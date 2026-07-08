Le Vietnam va étendre son réseau aéroportuaire à 37 aéroports d’ici 2050

Hanoi (VNA) – Un plan national révisé du système aéroportuaire, rapprouvé par le ministère de la Construction, prévoit un réseau de 37 aéroports au Vietnam d’ici 2050, avec une capacité totale de 533,5 millions de passagers par an.



Selon le Plan national révisé du système aéroportuaire pour la période 2021-2030, avec une vision à l’horizon 2050, le Vietnam comptera 37 aéroports d’ici 2050, avec une capacité de 533,5 millions de passagers par an.



Ce plan national révisé prévoit également la construction d’un deuxième aéroport international dans la région de Hanoi et revoit les plans relatifs à la logistique aéronautique et aux centres de maintenance des aéronefs.



Le Vietnam continuera de gérer, d’investir dans et d’exploiter efficacement ses aéroports existants durant cette période, tout en poursuivant la planification d’un réseau de 36 aéroports, dont 19 internationaux et 17 domestiques.



Les aéroports internationaux comprennent Cao Bang, Vân Dôn, Cat Bi, Nôi Bài, Gia Binh, Ninh Binh, Tho Xuân, Vinh, Phu Bài, Dà Nang, Chu Lai, Vân Phong, Cam Ranh, Liên Khuong, Long Thành, Tân Son Nhât, Cân Tho, Phu Quôc et Côn Dao.



Les aéroports domestiques sont Lai Châu, Diên Biên, Sa Pa, Nà San, Bach Long Vi, Dông Hoi, Quang Tri, Phu Cat, Tuy Hoa, Pleiku, Buôn Ma Thuôt, Mang Den, Phan Thiêt, Rach Gia, Cà Mau, Thành Son et Thô Chu.



Ainsi, les aéroports ajoutés au cours de cette période comprennent Ninh Binh, Gia Binh, Vân Phong, Lai Châu, Bach Long Vi, Mang Den et Phan Thiêt.



D’ici 2030, le système aéroportuaire devrait avoir une capacité totale de plus de 249 millions de passagers par an, pour un investissement total estimé à environ 577.572 milliards de dôngs.



Conformément à la vision du plan à l’horizon 2050, le réseau aéroportuaire national comprendra 37 aéroports (20 internationaux et 17 nationaux) grâce à l’ajout d’un deuxième aéroport international pour la région de Hanoi.



Une fois achevé, le réseau aura une capacité nominale combinée d’environ 533,5 millions de passagers par an, pour un investissement total estimé à environ 586.505 milliards de dôngs.



Le plan national révisé met également à jour et développe les projets de centres logistiques aéronautiques dans les aéroports traitant 250.000 tonnes de fret ou plus par an, afin de renforcer les capacités d’entreposage et la connectivité multimodale.



De plus, il fixe comme objectif la création de centres de maintenance et de réparation d’aéronefs dans les aéroports où la demande existe, en privilégiant les grands aéroports dotés d’infrastructures intégrées et de réseaux de lignes internationales bien développés. – VNA

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