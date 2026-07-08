Société

Plus de 100 jeunes Vietnamiens de l'étranger participeront au Camp d'été du Vietnam 2026

Réunissant plus d'une centaine de jeunes Vietnamiens de l'étranger venus de 35 pays et territoires, le Camp d'été du Vietnam 2026 leur offrira l'occasion de découvrir le patrimoine national, de renforcer leurs liens avec leurs racines et de consolider leur attachement à leur pays d'origine.

Les jeunes Vietnamiens de l'étranger participent au Camp d'été du Vietnam 2025. Photo: VNA
Les jeunes Vietnamiens de l'étranger participent au Camp d'été du Vietnam 2025. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Quelque 105 jeunes et étudiants vietnamiens résidant à l'étranger, venus de 35 pays et territoires, participeront au Camp d'été du Vietnam 2026, qui se déroulera du 12 au 25 juillet sur le thème « Voyage à travers le patrimoine, à la découverte des racines », a annoncé le Comité d'État chargé des Vietnamiens résidant à l'étranger, relevant du ministère des Affaires étrangères.

Pendant 14 jours, les participants parcourront plusieurs localités des trois régions du Vietnam, notamment Hanoï, Ninh Binh, Nghe An, Quang Tri, Hue, Da Nang, Gia Lai et Khanh Hoa. Placé sous le thème « Voyage à travers le patrimoine, à la découverte des racines », le programme leur permettra de découvrir plusieurs hauts lieux du patrimoine culturel vietnamien, dont des sites inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, tels que le Complexe des monuments de Hue, le sanctuaire de My Son, la vieille ville de Hoi An ainsi que le Nha Nhac, musique de cour de Hue.

Le camp associera harmonieusement des activités d'éducation aux traditions nationales, de découverte de l'histoire, d'expériences culturelles et de perfectionnement en langue vietnamienne, afin de renforcer chez les jeunes Vietnamiens de l'étranger leur fierté nationale et leur attachement à leur pays d'origine.

Le programme comprendra également de nombreuses activités, notamment des visites du site mémoriel du Président Ho Chi Minh au Palais présidentiel et du site historique de Kim Lien (province de Nghe An), des cérémonies d'hommage aux héros et martyrs au quai II de Long Dai et au mémorial des soldats de Gac Ma, des activités consacrées à la souveraineté maritime au Centre d'exposition sur Hoang Sa et à l'Institut océanographique de Nha Trang, des échanges avec les officiers et les élèves de l'Académie navale, une initiation aux arts martiaux traditionnels Tay Son ainsi qu'une visite du Centre de découverte scientifique de Quy Nhon, sans oublier de nombreuses activités culturelles, sportives et des jeux destinés à promouvoir la langue vietnamienne.

Selon les organisateurs, l'un des temps forts de cette édition sera constitué par les rencontres et échanges avec des intellectuels et artistes vietnamiens résidant à l'étranger, notamment la professeure Thai Kim Lan, installée en Allemagne, au Musée de la céramique ancienne de la rivière des Parfums, ainsi que dans l'espace mémoriel consacré au peintre Le Ba Dang, établi en France. Ces activités contribueront à promouvoir les valeurs culturelles vietnamiennes tout en mettant en lumière le rôle et les contributions de la diaspora au développement du pays.

Organisé chaque année depuis 2004 par le Comité d'État chargé des Vietnamiens résidant à l'étranger, en coordination avec les ministères, les secteurs concernés et les autorités locales, le Camp d'été du Vietnam a accueilli, en plus de vingt ans d'existence, des milliers de jeunes Vietnamiens de l'étranger. Il contribue à renforcer les liens entre les membres de la diaspora, à préserver et promouvoir l'identité culturelle nationale ainsi qu'à nourrir le sens des responsabilités et l'attachement des jeunes générations envers leur Patrie.

Dans le contexte de la nouvelle étape de développement du pays, le Camp d'été du Vietnam continue d'affirmer son rôle en tant qu'activité phare dans la mise en œuvre de la politique du Parti et de l'État à l'égard des Vietnamiens résidant à l'étranger. Il vise également à valoriser le potentiel de cette communauté, en particulier celui de sa jeune génération, afin de contribuer à l'édification d'un Vietnam prospère et heureux.

La cérémonie d'ouverture du Camp d'été du Vietnam 2026 se tiendra dans la soirée du 13 juillet à Hanoï, tandis que la cérémonie de clôture est prévue le 24 juillet sur la place 2 avril, à Nha Trang, dans la province de Khanh Hoa. - VNA

#jeunes Vietnamiens de l'étranger #Camp d'été du Vietnam
Suivez VietnamPlus

Sur le même sujet

Le Camp réunit 110 jeunes Vietnamiens résidant à l’étranger, en provenance de 31 pays et territoires de par le monde. Photo : VNA

Ouverture officielle du Camp d’été 2025 à Dak Lak

Le Camp d’été du Vietnam 2025, placé sous le thème « Ensemble, écrivons la suite de l’histoire de la paix », s’est officiellement ouvert mercredi 15 juillet dans la province de Dak Lak (Hauts plateaux du Centre).

