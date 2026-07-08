Politique

Le dirigeant To Lam appelle Hanoï à accélérer sa croissance tout en améliorant la qualité du développement

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a appelé Hanoï à viser une croissance plus rapide et de meilleure qualité, en mobilisant pleinement ses ressources et en levant les obstacles qui freinent son développement.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam s'exprime. Photo: VNA
Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam s'exprime. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a présidé le 8 juillet une séance de travail avec le Comité du Parti de Hanoï consacrée à la mise en œuvre des missions du premier semestre 2026, aux mesures destinées à atteindre un taux de croissance du Produit intérieur brut (PIB) régional d'au moins 11 % cette année et à l'application de la Résolution n°02 du Bureau politique sur la construction et le développement de la capitale dans une nouvelle ère.

Selon les autorités municipales, le PIB régional de Hanoï a progressé de 8,22 % au premier semestre, un rythme supérieur à la moyenne nationale. Les décaissements des investissements publics ont dépassé 63 000 milliards de dongs, en hausse de plus de 112 % sur un an. Des avancées ont également été enregistrées dans le développement urbain, la sécurité sociale et la défense, tandis que 39 des 51 points noirs de circulation ont été résorbés.

Selon le rapport présenté par les autorités municipales, ces résultats demeurent en deçà du potentiel, de la position, des ressources et des mécanismes spécifiques accordés à Hanoï par le pouvoir central. La ville maintient son objectif d'une croissance du PIB régional de 11 % en 2026, sans envisager de le revoir à la baisse.

Dans ses conclusions, To Lam a salué les résultats obtenus par la capitale malgré la mise en œuvre simultanée de nombreuses missions importantes. Il a toutefois demandé aux autorités municipales de regarder lucidement les insuffisances persistantes, soulignant que le scénario de croissance n'avait pas encore été atteint et que les importantes ressources de la capitale ne s'étaient pas encore pleinement traduites en croissance.

Le dirigeant a souligné que les six derniers mois de 2026 seraient décisifs pour atteindre les objectifs fixés. Il a demandé aux autorités municipales d'élaborer des scénarios de croissance détaillés par secteur, territoire et grand projet, assortis d'objectifs précis, d'un calendrier et d'une répartition claire des responsabilités.

Il a demandé à Hanoï de procéder à un recensement approfondi de ses ressources de développement afin d'identifier celles qui sont exploitées efficacement, sous-utilisées ou immobilisées, et de concentrer sans délai ses efforts sur les secteurs, les domaines et les projets susceptibles d'accélérer la croissance.

Le secrétaire général a souligné la nécessité de libérer les ressources actuellement bloquées. Il a estimé qu'il n'était pas acceptable de laisser des ressources ou des opportunités de développement rester immobilisées ou être gaspillées, ni de voir des sièges administratifs, des terrains publics ou des ouvrages publics laissés à l'abandon alors que la capitale manque encore de ressources pour l'éducation, la santé, la culture, le logement et les infrastructures urbaines.

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Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam travaille avec le Comité du Parti de Hanoï. Photo: VNA

S'agissant des projets prioritaires, il a demandé de concentrer les efforts sur la libération des terrains, le décaissement des investissements et leur mise en œuvre, en accordant la priorité aux rocades, aux ponts franchissant le fleuve Rouge, aux lignes ferroviaires urbaines, aux infrastructures de lutte contre les inondations, aux installations de traitement des eaux usées et des déchets solides, aux projets de logement et aux axes de liaison régionaux. Il a souligné que la libération des terrains relevait de la responsabilité de l'ensemble du système politique.

Il a souligné que les grands projets de Hanoï constituaient à la fois des opportunités et des défis. Il a demandé à la ville d'en assurer une mise en œuvre coordonnée, de garantir la transparence en matière foncière, de privilégier la réinstallation des habitants et de prévoir une exploitation efficace des infrastructures sportives, culturelles et commerciales.

To Lam a appelé à renforcer le rôle du secteur privé, des services, du commerce, du tourisme et de la consommation, ainsi qu'à réaliser des avancées majeures en matière de science, de technologie, d'innovation, de transformation numérique et de ressources humaines de haute qualité. Il a encouragé la capitale à expérimenter des mécanismes de soutien aux entreprises de haute technologie et à bâtir une économie fondée sur la connaissance, les données et l'innovation.

Il a également exhorté les autorités à concentrer leurs efforts sur les préoccupations quotidiennes des habitants, notamment les embouteillages, les inondations, la pollution de l'air, le traitement des eaux usées et des déchets, la sécurité sanitaire des aliments, l'ordre urbain, ainsi que l'amélioration des écoles et des hôpitaux.

Le dirigeant To Lam a demandé à la ville de bien préparer la rentrée scolaire 2026-2027 afin de garantir à tous les élèves un accès sûr et dans de meilleures conditions à l'école.

Le secrétaire général et président a conclu que Hanoï devait connaître une croissance plus rapide, mais aussi un développement de meilleure qualité; devenir plus moderne tout en préservant sa profondeur culturelle et son identité; devenir plus prospère tout en permettant à tous ses habitants de bénéficier des fruits du développement; et être à l'avant-garde en créant de nouveaux modèles, de nouvelles approches et de nouveaux moteurs de croissance susceptibles d'être étendus à l'ensemble du pays. -VNA

#To Lam #Hanoï #développement #croissance
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