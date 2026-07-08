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Les souvenirs génèrent des revenus touristiques et promeuvent l’image nationale

Selon des experts, grâce à un développement axé sur le marché, une fonctionnalité améliorée, une narration plus percutante et une implication accrue des designers, des entreprises et des organismes de promotion, les souvenirs pourraient devenir un pont entre le Vietnam et le monde, tout en contribuant à la croissance des industries culturelles et de l’économie créative.

Dans un stand d’exposition des patrimoines du vietnam et des produits artisanaux traditionnels, à Hai Phong, en 2025. Photo : VNA
Dans un stand d’exposition des patrimoines du vietnam et des produits artisanaux traditionnels, à Hai Phong, en 2025. Photo : VNA

Hanoi (VNA) – Avec des investissements et une orientation adéquats, les souvenirs peuvent devenir des atouts majeurs pour faire découvrir le Vietnam au monde. En alliant la richesse du patrimoine culturel du pays à la créativité contemporaine, ces petits objets peuvent transmettre à la communauté internationale des messages sur la terre, les hommes et l’identité vietnamiens.

Le gouvernement a récemment publié la Stratégie de communication pour la promotion de l’image du Vietnam à l’étranger pour la période 2026-2030, avec une vision à l’horizon 2045. Cette stratégie préconise l’exploitation d’«histoires du Vietnam» à travers des modèles, des personnages, des événements et des produits emblématiques dans divers domaines pour propager l’image nationale.

Des souvenirs qui racontent l’histoire du Vietnam

Ces derniers temps, le Centre d’activités culturelles et scientifiques Van Miêu - Quôc Tu Giam a créé divers souvenirs inspirés du patrimoine et des caractéristiques du site, en privilégiant la praticité et des designs adaptés aux goûts des visiteurs.

Duong Ngoc Hà, directrice adjointe du centre, explique que les souvenirs ne sont pas de simples objets que les visiteurs emportent chez eux, mais aussi des outils de transmission du savoir culturel et de transmission de la tradition d’apprentissage et d’étude associée au site. Le centre a développé ces produits grâce à la collaboration entre chercheurs, jeunes designers et artisans, alliant design moderne et artisanat traditionnel pour offrir au public contemporain de nouvelles façons de découvrir le patrimoine.

Le concept même de souvenir a évolué. L’image du Vietnam ne se limite plus aux symboles traditionnels comme l’ao dai (tunique traditionnelle), les chapeaux coniques ou le marché flottant de Cai Rang. Certaines marques locales choisissent désormais de raconter des histoires qui reflètent la vie actuelle.

Trinh Ha Miên, fondatrice de Líu Lô Arts & Craft, affirme que les souvenirs constituent un lien entre les visiteurs et le Vietnam. Une carte postale ou un petit objet artisanal peuvent raconter des histoires émouvantes sur le pays et ses habitants, devenant ainsi un vecteur efficace de communication culturelle.

Cependant, le marché des souvenirs n’exploite pas encore pleinement la richesse du patrimoine culturel vietnamien, ses villages d’artisans traditionnels et le savoir-faire de ses artisans. Nombre de produits restent limités en termes de design, manquent d’identité propre et ne reflètent pas le patrimoine et l’artisanat des communautés locales. Certaines localités abritant des sites patrimoniaux renommés n’ont pas développé de produits souvenirs emblématiques, ce qui limite leur capacité à transmettre les messages culturels du Vietnam.

Les experts estiment qu’avec un développement axé sur le marché, une fonctionnalité améliorée, une narration plus percutante et une plus grande implication des designers, des entreprises et des organismes de promotion, les souvenirs pourraient devenir un pont entre le Vietnam et le monde, tout en contribuant à la croissance des industries culturelles et de l’économie créative.

Développement d’un écosystème complet

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La Rue des livres à Hô Chi Minh-Ville, une adresse emblématique pour les amoureux des livres. Photo: VNA



Les tendances de consommation montrent que les visiteurs, tant nationaux qu’internationaux, recherchent de plus en plus des produits à valeur culturelle, respectueux de l’environnement et liés aux communautés locales.

Nguyên Nhu Quynh, fondatrice du salon d’art artisanal Hanoi Nghề Nghệ, explique que les souvenirs permettent de conserver des souvenirs de voyages et des émotions personnelles. Les visiteurs recherchent désormais des cadeaux associés à l’identité locale, à la vie culturelle contemporaine et aux histoires des artisans et des communautés. La valeur des souvenirs réside non seulement dans leur utilité, mais aussi dans leur capacité à raconter des histoires, à créer des liens émotionnels et à susciter l’appréciation des destinations.

Parallèlement, les souvenirs doivent trouver un équilibre entre tradition et modernité, répondre à la demande du marché tout en préservant les valeurs culturelles fondamentales.

Selon Lu Thi Thanh Lê, maître de conférences à la Faculté des industries culturelles et du patrimoine de l’École des sciences et des arts interdisciplinaires de l’Université nationale du Vietnam à Hanoi, certaines communautés d’artisans et certains artistes continuent de produire des articles traditionnels en raison d’une demande stable. Toutefois, les producteurs doivent anticiper les tendances du marché, investir dans le développement de nouveaux produits, soutenir les communautés créatives et collaborer avec les artisans pour créer des produits répondant mieux aux besoins des consommateurs.

Les experts soulignent que le Vietnam a besoin de stratégies à long terme et d’un écosystème de soutien complet pour développer une industrie du souvenir capable de promouvoir les valeurs culturelles et l’image nationale.

Grâce à des artisans dévoués, de jeunes talents créatifs et un patrimoine abondant, une coopération renforcée entre les chercheurs, les développeurs de produits, les artistes et les communautés locales permettra à l’industrie d’exploiter les savoirs traditionnels, d’accroître sa valeur commerciale et d’élargir ses marchés.

Le pays devrait également améliorer les politiques de soutien au développement du souvenir, établir des normes claires concernant l’origine, la qualité et la sécurité des produits, renforcer les compétences des artisans et mettre en place des chaînes d’approvisionnement adaptées. Ces efforts devraient préserver les produits traditionnels à fort potentiel commercial tout en encourageant de nouvelles créations alliant matériaux locaux et tendances contemporaines, ajoutent les experts. – VNA

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