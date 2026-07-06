Environnement

Le Vietnam s'engage dans l'effort mondial pour l'efficacité énergétique

Le Vietnam a participé à la 11e Conférence mondiale annuelle de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) sur l'efficacité énergétique, qui s'est tenue à Montréal, au Canada, fin juin.

La centrale solaire de Cam Hoa, dans la province de Ha Tinh, est équipée d'environ 152 600 panneaux solaires (Photo : VNA).
La centrale solaire de Cam Hoa, dans la province de Ha Tinh, est équipée d'environ 152 600 panneaux solaires (Photo : VNA).


Ottawa, 6 juillet (VNA) - Le Vietnam a participé à la 11e Conférence mondiale annuelle de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) sur l'efficacité énergétique, qui s'est tenue à Montréal, au Canada, fin juin. Aux côtés de la communauté internationale, le Vietnam a réaffirmé que l'efficacité énergétique devait être la priorité absolue et a soutenu l'objectif de doubler le taux mondial d'amélioration de l'efficacité énergétique d'ici 2030.

L'événement, qui s'est déroulé les 29 et 30 juin, a réuni plus de 600 délégués, dont des ministres et de hauts fonctionnaires de plus de 40 gouvernements, ainsi que plus de 70 dirigeants de grandes entreprises mondiales des secteurs de l'énergie, de la finance et des technologies.

La conférence s'est tenue dans un contexte de volatilité persistante des marchés mondiaux de l'énergie, alimentée par le conflit au Moyen-Orient et les perturbations du trafic maritime dans le détroit d'Ormuz, voie de passage essentielle pour le pétrole, le gaz naturel liquéfié et d'autres matières premières énergétiques essentielles.

Les participants ont convenu que l'amélioration de l'efficacité énergétique est l'un des moyens les plus rapides et les plus rentables de réduire les factures d'énergie des ménages et des entreprises, tout en renforçant la sécurité énergétique nationale.

Le message « l'efficacité énergétique avant tout » a été réaffirmé dans la Déclaration de Montréal sur l'efficacité énergétique, également connue sous le nom de Plan d'action de Montréal, adoptée à la clôture de la conférence. Cette déclaration a réaffirmé l'objectif de doubler le taux annuel moyen mondial d'amélioration de l'efficacité énergétique d'ici à 2030, un objectif initialement approuvé lors de la 28e Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP28) en 2023.

Les discussions ministérielles ont porté sur deux priorités essentielles : protéger les groupes vulnérables, notamment les ménages à faibles revenus et les petites et moyennes entreprises, contre les fluctuations des prix de l'énergie, et renforcer la résilience à long terme grâce à la rénovation des bâtiments, à des normes d'efficacité plus élevées pour les appareils électroménagers, à l'électrification, à la modernisation du réseau et à un accroissement des investissements privés dans les projets d'économie d'énergie. Les participants ont également partagé leurs expériences en matière de politiques publiques.

Les observateurs ont souligné l'importance particulière de la participation du Vietnam, car la demande intérieure d'électricité continue de croître parallèlement à l'industrialisation, à l'urbanisation et à la transformation numérique. Plusieurs thèmes clés de la conférence, tels que le renforcement des normes d'efficacité énergétique des appareils, la rénovation des bâtiments, le soutien aux petites et moyennes entreprises, la gestion de la demande, les systèmes de données énergétiques et les préparatifs pour répondre à la demande croissante d'électricité des centres de données, correspondent étroitement aux efforts déployés par le Vietnam pour consolider sa sécurité énergétique et accélérer sa transition écologique.

La participation à la Déclaration de Montréal offre également au Vietnam l'opportunité d'approfondir son engagement auprès des initiatives multilatérales de l'AIE en matière d'efficacité énergétique, en lui donnant accès à des données, à des expériences en matière de politiques publiques, à des outils techniques et à des modèles de partenariat public-privé pour la conservation de l'énergie.- VNA

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