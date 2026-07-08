Environnement

Le biocarburant E10 présente ses premiers avantages environnementaux au Vietnam

Les premiers résultats indiquent que le déploiement national du biocarburant E10 commence à atteindre ses objectifs, mais qu’un suivi plus complet sur une période plus longue, avec un réseau d’observation plus étendu et des mesures plus fréquentes, est nécessaire pour une évaluation précise et objective.

Dans une station-service à Hai Phong (Nord). Le biocarburant est entré dans les mœurs – et dans les réservoirs – des motocyclistes vietnamiens. Photo: VNA
Dans une station-service à Hai Phong (Nord). Le biocarburant est entré dans les mœurs – et dans les réservoirs – des motocyclistes vietnamiens. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Un mois après le lancement de la vente nationale de biocarburant E10 au Vietnam, le ministère de l’Industrie et du Commerce (MoIT) a fait état de premiers signes encourageants indiquant que ce carburant contribue à réduire les émissions et à protéger l’environnement.

Cependant, un suivi à plus long terme et un réseau d’observation environnementale plus étendu sont nécessaires pour évaluer pleinement les avantages du passage au biocarburant.

Lors d’une conférence de presse du ministère sur les résultats du deuxième trimestre, le 7 juillet, Dào Duy Anh, directeur adjoint de l’Agence de l’innovation, de la transition écologique et de la promotion industrielle, a fait savoir que la réduction des émissions et la protection de l’environnement figuraient parmi les principaux objectifs du remplacement de l’essence conventionnelle par l’E10.

Le responsable a cité des calculs scientifiques démontrant que la réduction de chaque litre de carburant fossile permet de diminuer les émissions de dioxyde de carbone d’environ 2,3 kg. L’ajout d’éthanol augmente également la teneur en oxygène de l’essence, ce qui favorise une combustion plus complète, améliore le rendement énergétique et limite le rejet de certains polluants.

Pour évaluer l’impact environnemental du vaccin E10, le MoIT a demandé des données de surveillance au Centre de surveillance environnementale du ministère de l’Agriculture et de l’Environnement. Les premières données ont été recueillies à Hanoi et à Hô Chi Minh-Ville, où des échantillons ont été prélevés avant et après le déploiement national du vaccin E10 le 1er juin.

Les résultats préliminaires montrent une baisse de plusieurs indicateurs environnementaux, bien que les observations diffèrent entre les deux villes, a-t-il précisé.

Dào Duy Anh a indiqué que les résultats sont influencés par des facteurs tels que la densité du trafic, les conditions météorologiques, la vitesse du vent et le moment de l’échantillonnage. Bien que les premiers chiffres soient encourageants, ils ne permettent pas de conclure que les améliorations sont uniquement attribuables à l’E10.

Il a souligné qu’une surveillance plus complète sur une période plus longue, avec un réseau d’observation plus étendu et des mesures plus fréquentes, est nécessaire pour une évaluation précise et objective.

Le MoIT a demandé au Centre de surveillance environnementale de poursuivre la collecte de données non seulement à Hanoi et à Hô Chi Minh-Ville, mais aussi dans d’autres localités. Les résultats actualisés seront publiés dès que des données à long terme suffisantes seront disponibles.

Le MoIT a également recueilli les avis des consommateurs depuis l’introduction de l’E10 à l’échelle nationale. Entre le 1er et le 29 juin, la Commission vietnamienne de la concurrence a reçu 293 signalements par téléphone et par courriel. La plupart des préoccupations concernaient la qualité du carburant, les difficultés à trouver des stations-service proposant de l’E10 lors du lancement initial et les inquiétudes quant aux effets potentiels sur les performances des véhicules. Certains utilisateurs ont également signalé une baisse de puissance ou un calage du moteur après avoir fait le plein d’E10.

Le MoIT a indiqué que toutes les plaintes ont été traitées ou transmises aux autorités compétentes pour examen.

Après un mois, la consommation d’E10 a atteint environ un million de mètres cubes, soit l’équivalent de la consommation antérieure d’essence conventionnelle. Selon les principaux grossistes et distributeurs de carburants, aucun cas avéré de dommages aux moteurs ou d’altération des performances des véhicules liés à l’E10 n’a été signalé.

