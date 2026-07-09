Politique

Le Vietnam et les Philippines cultivent leur coopération navale

Le neuvième échange amical entre les marines vietnamienne et philippine, qui s’est tenu sur l’île de Song Tu Tây, dans la zone spéciale vietnamienne de Truong Sa (Spratleys), visait à consolider l’amitié, la coopération, la confiance et la compréhension mutuelles entre les forces armées et les marines vietnamiennes et philippines, tout en mettant en œuvre efficacement les accords bilatéraux de coopération navale.

Le colonel Bui Quang Thuyên offre des fleurs au commodore Francisco C. Cacho lors de l'événement. Photo : qdnd.vn
Le colonel Bui Quang Thuyên offre des fleurs au commodore Francisco C. Cacho lors de l'événement. Photo : qdnd.vn

Hanoi (VNA) – Le neuvième échange amical entre les marines vietnamienne et philippine, qui s’est récemment déroulé sur l’île de Song Tu Tây, dans la zone spéciale vietnamienne de Truong Sa (Spratleys), a permis d’approfondir la confiance mutuelle et la coopération pratique entre les deux marines, contribuant ainsi à la paix, à la stabilité et à la sécurité maritime dans la région.

Le navire 571 de l’escadron 411, sous le commandement de la brigade 955 de la 4e région navale, est rentré sain et sauf à la base navale de Cam Ranh, dans la province de Khanh Hoa (Centre-Sud), le 8 juillet, après avoir transporté la délégation vietnamienne pour cet échange.

L’événement s’est déroulé les 6 et 7 juillet sur l’île de Song Tu Tây. La délégation vietnamienne était conduite par le colonel Bui Quang Thuyên, commandant adjoint de la 4e région navale, tandis que la délégation philippine était dirigée par le commodore Francisco C. Cacho, commandant adjoint du commandement naval occidental de la marine philippine.

Organisé par la Marine populaire vietnamienne, ce programme faisait suite au succès de la huitième édition, qui s’était tenue sur l’île de Song Tu Dông en 2025. Il visait à renforcer davantage l’amitié, la coopération, la confiance mutuelle et la compréhension entre les forces armées et les marines du Vietnam et des Philippines, tout en mettant en œuvre efficacement les accords bilatéraux de coopération navale.

S’exprimant lors de cet événement, le colonel Bui Quang Thuyên a déclaré que les relations Vietnam-Philippines continuaient de se développer dans divers domaines, la coopération en matière de défense et de marine ayant abouti à des résultats concrets.

Il a souligné que les deux marines avaient établi et maintenaient efficacement des mécanismes de coopération durables, notamment les échanges amicaux annuels, les consultations navales bilatérales, le partage d’informations, les visites et la participation à des conférences, des séminaires et des activités multilatérales organisés par l’une ou l’autre partie.

Le neuvième échange amical a permis aux officiers et marins des deux pays d’approfondir leur compréhension et leur confiance mutuelles, renforçant ainsi les liens navals bilatéraux et contribuant à la paix, à la stabilité et au développement de la région, a-t-il déclaré.

Pour sa part, Francisco C. Cacho a indiqué que l’objectif commun des deux parties est de traduire la confiance diplomatique en capacités concrètes, fiables et bien coordonnées sur l’ensemble du vaste domaine maritime.

Ce programme jette les bases d’un approfondissement de la compréhension mutuelle et du développement de partenariats maritimes communs, a-t-il ajouté.

Au cours de cet événement, les deux parties ont échangé des informations sur la recherche et le sauvetage, la sécurité maritime et l’alerte aux catastrophes, tout en participant à des compétitions amicales de football, de tir à la corde et de course en sac, ainsi qu’à des spectacles artistiques et à des échanges culinaires.

Ces activités ont promu l’amitié et la compréhension entre les deux marines, tout en renforçant la coordination en matière de réponse aux catastrophes, d’opérations de recherche et de sauvetage, de partage d’informations météorologiques et d’efforts visant à garantir la sécurité maritime, contribuant ainsi au maintien de la paix, de la stabilité et de la sécurité dans les eaux régionales. – VNA

source
#échange amical entre les marines vietnamienne et philippine #zone spéciale vietnamienne de Truong Sa #île de Song Tu Tây
Suivez VietnamPlus

Voir plus

Photo: VOV

Chine-Vietnam : un séminaire sur les expériences de construction du socialisme

Lors d’un séminaire organisé à Hanoï, le Parti communiste chinois (PCC) et le Parti communiste du Vietnam (PCV) ont mis en avant leurs expériences respectives dans la conduite de l’édification du socialisme. Les intervenants ont souligné l’importance de renforcer les échanges théoriques et le partage d’expériences en matière de gouvernance, de développement et de construction du Parti afin d'approfondir les relations bilatérales.

