Vietnam se prépare à lancer sa première bourse nationale du carbone le 29 juin
Le Vietnam a finalisé les préparatifs en vue du lancement de sa première bourse nationale du carbone le 29 juin, une étape clé dans les efforts du pays pour développer un marché du carbone et soutenir ses engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Parc national de Cuc Phuong : de la conservation au développement durable
Grâce à des modèles de subsistance respectueux de l’environnement, au développement de produits forestiers non ligneux, à l’écotourisme communautaire et à la participation des communautés à la protection des forêts, le projet a contribué à la création d’emplois, à l’augmentation des revenus des ménages et à la sensibilisation à la valeur des ressources forestières.
La Semaine de l’eau du Vietnam met en lumière la transformation numérique et la sécurité de l’eau
Cet événement annuel intervient alors que le secteur de l’eau au Vietnam est confronté à des défis croissants liés au changement climatique, à l’urbanisation rapide, à la diminution des ressources en eau et à la nécessité de moderniser les infrastructures essentielles.
Phong Nha – Ke Bang : une nouvelle grotte ouvre des perspectives pour le tourisme d’aventure
Baptisée "grotte Thang" (Victory Cave) en hommage à l'habitant local qui a permis sa découverte, la nouvelle cavité a été explorée lors d'une expédition de six jours menée début juin par les équipes de Jungle Boss, en collaboration avec la direction du parc national.
De fortes pluies soulagent le Nord, la canicule persiste dans le Centre
Au cours des prochains jours, le Nord devrait rester majoritairement nuageux avec des températures diurnes oscillant entre 31 et 34°C. La chaleur devrait persister dans le Centre-Nord et le Centre du pays, malgré une légère baisse d’intensité à partir du 26 juin.
Le Vietnam renforce ses capacités de prévision et d’alerte météorologique précoce
Au Vietnam, les prévisions et les alertes doivent être adaptées aux réalités des communautés de montagne, des zones côtières, du delta du Mékong et des Hauts Plateaux du Centre, afin de permettre une intervention avant la survenue d’une catastrophe.
Le Nord et le Centre aux prises avec une canicule hors norme
La canicule va jouer les prolongations à travers le pays jusqu’à la fin de la semaine au moins, exposant notamment le Nord et le Centre à des températures extrêmes. Les températures dans les zones montagneuses à l’ouest du Centre pourraient dépasser les 40 degrés Celsius.
Un projet vietnamo-thaïlandais donne des ailes à la conservation des grues à tête rouge
Ce dernier transfert marque la deuxième phase du projet de conservation et de développement des grues à tête rouge au parc national de Tràm Chim, dans la province de Dông Thap, pour la période 2022-2032.
Face à El Niño, experts et autorités appellent à une préparation accrue
Une conférence sur les perspectives hydrométéorologiques de 2026 a été organisée dans la matinée du 23 juin à Hanoï.
Quatre animaux sauvages rares relâchés dans leur habitat naturel
Quatre animaux sauvages rares, dont un pangolin et plusieurs tortues menacées, ont été relâchés dans leur habitat naturel dans la province de Quang Ngai, au Vietnam, à la suite d’une opération de coordination entre les autorités locales et le parc national de Chu Mom Ray. Cette action s’inscrit dans les efforts de conservation visant à protéger la biodiversité et à préserver les espèces forestières en danger.
Des réformes législatives nécessaires pour renforcer la prévention et la gestion des catastrophes
En moyenne, les catastrophes naturelles survenues entre 2020 et 2025 ont fait plus de 300 victimes par an et engendré des pertes économiques dépassant 45.000 milliards de dôngs (1,7 milliard de dollars), soit une augmentation d’environ 167 % par rapport à la période 2015-2019.