Dào Duy Anh a déclaré que les premiers résultats indiquent que le déploiement national de l’E10 commence à atteindre ses objectifs. Le MoIT continuera de suivre les indicateurs environnementaux et les retours des consommateurs afin de constituer une base de données scientifiques plus complète sur l’impact de l’E10 et de fournir des informations précises au public. – VNA

source
#biocarburant E10
Suivez VietnamPlus

Sur le même sujet

Voir plus

Développement forestier dans la commune de Phan Son, province de Lam Dong. Photo : nhandan.vn

Le Vietnam jette les bases d'un marché du carbone transparent

Le Vietnam franchit une étape décisive dans sa transition vers une économie bas carbone avec le lancement de sa bourse nationale du carbone. En instaurant un système d'échange de quotas d'émission et de crédits carbone, le pays entend réduire ses émissions de gaz à effet de serre, encourager les investissements verts et préparer ses entreprises aux nouvelles exigences du commerce international liées au climat.

Trajectoire du typhon Maysak, à 14h00 le 3 juillet 2026. Source : NCHMF

Le typhon Maysak se dirige vers Quang Ninh et génère des pluies torrentielles

À 13 h, le typhon se situait à environ 90 km au sud de l’île de Hainan, en Chine, avec des vents de force 8-9 (62 à 88 km/h), des rafales pouvant atteindre la force 11 (103 à 117 km/h), et évoluant en direction ouest-nord-ouest et continuant de provoquer des vents violents et de fortes pluies dans le Nord du Vietnam.

Réception d’un spécimen de pangolin de Java remis par le Comité populaire de la commune de Huong Hiep. Photo: VNA

Deux nouveaux pangolins de Java confiés à un centre de sauvegarde au Vietnam

​Deux pangolins de Java, une espèce en danger critique d’extinction, ont été remis volontairement par des habitants au Centre de sauvetage, de conservation et de développement de la biodiversité du Parc national de Phong Nha-Ke Bang pour y être soignés avant leur réintroduction dans leur milieu naturel.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République To Lam. Photo: VNA

Le dirigeant To Lam ordonne une gestion proactive des risques de catastrophes naturelles

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a appelé le 29 juin à faire évoluer l'approche nationale face aux catastrophes naturelles, en passant d'une logique de réponse aux urgences à une gestion proactive des risques, afin de mieux protéger la population et de soutenir un développement durable.

Les doucs à pattes noires se nourrissent de plantes indigènes dans la forêt du mont Ba Den. Photo : VNA

Tay Ninh : les doucs à pattes noires du mont Ba Den bénéficient d'une protection active

Au cœur de la forêt naturelle du mont Ba Den, dans la province méridionale de Tay Ninh, vit une population stable de doucs à pattes noires, l'un des primates les plus rares au monde. Leur présence témoigne de la richesse de la biodiversité locale et des efforts déployés pour préserver leur habitat naturel. Espèce emblématique de cette forêt, le douc à pattes noires constitue également un indicateur de la bonne santé de l'écosystème du mont Ba Den, l'un des principaux réservoirs de biodiversité du Sud du Vietnam.

Papillons au Parc national de Cuc Phuong. Photo : VNA

Parc national de Cuc Phuong : de la conservation au développement durable

Grâce à des modèles de subsistance respectueux de l’environnement, au développement de produits forestiers non ligneux, à l’écotourisme communautaire et à la participation des communautés à la protection des forêts, le projet a contribué à la création d’emplois, à l’augmentation des revenus des ménages et à la sensibilisation à la valeur des ressources forestières.

Un épisode caniculaire intense est en cours au Vietnam, avec des températures qui pourraient dépasser les 40 degrés Celsius dans certaines régions. Photo: VNA

Le Nord et le Centre aux prises avec une canicule hors norme

La canicule va jouer les prolongations à travers le pays jusqu’à la fin de la semaine au moins, exposant notamment le Nord et le Centre à des températures extrêmes. Les températures dans les zones montagneuses à l’ouest du Centre pourraient dépasser les 40 degrés Celsius.