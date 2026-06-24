L’Indonésie économisera 8,84 milliards de dollars grâce à l’adoption du carburant B50

Jakarta (VNA) – À compter du 1er juillet 2026, l’Indonésie mettra en œuvre à l’échelle nationale le programme obligatoire de biocarburant B50.
La principale caractéristique du B50 réside dans son taux de mélange : la proportion d’ester méthylique d’acides gras (FAME), produit à partir d’huile de palme, passe de 40 % à 50 %, combinée à 50 % de diesel.
Le ministre indonésien de l’Énergie et des Ressources minérales, Bahlil Lahadalia, a souligné que la mise en œuvre du B50 à partir de juillet constitue une étape importante pour renforcer l’autonomie énergétique nationale et réduire la dépendance du pays aux importations de diesel.
Le gouvernement indonésien estime que l’augmentation du taux d’incorporation de biocarburant permettra d’économiser environ 157.280 milliards de roupies (environ 8,84 milliards de dollars) en 2026.
Le ministre Bahlil a également indiqué que les essais techniques du carburant B50 avaient donné des résultats positifs. Les données actualisées à la mi-juin montrent que le B50 présente une teneur en eau plus faible que le B40 et fonctionne efficacement sur de nombreux types de véhicules ainsi que sur les équipements lourds.
Les essais techniques dans le secteur automobile, lancés en décembre 2025, devraient s’achever ce mois-ci. Parallèlement, les essais sur le terrain concernant les équipements miniers, les excavatrices et les machines agricoles se poursuivront jusqu’au second semestre 2026.
En outre, le gouvernement indonésien finalise actuellement des évaluations techniques approfondies sur l’utilisation du B50 dans le réseau ferroviaire national ainsi que dans le secteur de la production d’électricité, afin de garantir la fiabilité et l’efficacité de son fonctionnement dans les domaines des transports et de l’énergie. - VNA
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