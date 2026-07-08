Un club de Vovinam à Paris contribue à préserver la culture vietnamienne

Paris (VNA) – Au cœur de Paris, un club de Vovinam se réunit plusieurs fois par semaine et constitue un véritable lieu de rencontre pour les passionnés d'arts martiaux et de culture vietnamienne. Dirigé par Thuy Tien et son père, il contribue à préserver l'identité culturelle vietnamienne, à promouvoir l'image du Vietnam et à renforcer les liens au sein de la communauté.



Le club compte aujourd'hui entre 40 et 50 pratiquants, âgés de 7 à plus de 70 ans. Les cours sont dispensés chaque mardi et mercredi soir, auxquels s'ajoutent des séances collectives organisées le week-end pour les enfants comme pour les adultes. Au total, le club propose quatre classes.



L'enseignement ne se limite pas aux techniques martiales. Les responsables initient également les élèves à la langue vietnamienne, à l'histoire du Vovinam ainsi qu'à différents aspects de la culture et de la gastronomie vietnamiennes.



Présidente du club, Thuy Tien pratique le Vovinam depuis de nombreuses années. Avec son père, elle poursuit les activités de formation tout en œuvrant à la promotion de cet art martial vietnamien en France.



Elle a également obtenu plusieurs distinctions lors de compétitions internationales. Aux Championnats du monde, elle a remporté une médaille de bronze en combat en 2009, une autre médaille de bronze en 2019 au Cambodge, puis deux nouvelles médailles de bronze lors de l'édition 2023 organisée au Vietnam. Au niveau européen, elle a également décroché une médaille d'argent et une médaille de bronze à Milan en 2018, avant d'obtenir une nouvelle médaille de bronze en 2020.



En tant qu'entraîneuse, elle a conduit plusieurs jeunes athlètes du club sur les podiums des Championnats d'Europe de la jeunesse. En 2017, en Roumanie, l'un de ses élèves a remporté deux médailles d'or ainsi que le trophée du meilleur athlète. En 2019, à Francfort, une délégation de six pratiquants a décroché une médaille d'argent. Plus récemment, en 2023, à Tenerife, le club a remporté deux médailles d'or, une médaille d'argent et un nouveau trophée du meilleur athlète.



Grâce à des entraînements réguliers et à un palmarès remarquable, le club s'est imposé comme un véritable point de ralliement de la communauté vietnamienne en France, tout en contribuant à faire connaître les valeurs culturelles du Vietnam auprès du public français et international. - VNA

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