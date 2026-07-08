Le Delta du fleuve Rouge concentre les plus fortes croissances du pays

Hanoï (VNA) - Selon un rapport du ministère des Finances sur la situation socio-économique au premier semestre 2026, cinq des neuf villes et provinces ayant enregistré les plus fortes croissances du produit intérieur brut régional (GRDP) se situent dans le Delta du fleuve Rouge. Au premier semestre 2026, ces localités ont enregistré une croissance soutenue à deux chiffres, confirmant leur rôle de moteurs de l’économie nationale.



Les données indiquent que les entités administratives en tête du classement national sont Ha Tinh (12,79 %), Ninh Binh (11,44 %), Hai Phong (11,33 %), Quang Ninh (11,11 %), Hung Yen (10,72 %), Bac Ninh (10,56 %), Phu Tho (10,18 %), Tay Ninh (10,12 %) et Thai Nguyen (10,01 %).



Au premier semestre 2026, la production industrielle de Ninh Binh a progressé de 27,26 % sur un an, portée principalement par l’industrie manufacturière, qui a enregistré une hausse de 27,68 %. Le tourisme a également confirmé son rôle de secteur stratégique. La province a accueilli 17,6 millions de visiteurs, dont 1,8 million d’étrangers, générant plus de 17.966 milliards de dôngs de recettes, soit une augmentation de 21,75 %.



Le président du Comité populaire provincial, Nguyen Thanh Binh, attribue ces résultats à la simplification des procédures administratives. Cette politique a permis à Ninh Binh de se classer au 4e rang national pour l’indice de réforme administrative 2025 et au premier rang en matière de transformation numérique.



De son côté, Bac Ninh s’affirme comme un grand centre industriel de l’électronique dans le Delta du fleuve Rouge, avec une croissance semestrielle de 10,56 %. Au premier semestre 2026, son indice de production industrielle a progressé de 19,51 % sur un an, principalement porté par la fabrication de composants électroniques.



Selon le vice-président du Comité populaire provincial, Mai Son, l’économie numérique représente désormais 46,3 % du GRDP de la province, soit le taux le plus élevé du pays. La province compte environ 2.336 entreprises du secteur des technologies numériques.



En outre, le commerce extérieur demeure un point fort, avec 106,4 milliards de dollars d’échanges enregistrés au premier semestre 2026. Sur ce total, les exportations ont atteint 52,5 milliards de dollars (+31,49 %, au premier rang national) et les importations, 53,87 milliards de dollars (+39,83 %, au 2e rang national).



Au-delà de ces chiffres, plusieurs localités du Delta du fleuve Rouge figurent parmi les principaux contributeurs à la croissance nationale : Hanoï se classe deuxième avec 11,71 %, suivie de Hai Phong (7,51 %) et de Bac Ninh (5,32 %).



Cependant, la région fait face à plusieurs défis pour pérenniser cette dynamique. Les réserves foncières disponibles s’amenuisent, tandis que le coût de la main-d’œuvre, des terrains et de la logistique augmente. La dépendance vis-à-vis des investissements étrangers reste forte, et les petites et moyennes entreprises locales peinent à s’intégrer aux chaînes de valeur mondiales. À cela s’ajoutent les pressions liées à l’urbanisation, la pollution et le manque de ressources humaines hautement qualifiées.



Pour maintenir une croissance à deux chiffres, le professeur associé et docteur Tran Dinh Thien, ancien directeur de l’Institut de l’économie du Vietnam, estime que la région doit opérer une transition profonde : passer d’un modèle reposant principalement sur les investissements et l’exploitation des avantages existants à un modèle fondé sur la productivité, l’innovation, la science et la technologie.



Selon lui, les priorités doivent désormais porter sur les technologies avancées, l’intelligence artificielle, l’économie verte ainsi que le renforcement des liens régionaux afin d’optimiser les réseaux de transport et les infrastructures numériques. - VNA