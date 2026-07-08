Économie

Cinq accords signés pour renforcer les liens économiques entre Quang Ninh et Sverdlovsk (Russie)

La conférence de promotion de l’investissement, du commerce et du tourisme de Quang Ninh à Sverdlovsk a réuni une trentaine de dirigeants d’entreprises et de représentants russes, ainsi qu’une délégation de dix entreprises vietnamiennes.

Signature de protocoles d’accord de coopération entre des entreprises russes et vietnamiennes. Photo: VNA
Signature de protocoles d’accord de coopération entre des entreprises russes et vietnamiennes. Photo: VNA

Moscou (VNA) – Des entreprises de la province de Quang Ninh et de l’oblast russe de Sverdlovsk ont signé cinq protocoles d’accord de coopération lors d’une conférence de promotion de l’investissement, du commerce et du tourisme de Quang Ninh, organisée le 7 juillet à Iekaterinbourg.

L’événement a réuni une trentaine de dirigeants d’entreprises et de représentants russes, ainsi qu’une délégation de dix entreprises de Quang Ninh.

La consule générale du Vietnam, Nguyen Mai Huong, a mis en avant les similitudes entre les deux localités. Sverdlovsk est reconnue comme le cœur industriel de la Russie, tandis que Quang Ninh s'impose comme un pôle économique majeur et berceau de l’industrie minière du Vietnam.

Présentant des atouts de Quang Ninh, Nguyen Chi Thanh, membre du comité permanent du Comité provincial du Parti, a précisé que sa province s'attache à offrir un environnement d'affaires transparent, à développer une économie verte et à promouvoir la transformation numérique, l’innovation et la croissance durable. « Quang Ninh est prête à créer des conditions favorables aux entreprises russes souhaitant mettre en œuvre des projets à long terme sur son territoire », a-t-il déclaré.

De son côté, Aleksandr Ivanov, représentant adjoint du ministère russe des Affaires étrangères à Iekaterinbourg, a salué la solidité des relations bilatérales ainsi que l’image positive du Vietnam auprès des visiteurs russes. Il a exprimé l’espoir que cette rencontre contribuerait à ouvrir de nouvelles perspectives de coopération durable et mutuellement avantageuse.

Aleksey Chudinov, représentant de l’Association russe des petites et moyennes entreprises Opora à Sverdlovsk, a annoncé que son organisation envisageait d’envoyer prochainement à Quang Ninh une délégation d’entreprises de la région de l’Oural afin de sonder de nouvelles opportunités de coopération. -VNA

#Quang Ninh #Sverdlovsk #CPTPP #NQ 59
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