Société

Le Vietnam aborde une nouvelle phase de sa transition démographique

Avec une population de plus de 100 millions d'habitants, une espérance de vie en progression constante et une fécondité stabilisée à un niveau proche du seuil de renouvellement des générations, le pays dispose d'atouts importants pour soutenir son développement économique et social.

L’étude "Vietnam : 100 millions d’habitants aujourd’hui, combien demain ?" paru sur "Population & Sociétés" en juin 2026. Capture d’écran
L’étude "Vietnam : 100 millions d’habitants aujourd’hui, combien demain ?" paru sur "Population & Sociétés" en juin 2026. Capture d’écran

Paris (VNA) - Les démographes français considèrent le Vietnam comme l’un des pays d’Asie ayant connu une transition démographique réussie, avec une population dépassant les 100 millions d’habitants, une espérance de vie de plus en plus forte et un taux de natalité relativement équilibré.

Ces évaluations ont été élaborées par les démographes Gilles Pison, Catherine Scornet, à l’Institut national d’études démographiques (INED), dans l’étude "Vietnam : 100 millions d’habitants aujourd’hui, combien demain ?" paru sur la revue "Population & Sociétés" en juin 2026.

L’étude montre que la population du Vietnam a franchi le seuil de 100 millions d’habitants en 2023. Le pays en comptait moins de la moitié (46 millions) il y a cinquante ans, en 1976, lors de sa réunification , après des décennies de guerre, et seulement un sixième (16 millions) il y a cent ans.

D’après les projections moyennes des Nations Unies, la population devrait continuer de croître et pourrait atteindre un maximum de 110 millions au milieu du XXIᵉ siècle, avant de diminuer jusqu’à 92 millions en 2100. Ce scénario fait l’hypothèse que la fécondité, estimée à 1,9 enfant en moyenne par femme en 2023, va baisser jusqu’à atteindre 1,7 enfant par femme en 2100.

L’augmentation importante de la population du Vietnam au XXe siècle et au début du XXIe siècle est liée à la transition démographique. Comme partout dans le monde, la mortalité a baissé, notamment celle des enfants, entraînant un excédent des naissances sur les décès qui a alimenté une croissance de la population, ont estimé les chercheurs français.

La mortalité a baissé et l’espérance de vie à la naissance a augmenté au Vietnam Nam, passant de 48 ans en 1950 à près de 75 ans en 2023.

La mortalité a baissé et l’espérance de vie à la naissance a augmenté au Vietnam Nam, passant de 48 ans en 1950 à près de 75 ans en 2023.

En matière d’espérance de vie, le Vietnam devançait la Chine et la Thaïlande au début des années 1980 et faisait jeu égal avec la République de Corée, grâce, notamment, à son modèle de soins de santé primaire décentralisé, reconnu à la conférence d’Alma-Ata de 1978 ; à de larges campagnes de vaccination ; et à une nette amélioration de l’alimentation après les années de guerre.

En 2023, les Vietnamiennes mettent au monde 1,9 enfant en moyenne chacune – un niveau de fécondité assez stable depuis une vingtaine d’années – au lieu de six enfants dans les années 1960 et au début des années 1970.

D’après les chercheurs, ce taux est relativement favorable compte tenu du déclin important de la fécondité que connaissent de nombreux pays asiatiques. En 2023, le taux de fécondité était d’environ 0,7 enfant par femme en République de Corée , environ 1 enfant par femme en Chine et environ 1,2 enfant par femme en Thaïlande.

Si la fécondité a baissé aussi vite dans les années 1970 et 1980 en Chine et en Thaïlande, c’est avant tout parce que les familles souhaitaient avoir moins d’enfants dans ces pays à l’époque, comme partout lorsque l’instruction progresse et les conditions de vie s’améliorent, ont-ils expliqué.

Face au vieillissement rapide de sa population, le Vietnam a progressivement assoupli la politique d’un à deux enfants à la fin des années 2010, puis l’a définitivement abandonnée en 2025 pour relancer sa natalité et prône désormais la famille à deux enfants.

Parallèlement aux progrès enregistrés, l’étude note également que le Vietnam sera confronté à plusieurs nouveaux défis tels que le vieillissement de la population et le déséquilibre entre les sexes à la naissance dans certaines localités, notamment dans le Nord.

Cependant, les auteurs font valoir qu’avec sa population importante, une qualité de population en constante amélioration et un taux de natalité encore bien supérieur à celui de nombreux pays de la région, le Vietnam dispose de nombreuses conditions favorables pour s’adapter aux futures évolutions démographiques.

Selon les chercheurs, le défi actuel n’est plus de maîtriser le taux de croissance démographique, mais plutôt de maintenir un taux de natalité raisonnable et d’anticiper le vieillissement de la population. Ces facteurs détermineront la taille de la population, la structure du marché du travail et le potentiel de développement du Vietnam dans la seconde moitié du XXIe siècle. – VNA

source
#revue "Population & Sociétés" #Institut national d’études démographiques (INED) #Vietnam : 100 millions d’habitants aujourd’hui
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