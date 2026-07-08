Économie

La première plateforme d'investissement numérique du Vietnam sera lancée à Hô Chi Minh-Ville

La version d’essai de l’infrastructure numérique de promotion de l’investissement devrait être mise en service le 9 juillet 2026

Selon le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, la version d’essai de l’infrastructure numérique de promotion de l’investissement devrait être mise en service le 9 juillet 2026. Photo : VNA
Selon le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, la version d’essai de l’infrastructure numérique de promotion de l’investissement devrait être mise en service le 9 juillet 2026. Photo : VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Selon le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, la version d’essai de l’infrastructure numérique de promotion de l’investissement devrait être mise en service le 9 juillet 2026.

Ce système vise à fournir aux organismes publics, aux entreprises, aux investisseurs, aux associations professionnelles et aux organisations internationales des bases de données, des outils d’accompagnement ainsi que des fonctionnalités dédiées aux activités de promotion de l’investissement dans la ville.

Il s’agit d’un modèle pionnier au Vietnam, illustrant l’orientation de la mégapole vers une gestion plus moderne et transparente grâce à l’application des technologies numériques et de l’intelligence artificielle, afin d’améliorer l’efficacité du soutien aux investisseurs.

Conformément au projet établi, cette infrastructure assure la standardisation des listes de projets selon une structure de données unifiée, la numérisation des processus de réception et de coordination des demandes d’investissement, ainsi qu'une décentralisation claire entre les services, secteurs et unités de gestion. Le système intégrera également un mécanisme de traçabilité des opérations afin de renforcer la responsabilité dans la prise de décision, ainsi que des tableaux de bord (dashboards) permettant un pilotage fondé sur des données actualisées en temps réel.


À travers ce projet, Hô Chi Minh-Ville entend concrétiser ses orientations stratégiques en matière de science, de technologie et d’innovation, en faisant de la transformation numérique un levier majeur pour soutenir une croissance à deux chiffres et renforcer sa compétitivité dans une nouvelle phase de développement.- VNA

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