Retrouver les traces des soldats tombés au combat

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le 9 juillet après-midi, le Comité de pilotage chargé de la recherche, du rapatriement et de l'identification des dépouilles des soldats morts pour la Patrie de Ho Chi Minh-Ville a organisé une cérémonie de réception de souvenirs de guerre et de dossiers d'inhumation remis par le Groupe de recherche du projet et de l'initiative pour la recherche des Vietnamiens disparus pendant la guerre de l'Université Texas Tech (États-Unis).



Le Comité de pilotage a reçu plusieurs dossiers, documents et objets de grande valeur au service des opérations de recherche et de rapatriement des dépouilles, notamment les dossiers relatifs à trois souvenirs de soldats morts pour la Patrie, des documents indiquant les lieux d'inhumation de 21 soldats au sein de l'hôpital K76A, ainsi qu'un dossier permettant de décrypter le nom de code de l'unité 926, en lien avec des objets découverts dans le parc Le Thi Rieng, dans le quartier de Hoa Hung à Ho Chi Minh-Ville.



Ces documents ont été collectés, compilés et étudiés par le Groupe de recherche afin d'aider les autorités vietnamiennes à enrichir leurs bases de données, à confronter les archives existantes, à vérifier les témoignages, à effectuer des enquêtes de terrain et à localiser progressivement les lieux d'inhumation des soldats dont les informations restent incomplètes.



Nguyen Manh Cuong, vice-président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville et chef du Comité de pilotage, s'est déclaré profondément ému en recevant ces souvenirs et archives relatifs aux soldats tombés pendant la guerre. Il a souligné que chaque document, photographie ou objet restauré constituait une source précieuse d'informations permettant de mieux reconstituer leur histoire.

Des délégués vietnamiens et américains lors de la cérémonie de réception de souvenirs de guerre et de dossiers d'inhumation. Photo : VNA





Le professeur associé Alex Thai Dinh Vo, du Centre du Vietnam et des Archives vietnamiennes Sam Johnson de l'Université Texas Tech, coprésident du Groupe de recherche, a remercié les autorités vietnamiennes pour leur étroite coopération et leur soutien, qui ont facilité les travaux de recherche visant à reconstituer l'identité des soldats morts vietnamiens.



Selon Alex Thai Dinh Vo, les documents remis reposent sur plus de 2,7 millions de pages d'archives conservées par l'Université Texas Tech, auxquelles s'ajoutent plus de 3 millions de pages provenant d'autres institutions américaines, notamment les Archives nationales et la Bibliothèque du Congrès des États-Unis.



Le groupe de recherche estime disposer des ressources nécessaires pour poursuivre sa coopération avec le Vietnam dans l'étude des archives historiques afin de déterminer les lieux, les circonstances et les personnes concernées par les événements de la guerre, ainsi que dans la vérification de l'identité des dépouilles grâce aux documents historiques, en complément des analyses ADN.