Économie

Résolution n° 10-NQ/TW : cap sur des IDE de qualité

Au-delà de l'augmentation des flux d'investissements étrangers, le Vietnam ambitionne d'attirer des projets à forte valeur ajoutée, porteurs de technologies avancées et mieux intégrés au tissu économique national.

Une vue de la zone franche d'exportation de Tan Thuan, à Ho Chi Minh-Ville. Photo: VNA
Une vue de la zone franche d'exportation de Tan Thuan, à Ho Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La Résolution n° 10-NQ/TW du Bureau politique fixe des objectifs ambitieux en matière d'investissements directs étrangers (IDE) pour la période 2026-2030. Si les résultats enregistrés au premier semestre 2026 sont encourageants, les experts estiment que le Vietnam devra encore lever plusieurs obstacles afin d'attirer des investissements de meilleure qualité et de renforcer les liens entre les entreprises issues d’IDE et nationales.

À ce jour, le Vietnam a attiré près de 550 milliards de dollars d'IDE à travers quelque 46.000 projets, selon le ministère des Finances. Le secteur des IDE continue de jouer un rôle majeur dans la croissance économique, l'industrialisation, les exportations et la création d'emplois.

Au premier semestre 2026, les IDE enregistrés ont atteint 34,65 milliards de dollars, en hausse de 61 % sur un an, tandis que les IDE effectivement réalisés se sont élevés à 13,03 milliards de dollars (+11,2 %), soit le niveau le plus élevé enregistré pour un premier semestre depuis cinq ans. Ces résultats laissent espérer que l'objectif annuel de 40 à 50 milliards de dollars d'IDE pourra être atteint.

La Résolution fixe pour objectif d'attirer entre 200 et 300 milliards de dollars d'IDE sur la période 2026-2030, dont 150 à 200 milliards effectivement réalisés. Elle vise également à faire en sorte que 75 % des investissements proviennent d'économies développées dotées de technologies avancées et de solides capacités financières. Elle ambitionne aussi d'attirer davantage de multinationales, notamment des entreprises classées parmi les Fortune 500. Au moins trois grands groupes technologiques mondiaux sont attendus pour implanter bureaux, des centres de recherche et développement (R&D) au Vietnam.

Le texte prévoit également de porter le taux moyen de localisation dans les principaux secteurs industriels à 45-50 % et d'intégrer environ 10.000 entreprises vietnamiennes aux chaînes de valeur des entreprises à capitaux étrangers, dont 500 à 1.000 fournisseurs de premier rang.

Pour Takuya Sahashi, vice-président de Mitsubishi Corporation Vietnam, le Vietnam devrait encore renforcer les capacités techniques de ses fournisseurs locaux et développer davantage les industries produisant des matériaux et composants essentiels afin de réduire sa dépendance aux importations. Il recommande également de mieux cibler les politiques de soutien aux entreprises nationales les plus prometteuses et de renforcer les mécanismes de mise en relation entre investisseurs étrangers et fournisseurs vietnamiens.

Dominic Scriven, président de Dragon Capital, estime que la Résolution met l’accent non seulement sur le volume des investissements étrangers, mais aussi sur leur qualité. Elle réaffirme également que l’attraction des investissements étrangers ne doit pas se faire au détriment de l’environnement, des ressources naturelles ni du système de protection sociale du Vietnam.

Pour Michael Kokalari, économiste de VinaCapital, le Vietnam devrait poursuivre ses efforts d'investissement dans les infrastructures, accélérer la réforme des entreprises publiques et développer davantage son marché des capitaux afin de préserver son attractivité auprès des investisseurs internationaux.

