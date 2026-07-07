Culture-Sports

Coupe du monde 2026 : une vitrine pour la gastronomie vietnamienne au Canada

Profitant de l'engouement suscité par la Coupe du monde 2026, les restaurants vietnamiens au Canada mettent à l'honneur la gastronomie nationale. Au-delà de la restauration, ils voient dans cet événement sportif planétaire une occasion de promouvoir la culture vietnamienne auprès d'une clientèle internationale toujours plus nombreuse.

Le pho, une spécialité vietnamienne préférée des étrangers. Photo: VNA
Le pho, une spécialité vietnamienne préférée des étrangers. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La Coupe du monde (World Cup) 2026 offre aux restaurants vietnamiens au Canada une occasion unique de faire découvrir la gastronomie traditionnelle vietnamienne aux habitants locaux, aux touristes et aux supporters venus du monde entier.

Le restaurant Sen Vietnamese Cuisine a aménagé son espace aux couleurs des pays participants et installé un écran géant permettant aux clients de savourer des spécialités vietnamiennes tout en suivant les matchs. Selon sa gérante, Huong Nguyen, cette initiative vise à offrir une ambiance conviviale et à promouvoir la richesse de la cuisine vietnamienne.

Pour répondre à l'affluence, l'établissement a également renforcé ses approvisionnements et son personnel. Des plats emblématiques comme le pho, les nems ou le riz aux travers de porc grillés séduisent aussi bien les visiteurs étrangers que les Vietnamiens vivant à l'étranger, pour lesquels ces saveurs évoquent le pays natal.

Pour les restaurateurs, cet événement sportif mondial représente une occasion exceptionnelle d'élargir leur clientèle tout en faisant de la gastronomie vietnamienne un véritable ambassadeur de la culture nationale. À l'occasion de la Coupe du monde, les saveurs vietnamiennes deviennent ainsi un trait d'union entre les peuples, contribuant à faire rayonner l'image du Vietnam au sein de ce pays multiculturel. -VNA

#gastronomie vietnamienne #Canada #Coupe du monde 2026
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