Voir plus

Le Comité permanent de l’Assemblée nationale (AN) a adopté, dans la matinée du 8 juillet, à l’unanimité des membres présents, le projet d’ordonnance révisée relative à l’ordre et aux procédures d’examen et de décision par les tribunaux populaires du placement des toxicomanes âgés de 12 à moins de 18 ans dans des établissements de désintoxication obligatoire.

Le Vietnam révise les procédures de placement en désintoxication obligatoire

Le projet d’ordonnance révisée relative à l’ordre et aux procédures d’examen et de décision par les tribunaux populaires du placement des toxicomanes âgés de 12 à moins de 18 ans dans des établissements de désintoxication obligatoire, entend raccourcir les délais de constitution et d’examen des dossiers.

Mme Poldi Sosa Schmidt lors de la visite officielle du président vietnamien Trân Duc Luong en Argentine en novembre 2004. Photo fournie par la famille Schmidt

Poldi Sosa laisse un héritage durable dans l’amitié Vietnam-Argentine

Poldi Sosa Schmidt s’est éteinte le 11 juin 2026, à l’âge de 80 ans, laissant derrière elle un héritage précieux non seulement pour sa famille, ses amis et ses collègues en Argentine, mais aussi pour des générations de Vietnamiens qui l’ont connue comme une fervente partisane du Vietnam.

L’étude "Vietnam : 100 millions d’habitants aujourd’hui, combien demain ?" paru sur "Population & Sociétés" en juin 2026. Capture d’écran

Le Vietnam aborde une nouvelle phase de sa transition démographique

Avec une population de plus de 100 millions d'habitants, une espérance de vie en progression constante et une fécondité stabilisée à un niveau proche du seuil de renouvellement des générations, le pays dispose d'atouts importants pour soutenir son développement économique et social.

Le gouvernement vénézuélien décerne la médaille «Héros du Venezuela» à l'équipe vietnamienne de secours. Photo : qdnd.vn

Au Venezuela, les sauveteurs vietnamiens distingués pour leur action après le séisme

La médaille « Héros du Venezuela » est une distinction prestigieuse décernée par le gouvernement vénézuélien en reconnaissance du courage, du dévouement et de l’héroïsme dont ont fait preuve les membres de l’équipe de secours vietnamienne, qui ont bravé le danger et surmonté de nombreux défis pour apporter une aide à la recherche et au sauvetage ainsi qu’une aide humanitaire aux personnes touchées par le tremblement de terre.

Pour la sécurité des enfants dans l'espace cybernétique

Pour la sécurité des enfants dans l'espace cybernétique

La mise en place d’un cadre de protection efficace pour les enfants dans l’espace numérique est devenue une nécessité urgente afin de créer des bases solides permettant aux futurs citoyens de se développer en toute sécurité, avec confiance, et de libérer leur créativité dans un monde numérique en constante expansion.

Le Premier ministre Le Minh Hung, président du Conseil central de l’émulation et des récompenses. Photo: VNA

Le Premier ministre insiste sur une émulation tournée vers les résultats

Présidant la deuxième réunion du Conseil central de l’émulation et des récompenses pour le mandat 2026-2031, le Premier ministre Le Minh Hung a insisté sur la nécessité de promouvoir des mouvements d’émulation concrets, proches des réalités du terrain et axés sur les résultats.

Le chef du gouvernement et les délégués présentes déposent des gerbes de fleurs et brûlé de l’encens devant le monument dédié à Trân Phu, premier secrétaire général du Parti ainsi qu’au mémorial des héros martyrs situé dans le parc Lê Thi Rieng. Photo: VNA

Le PM appelle à intensifier la recherche, le rapatriement et l’identification des restes des martyrs

Le Premier ministre Lê Minh Hung a présidé le lancement des opérations de recherche et de récupération des dépouilles des martyrs au parc Lê Thi Rieng, à Hô Chi Minh-Ville. Il a réaffirmé que cette mission, empreinte d’une profonde signification humaine et patriotique, se poursuivra jusqu’à ce que toutes les dépouilles des soldats tombés au combat soient retrouvées et rendues à leurs familles.

L'équipe chargée des fouilles et des prélèvements sur les restes de soldats morts pour la Patrie au cimetière des martyrs de Duc Co (commune de Duc Co, province de Gia Lai). Photo: VNA

Campagne des 500 jours et nuits : une course contre la montre pour redonner un nom aux soldats morts pour la Patrie

Cent onze jours après son lancement, la campagne nationale des "500 jours et nuits" consacrée à la recherche, au rapatriement et à l’identification des soldats morts pour la Patrie a déjà permis des avancées notables. Grâce à la mobilisation coordonnée des autorités, de l’armée et des forces de sécurité, plus de 1 300 dépouilles ont été retrouvées et des dizaines de milliers d’échantillons ADN sont en cours d’analyse afin de restituer leur identité aux combattants encore disparus.

Les représentants du VJCE et de l'École de langue japonaise Aoyama procèdent à l'échange de l'accord de coopération signé. Photo: VNA

Le Vietnam et le Japon renforcent leur coopération dans le domaine de l'éducation

La signature d’un accord de coopération entre le Centre de promotion de la coopération culturelle et éducative Vietnam-Japon (VJCE) et l’École de langue japonaise Aoyama marque une nouvelle étape dans le renforcement des relations éducatives entre les deux pays. L’initiative vise à développer l’enseignement du japonais, les échanges académiques et la formation de ressources humaines de haute qualité.