Le Vietnam et les Philippines cultivent leur coopération navale

Hanoi (VNA) – Le neuvième échange amical entre les marines vietnamienne et philippine, qui s’est récemment déroulé sur l’île de Song Tu Tây, dans la zone spéciale vietnamienne de Truong Sa (Spratleys), a permis d’approfondir la confiance mutuelle et la coopération pratique entre les deux marines, contribuant ainsi à la paix, à la stabilité et à la sécurité maritime dans la région.



Le navire 571 de l’escadron 411, sous le commandement de la brigade 955 de la 4e région navale, est rentré sain et sauf à la base navale de Cam Ranh, dans la province de Khanh Hoa (Centre-Sud), le 8 juillet, après avoir transporté la délégation vietnamienne pour cet échange.



L’événement s’est déroulé les 6 et 7 juillet sur l’île de Song Tu Tây. La délégation vietnamienne était conduite par le colonel Bui Quang Thuyên, commandant adjoint de la 4e région navale, tandis que la délégation philippine était dirigée par le commodore Francisco C. Cacho, commandant adjoint du commandement naval occidental de la marine philippine.



Organisé par la Marine populaire vietnamienne, ce programme faisait suite au succès de la huitième édition, qui s’était tenue sur l’île de Song Tu Dông en 2025. Il visait à renforcer davantage l’amitié, la coopération, la confiance mutuelle et la compréhension entre les forces armées et les marines du Vietnam et des Philippines, tout en mettant en œuvre efficacement les accords bilatéraux de coopération navale.



S’exprimant lors de cet événement, le colonel Bui Quang Thuyên a déclaré que les relations Vietnam-Philippines continuaient de se développer dans divers domaines, la coopération en matière de défense et de marine ayant abouti à des résultats concrets.



Il a souligné que les deux marines avaient établi et maintenaient efficacement des mécanismes de coopération durables, notamment les échanges amicaux annuels, les consultations navales bilatérales, le partage d’informations, les visites et la participation à des conférences, des séminaires et des activités multilatérales organisés par l’une ou l’autre partie.



Le neuvième échange amical a permis aux officiers et marins des deux pays d’approfondir leur compréhension et leur confiance mutuelles, renforçant ainsi les liens navals bilatéraux et contribuant à la paix, à la stabilité et au développement de la région, a-t-il déclaré.



Pour sa part, Francisco C. Cacho a indiqué que l’objectif commun des deux parties est de traduire la confiance diplomatique en capacités concrètes, fiables et bien coordonnées sur l’ensemble du vaste domaine maritime.



Ce programme jette les bases d’un approfondissement de la compréhension mutuelle et du développement de partenariats maritimes communs, a-t-il ajouté.



Au cours de cet événement, les deux parties ont échangé des informations sur la recherche et le sauvetage, la sécurité maritime et l’alerte aux catastrophes, tout en participant à des compétitions amicales de football, de tir à la corde et de course en sac, ainsi qu’à des spectacles artistiques et à des échanges culinaires.



Ces activités ont promu l’amitié et la compréhension entre les deux marines, tout en renforçant la coordination en matière de réponse aux catastrophes, d’opérations de recherche et de sauvetage, de partage d’informations météorologiques et d’efforts visant à garantir la sécurité maritime, contribuant ainsi au maintien de la paix, de la stabilité et de la sécurité dans les eaux régionales. – VNA

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