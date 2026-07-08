Résolution n° 10-NQ/TW : cap sur des IDE de qualité

Hanoï (VNA) - La Résolution n° 10-NQ/TW du Bureau politique fixe des objectifs ambitieux en matière d'investissements directs étrangers (IDE) pour la période 2026-2030. Si les résultats enregistrés au premier semestre 2026 sont encourageants, les experts estiment que le Vietnam devra encore lever plusieurs obstacles afin d'attirer des investissements de meilleure qualité et de renforcer les liens entre les entreprises issues d’IDE et nationales.



À ce jour, le Vietnam a attiré près de 550 milliards de dollars d'IDE à travers quelque 46.000 projets, selon le ministère des Finances. Le secteur des IDE continue de jouer un rôle majeur dans la croissance économique, l'industrialisation, les exportations et la création d'emplois.



Au premier semestre 2026, les IDE enregistrés ont atteint 34,65 milliards de dollars, en hausse de 61 % sur un an, tandis que les IDE effectivement réalisés se sont élevés à 13,03 milliards de dollars (+11,2 %), soit le niveau le plus élevé enregistré pour un premier semestre depuis cinq ans. Ces résultats laissent espérer que l'objectif annuel de 40 à 50 milliards de dollars d'IDE pourra être atteint.



La Résolution fixe pour objectif d'attirer entre 200 et 300 milliards de dollars d'IDE sur la période 2026-2030, dont 150 à 200 milliards effectivement réalisés. Elle vise également à faire en sorte que 75 % des investissements proviennent d'économies développées dotées de technologies avancées et de solides capacités financières. Elle ambitionne aussi d'attirer davantage de multinationales, notamment des entreprises classées parmi les Fortune 500. Au moins trois grands groupes technologiques mondiaux sont attendus pour implanter bureaux, des centres de recherche et développement (R&D) au Vietnam.



Le texte prévoit également de porter le taux moyen de localisation dans les principaux secteurs industriels à 45-50 % et d'intégrer environ 10.000 entreprises vietnamiennes aux chaînes de valeur des entreprises à capitaux étrangers, dont 500 à 1.000 fournisseurs de premier rang.



Pour Takuya Sahashi, vice-président de Mitsubishi Corporation Vietnam, le Vietnam devrait encore renforcer les capacités techniques de ses fournisseurs locaux et développer davantage les industries produisant des matériaux et composants essentiels afin de réduire sa dépendance aux importations. Il recommande également de mieux cibler les politiques de soutien aux entreprises nationales les plus prometteuses et de renforcer les mécanismes de mise en relation entre investisseurs étrangers et fournisseurs vietnamiens.



Dominic Scriven, président de Dragon Capital, estime que la Résolution met l’accent non seulement sur le volume des investissements étrangers, mais aussi sur leur qualité. Elle réaffirme également que l’attraction des investissements étrangers ne doit pas se faire au détriment de l’environnement, des ressources naturelles ni du système de protection sociale du Vietnam.



Pour Michael Kokalari, économiste de VinaCapital, le Vietnam devrait poursuivre ses efforts d'investissement dans les infrastructures, accélérer la réforme des entreprises publiques et développer davantage son marché des capitaux afin de préserver son attractivité auprès des investisseurs internationaux.



Pour de nombreux experts, les performances enregistrées au premier semestre constituent un signal encourageant. Toutefois, pour atteindre les objectifs fixés par la Résolution n° 10-NQ/TW, le Vietnam devra continuer d'améliorer son climat d'investissement, de renforcer la compétitivité de ses entreprises nationales et d'approfondir les liens entre les entreprises à capitaux étrangers et les entreprises vietnamiennes. - VNA