Le personnel médical et les experts concernés coordonnent leurs efforts pour finaliser les dossiers et conserver les échantillons d’identification ADN conformément aux procédures, contribuant ainsi à rendre aux martyrs leur nom et leur lieu d’origine. Photo: VNA

Le Premier ministre appelle à accélérer la recherche et l’identification des restes des martyrs

Le Premier ministre Lê Minh Hung a demandé d’accélérer les opérations de recherche, de rassemblement et d’identification des restes des martyrs, en soulignant l’importance de cette mission politique et humaine. À ce jour, plus de 1 300 restes ont été retrouvés dans le cadre de la « Campagne de 500 jours et nuits », tandis que les autorités poursuivent leurs efforts pour atteindre les objectifs fixés.

Le vice-président de l’Assemblée nationale du Vietnam Nguyen Doan Anh (droite) et Kalganov Vyacheslav Gennadievic, vice-président du Comité des relations extérieures de la ville de Saint-Pétersbourg. Photo: VNA

L'Assemblée nationale du Vietnam soutient le renforcement de la coopération décentralisée avec la Russie

Le vice-président de l’Assemblée nationale du Vietnam Nguyen Doan Anh a affirmé la volonté de renforcer la coopération entre le Vietnam et la Russie dans une direction plus substantielle, efficace et durable, lors de sa rencontre le 8 juillet à Hanoï avec Kalganov Vyacheslav Gennadievic, vice-président du Comité des relations extérieures de la ville de Saint-Pétersbourg.

Les forces de secours évacuent des habitants dans une zone inondée de la ville de Nanning, dans la région autonome Zhuang du Guangxi, en Chine, le 6 juillet 2026. Photo: Xinhua/VNA

Catastrophes naturelles : le Vietnam adresse des messages de sympathie à la Chine

Le secrétaire général du Parti et président de la République To Lam, ainsi que le Premier ministre Le Minh Hung, ont adressé le 8 juillet 2026 des messages de sympathie aux dirigeants chinois après les importantes pertes humaines et matérielles causées par de fortes pluies, des inondations, des tornades et de graves glissements de terrain dans plusieurs localités de Chine.

Le Premier ministre Le Minh Hung. Photo: VNA

Le Premier ministre préside une réunion sur le recouvrement des avoirs détournés

Le Premier ministre Le Minh Hung a présidé, le 8 juillet, une réunion du Comité directeur central chargé de l'exécution des décisions de justice et du recouvrement des biens détournés ou perdus dans les affaires judiciaires, appelant à renforcer la coordination entre les autorités afin d'accélérer le traitement des dossiers et de maximiser la récupération des avoirs de l'État.

Le président de l'Assemblée nationale Tran Thanh Man s'exprime lors de la session. Photo: VNA

La première session extraordinaire de la 16e législature examinera 27 contenus

Le Comité permanent de l’Assemblée nationale du Vietnam a donné, le 8 juillet, son avis sur la préparation de la première session extraordinaire de la 16e législature, prévue en août 2026. Cette session, consacrée notamment aux travaux législatifs, devrait examiner 27 contenus, dont 20 projets de lois et résolutions normatives, ainsi que plusieurs questions importantes liées au développement du pays.

Des gens effectuent des procédures administratives au "Centre des services administratifs publics de la commune de Hoa Tiên, dans la ville de Cân Tho. Photo : VNA

📝Édito : Identifier les tactiques utilisées pour semer le doute sur la rationnalisation administrative

La Dr Lê Thi Chiên, directrice adjointe du Département de gestion scientifique de l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh, a déclaré que la rationalisation de l’appareil n’est ni un «souhait subjectif» du Parti, ni une politique «imposée», ni un outil de «purges factionnelles», comme l’ont prétendu des forces hostiles, réactionnaires et opportunistes politiques.

Le général de division Pham Van Ty, vice-directeur du Département du secours et du sauvetage relevant de l'État-major général de l'Armée populaire du Vietnam. Photo : Quan doi nhan dan

Mission au Venezuela : « la plus difficile et la plus dangereuse » jamais menée par les secours vietnamiens

La mission de secours déployée par le Vietnam après les violents séismes au Venezuela est considérée comme la plus difficile et la plus dangereuse de toutes les opérations humanitaires menées jusqu'à présent par ses forces à l'étranger. Malgré des conditions extrêmes, les sauveteurs vietnamiens poursuivent leurs recherches sans relâche pour retrouver les victimes et venir en aide à la population sinistrée.