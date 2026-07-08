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La Journée du Vietnam 2026 célèbre la culture vietnamienne en Slovaquie

Organisé conjointement par l’ambassade du Vietnam et l’Association des Vietnamiens en Slovaquie, cet événement annuel a mis en lumière la richesse du patrimoine culturel vietnamien, tout en favorisant les échanges entre les peuples et en contribuant au renforcement de l’amitié entre les deux pays.

Nghiêm Thị Kim Thập
L’ambassadeur du Vietnam en Slovaquie, Pham Truong Giang (gauche), remet un satisfecit du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam au conseil d'administration de l'Association des Vietnamiens en Slovaquie. Photo: VNA
L’ambassadeur du Vietnam en Slovaquie, Pham Truong Giang (gauche), remet un satisfecit du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam au conseil d'administration de l'Association des Vietnamiens en Slovaquie. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – La Journée du Vietnam en Slovaquie 2026 s’est tenue avec succès le 5 juillet dans la ville de Trnava, attirant de nombreux habitants, visiteurs internationaux et membres de la communauté vietnamienne.

Organisé conjointement par l’ambassade du Vietnam et l’Association des Vietnamiens en Slovaquie, cet événement annuel a mis en lumière la richesse du patrimoine culturel vietnamien, tout en favorisant les échanges entre les peuples et en contribuant au renforcement de l’amitié entre les deux pays.

Créé à l’origine comme un festival communautaire lors de sa première édition en 2022, ce rendez-vous est progressivement devenu une manifestation culturelle annuelle incontournable. Il avait attiré plus de 4.000 visiteurs à Košice en 2023 et plus de 10.000 personnes à Bratislava en 2024, confirmant son rôle de plateforme efficace pour faire découvrir la culture vietnamienne au public slovaque.

Lors de la cérémonie d’ouverture, l’ambassadeur du Vietnam en Slovaquie, Pham Truong Giang, a déclaré que la Journée du Vietnam portait un message fort sur la valeur de la diversité culturelle, l’esprit d’intégration, la préservation de l’identité nationale et la solidarité entre les communautés, fondée sur le respect, le partage et la compréhension mutuelle.

Il a salué l'intégration réussie et la contribution constante de la communauté vietnamienne au développement socio-économique local, ainsi qu’au renforcement de l'amitié entre les deux pays.

L'ambassadeur s'est dit convaincu qu'après l'élévation des relations Vietnam-Slovaquie au rang de partenariat stratégique en avril 2026, la communauté vietnamienne, et notamment les jeunes générations, continuerait de jouer un rôle de passerelle pour les échanges culturels et la coopération bilatérale.

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Un stand lors de la Journée du Vietnam en Slovaquie 2026. Photo: VNA

De son côté, Nguyen Duy Vu, président de l'Association des Vietnamiens en Slovaquie, a déclaré que l'enthousiasme et la présence de nombreux habitants témoignait d'un intérêt croissant pour la culture vietnamienne et de la reconnaissance de la communauté vietnamienne, officiellement reconnue comme la 14e minorité ethnique de Slovaquie. Il a également souligné le rôle de Vietnamské Korene (Racines vietnamiennes), un groupe de jeunes Slovaques d'origine vietnamienne, dans la conception et l'organisation du programme de cette année.

Lors de cet événement, l’ambassadeur Pham Truong Giang a remis un satisfecit du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam au conseil d'administration de l'Association des Vietnamiens en Slovaquie, en reconnaissance de ses efforts pour unir et soutenir la communauté vietnamienne dans ce pays d’Europe.

Le programme a proposé aux visiteurs une immersion dans l’identité vietnamienne à travers des expositions photographiques, des stands gastronomiques, des présentations d’objets artisanaux et une programmation artistique riche et variée. Le public a notamment pu apprécier des danses traditionnelles, des démonstrations de danse du lion, des prestations de musique traditionnelle ainsi que des défilés d’ao dai, la tunique traditionnelle vietnamienne.

Parallèlement, l’espace gastronomique, animé par des restaurateurs vietnamiens installés localement, a rencontré un vif succès auprès des visiteurs de toutes générations. Par ailleurs, des activités culturelles interactives, des jeux traditionnels et un espace dédié aux enfants ont contribué à créer une ambiance festive pour tous les âges.

Cette réussite a une nouvelle fois illustré le rôle essentiel de la diplomatie culturelle et des échanges populaires dans le renforcement de la compréhension mutuelle et des liens d’amitié entre le Vietnam et la Slovaquie. -VNA

Nghiêm Thị Kim Thập
#Văn hóa soi đường #NQ 80 Slovaquie
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