Pour de nombreux experts, les performances enregistrées au premier semestre constituent un signal encourageant. Toutefois, pour atteindre les objectifs fixés par la Résolution n° 10-NQ/TW, le Vietnam devra continuer d'améliorer son climat d'investissement, de renforcer la compétitivité de ses entreprises nationales et d'approfondir les liens entre les entreprises à capitaux étrangers et les entreprises vietnamiennes. - VNA

#CPTPP #NQ 59 #Résolution n° 10-NQ/TW #IDE
Suivez VietnamPlus

Vietnam - Nouvelle ère

Résolution en action

Transformation numérique

Sur le même sujet

Voir plus

Dans une station-service à Hai Phong (Nord). Le biocarburant est entré dans les mœurs – et dans les réservoirs – des motocyclistes vietnamiens. Photo: VNA

Le biocarburant E10 présente ses premiers avantages environnementaux au Vietnam

Les premiers résultats indiquent que le déploiement national du biocarburant E10 commence à atteindre ses objectifs, mais qu’un suivi plus complet sur une période plus longue, avec un réseau d’observation plus étendu et des mesures plus fréquentes, est nécessaire pour une évaluation précise et objective.

La Banque asiatique de développement (BAD) et HDBank signent un accord de prêt de 100 millions de dollars destiné à soutenir les entreprises dirigées par des femmes. Photo : Vietnam+

La BAD et HDBank mobilisent 721 millions de dollars au profit des MPME vietnamiennes

La Banque asiatique de développement (BAD) et HDBank ont conclu un accord de financement de 721 millions de dollars, comprenant un prêt direct de 100 millions de dollars et des ressources mobilisées auprès de banques internationales, afin de renforcer l'accès au crédit des microentreprises ainsi que des petites et moyennes entreprises vietnamiennes, en particulier celles dirigées par des femmes.

Le Vietnam et l'AELE ont achevé avec succès les négociations de leur Accord de libre-échange. Photo : baochinhphu.vn

L'ALE Vietnam–AELE ouvre de nouvelles perspectives pour le commerce et l'investissement

L'achèvement des négociations de l'Accord de libre-échange (ALE) entre le Vietnam et l'Association européenne de libre-échange (AELE) marque une étape majeure dans la diversification des marchés du Vietnam. Selon le vice-ministre de l'Industrie et du Commerce, Nguyên Sinh Nhât Tân, cet accord ouvrira de nouvelles perspectives en matière de commerce, d'investissement, de transfert de technologies et d'intégration des entreprises vietnamiennes aux chaînes de valeur mondiales.

Le consul général du Vietnam à Khon Kaen, Dinh Hoang Linh, accompagné de représentants d'entreprises et de Vietnamiens de l'étranger, a coupé le ruban pour inaugurer l'exposition. Photo : VNA

L'exposition du Vietnam en Thaïlande ouvre des perspectives commerciales et d'investissement

Organisée du 3 au 5 juillet dans le cadre de la foire internationale BEYOND FOOD EXPO 2026, l’Exposition du Vietnam à Khon Kaen a réuni des entreprises vietnamiennes et des entrepreneurs de la diaspora afin de promouvoir les produits nationaux, de renforcer les partenariats commerciaux et d’ouvrir de nouvelles perspectives de coopération économique et d’investissement entre le Vietnam et la Thaïlande.

Le vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc s'exprime lors de la conférence. Photo: VNA

Le Vietnam renforce sa lutte contre la contrebande et la fraude commerciale

Le vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc a appelé les ministères et institutions concernés à parfaire rigoureusement le cadre juridique tout en accélérant la transformation numérique et l'intégration des technologies de l'information pour optimiser la lutte contre la contrebande, la fraude commerciale et les atteintes à la propriété intellectuelle.

Aeon Mall Da Nang Thanh Khe ouvre ses portes le 3 juillet, à Da Nang. Photo: VNA

Aeon entend disposer de 30 centres commerciaux au Vietnam d'ici à 2030

Actuellement, Aeon considère le Vietnam comme son marché prioritaire à l'international. Dans son plan de gestion à moyen terme, qui s'étend jusqu'en mars 2031, le groupe prévoit d'allouer au Vietnam 60% de ses investissements destinés à la région de l'Asie du Sud-Est (ASEAN).

Le durian vietnam présenté en à Pékin, en Chine. Photo: VNA

Les fruits vietnamiens sont de plus en plus prisés en Chine

Les médias chinois soulignent également que le litchi figure parmi les fruits de saison les plus appréciés des consommateurs chinois. Avec le durian, le fruit du dragon, la banane et d'autres fruits tropicaux, les produits fruitiers vietnamiens contribuent à diversifier l'approvisionnement du marché chinois, fort de plus de 1,4 milliard de consommateurs.