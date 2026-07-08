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L'Assemblée nationale du Vietnam soutient le renforcement de la coopération décentralisée avec la Russie

Le vice-président de l’Assemblée nationale du Vietnam Nguyen Doan Anh a affirmé la volonté de renforcer la coopération entre le Vietnam et la Russie dans une direction plus substantielle, efficace et durable, lors de sa rencontre le 8 juillet à Hanoï avec Kalganov Vyacheslav Gennadievic, vice-président du Comité des relations extérieures de la ville de Saint-Pétersbourg.

Le vice-président de l’Assemblée nationale du Vietnam Nguyen Doan Anh (droite) et Kalganov Vyacheslav Gennadievic, vice-président du Comité des relations extérieures de la ville de Saint-Pétersbourg. Photo: VNA
Le vice-président de l’Assemblée nationale du Vietnam Nguyen Doan Anh (droite) et Kalganov Vyacheslav Gennadievic, vice-président du Comité des relations extérieures de la ville de Saint-Pétersbourg. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le vice-président de l’Assemblée nationale du Vietnam (AN) Nguyen Doan Anh a affirmé la volonté du Vietnam de poursuivre le développement substantiel, efficace et durable du partenariat stratégique intégral Vietnam-Russie, lors de la réception de Kalganov Vyacheslav Gennadievic, vice-président du Comité des relations extérieures de la ville de Saint-Pétersbourg, le 8 juillet à Hanoï.

Saluant les évolutions positives des relations Vietnam-Russie ces dernières années, le vice-président de l’AN Nguyen Doan Anh a souligné que le maintien régulier des échanges de délégations et des contacts de haut niveau avait contribué à renforcer la coopération bilatérale dans de nombreux domaines.

Il a notamment insisté sur le rôle de l’organe législatif des deux pays en tant que canal important de dialogue politique, contribuant à concrétiser les orientations communes entre les hauts dirigeants en résultats de coopération concrets, au bénéfice des populations vietnamienne et russe.

Se félicitant des résultats positifs de la coopération entre Saint-Pétersbourg et Hanoï, Hô Chi Minh-Ville ainsi que plusieurs autres localités vietnamiennes ces dernières années, Nguyen Doan Anh a affirmé que l’AN du Vietnam soutenait toujours et créait des conditions favorables au développement des coopérations locales entre les deux pays.

Selon lui, ces relations doivent être renforcées sur la base des atouts propres à chaque partie et de leur complémentarité, contribuant ainsi à approfondir le partenariat stratégique global Vietnam-Russie et à promouvoir davantage les relations entre les collectivités, les ministères et les secteurs vietnamiens avec la ville de Saint-Pétersbourg.

Il a exprimé sa reconnaissance pour les sentiments d’amitié et d’attachement que les autorités et les habitants de Saint-Pétersbourg entretiennent depuis longtemps à l’égard du Vietnam et du Président Hô Chi Minh. Il a apprécié l’organisation régulière par la ville d’activités commémoratives, d’échanges culturels et éducatifs ainsi que de promotion touristique, contribuant à renforcer la compréhension mutuelle, l’amitié et les liens entre les deux peuples.

Il a également estimé que les efforts des deux parties visant à promouvoir la signature d’un accord d’exemption de visa pour les groupes de touristes contribueraient à intensifier les échanges entre les peuples et à consolider les relations d’amitié et de coopération bilatérales.

Il a salué les contributions de Kalganov Vyacheslav Gennadievic ainsi que des dirigeants de Saint-Pétersbourg dans le développement des relations d’amitié Vietnam-Russie. Il a exprimé le souhait que le vice-président du Comité des relations extérieures de la ville continue à jouer son rôle de passerelle importante et à coopérer étroitement avec les organes compétents vietnamiens concernés afin de promouvoir les relations bilatérales dans les temps à venir.

Remerciant les autorités de Saint-Pétersbourg pour leur soutien à la communauté vietnamienne, Nguyen Doan Anh a souligné que celle-ci contribuait activement au développement socio-économique local et constituait une passerelle importante pour renforcer l'amitié et les échanges entre les peuples vietnamien et russe.

Il a affirmé que l’amitié Vietnam-Russie était le fruit des efforts constants de plusieurs générations de dirigeants et de peuples des deux pays. Il a souligné que la responsabilité des générations actuelles était de continuer à préserver et à développer cette relation dans une direction plus dynamique, substantielle et efficace, répondant aux exigences du développement dans la nouvelle période et apportant davantage d’intérêts concrets aux deux peuples.

Il s’est déclaré convaincu que Saint-Pétersbourg continuerait d’être une localité pionnière dans la promotion de la coopération avec le Vietnam, contribuant à faire progresser le partenariat stratégique global Vietnam-Russie de manière plus concrète, efficace et durable.

Pour sa part, Kalganov Vyacheslav Gennadievic a félicité le Vietnam pour le succès du 14e Congrès national du Parti communiste du Vietnam ainsi que des élections des députés à l’Assemblée nationale de la 16e législature et des membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031.

Il a estimé que ces résultats témoignaient de la confiance du peuple vietnamien envers la direction du Parti communiste du Vietnam.

Il a indiqué que la ville souhaitait continuer à accueillir des délégations de l'AN du Vietnam de haut niveau dans les prochaines années.

Selon lui, la Russie attachait une grande importance au développement de ses relations avec le Vietnam, en particulier des liens entre les organes législatifs des deux pays.

Il a ajouté que les autorités de Saint-Pétersbourg faisaient du renforcement de la coopération avec le Vietnam, notamment avec ses collectivités locales, une priorité, contribuant ainsi à un développement plus substantiel et plus efficace des relations bilatérales. -VNA

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