Le Vietnam et le Japon consolident leurs liens en matière de défense

Hanoï (VNA) – Le Japon est l'un des rares partenaires avec lesquels le Vietnam entretient un dialogue complet sur la politique de défense au niveau des vice-ministres, ainsi que des mécanismes de consultation entre les officiers d'état-major des trois armées : la marine, l'armée de terre et l'armée de l'air.



Le général d’armée Phan Van Giang, membre du Bureau politique, secrétaire adjoint de la Commission militaire centrale, vice-Premier ministre et ministre vietnamien de la Défense, l'a souligné lors de sa rencontre avec l'ambassadeur du Japon au Vietnam, Ito Naoki, le 8 juillet à Hanoï.



À cette occasion, le général Phan Van Giang a réaffirmé que le Vietnam attachait toujours de l’importance au partenariat stratégique global pour la paix et la prospérité en Asie et dans le monde établi entre les deux pays.



À mesure que les relations vietnamo-japonaises se sont approfondies, la coopération bilatérale en matière de défense n'a cessé de se renforcer, gagnant en efficacité et en caractère concret, a-t-il constaté.



Phan Van Giang a salué le soutien du Japon dans plusieurs domaines clés, notamment la formation des ressources humaines, l'industrie de défense, le transfert de technologies et le traitement des conséquences de la guerre…



Il a souhaité que l'ambassadeur Ito Naoki continue de soutenir le développement de la coopération bilatérale en matière de défense, soulignant notamment les échanges de délégations, les mécanismes de consultation et de dialogue, la signature de documents de coopération, la formation, la médecine militaire, la cybersécurité, la participation aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies, le règlement des conséquences de la guerre…



En matière de formation, le général Phan Van Giang a souhaité que le Japon maintienne les programmes de bourses existants, diversifie les formes de formation et augmente les quotas de formation universitaire et postuniversitaire dans les domaines des sciences et des technologies au profit du ministère vietnamien de la Défense.



Il s'est déclaré convaincu que, grâce aux bases solides jetées au fil des décennies, au consensus partagé et aux efforts constants des dirigeants et des peuples des deux pays, les relations vietnamo-japonaises continueraient de se développer dans tous les domaines, dans l'intérêt commun des deux peuples, tout en contribuant à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région.



À cette occasion, le général Phan Van Giang a invité les dirigeants du ministère japonais de la Défense, les Forces japonaises d'autodéfense ainsi que les entreprises japonaises du secteur de la défense à participer à la troisième édition de « Vietnam Defence Expo », qui se tiendra à Hanoï en décembre 2026.



L'ambassadeur Ito Naoki a salué la coopération bilatérale en matière de défense et s'est engagé à travailler étroitement avec le ministère vietnamien de la Défense tout au long de son mandat afin de concrétiser les accords conclus et de renforcer le partenariat stratégique global entre les deux pays. -VNA