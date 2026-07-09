Politique

Les écoles frontalières dynamisent les échanges entre le Vietnam et les pays limitrophes

La construction de 248 écoles internat dans des communes frontalières terrestres constitue une tâche majeure du développement socio-économique et de la mise en œuvre de la politique ethnique du Vietnam, contribuant ainsi à améliorer les conditions de vie matérielles et spirituelles des populations des zones frontalières et à renforcer la sécurité et la défense nationales du pays.

Élèves du lycée internat Nan Ma, commune de Pa Vay Su, province de Tuyen Quang. Photo : VNA
Élèves du lycée internat Nan Ma, commune de Pa Vay Su, province de Tuyen Quang. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - La porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Pham Thu Hang, a mis en avant l'importance stratégique de la construction de 248 écoles internat dans des communes frontalières terrestres du pays, lors d’un point de presse régulier du ministère tenu le 9 juillet à Hanoï.

Répondant à une réponse d’un correspondant sur cette question, Pham Thu Hang a indiqué que le Bureau politique avait récemment approuvé la politique d'investissement dans la construction d'internats multi-niveaux, couvrant le primaire et le collège, dans 248 communes frontalières terrestres. Il s'agit d'une politique stratégique à forte portée humanitaire, témoignant de l’attention du Parti et de l'État vietnamiens accordée aux populations des zones frontalières, reculées et lointaines défavorisées.

Il s'agit d'une tâche majeure du développement socio-économique et de la mise en œuvre de la politique ethnique du Vietnam, contribuant ainsi à améliorer les conditions de vie matérielles et spirituelles des populations des zones frontalières et à renforcer la sécurité et la défense nationales du pays.

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La porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Pham Thu Hang, répond aux question de la presse. Photo: VNA

Concernant le calendrier d'exécution, la porte-parole a précisé que la première phase du projet, portant sur la réalisation de 100 établissements, est actuellement déployée de manière intensive afin que ces infrastructures puissent être achevés dans les délais fixés et prêtes à accueillir leurs premiers élèves dès la rentrée scolaire 2026-2027.

Comme l’a souligné le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, ces futures écoles deviendront les « bornes frontalières éducatives, contribuant à la promotion d’un développement socio-économique durable dans les zones frontalières. Elles favoriseront les échanges entre les populations locales, et la coopération entre les localités, entre les provinces frontalières, ainsi qu’entre le Vietnam et ses voisins.

Elles renforceront également la compréhension et la confiance mutuelles, créant ainsi un socle social solide pour la gestion et la protection des frontières par des moyens pacifiques, et consolidant un environnement pacifique, stable et durable entre le Vietnam et ses voisins, fondé sur le respect de l’indépendance, de la souveraineté, de l’intégrité territoriale et des intérêts légitimes de chacun, a conclu Pham Thu Hang. -VNA

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