Société

Le Vietnam offre une aide humanitaire urgente au Venezuela après le double séisme

Cette aide humanitaire d’urgence témoigne de l’amitié et de la solidarité traditionnelles, ainsi que de l’esprit de soutien mutuel qui unit depuis longtemps les peuples vietnamien et vénézuélien.

L'équipe de secours vietnamienne remet des articles de première nécessité aux victimes du double séisme du 24 juin au Venezuela. Photo : VNA
L'équipe de secours vietnamienne remet des articles de première nécessité aux victimes du double séisme du 24 juin au Venezuela. Photo : VNA

Hanoi (VNA) – Le Parti, l’État et le peuple vietnamiens ont décidé de fournir 300.000 dollars d’aide humanitaire d’urgence pour soutenir le Venezuela dans son redressement après les deux séismes dévastateurs qui ont frappé ce pays d’Amérique latine le 24 juin 2026.

Cette aide témoigne de l’amitié et de la solidarité traditionnelles, ainsi que de l’esprit de soutien mutuel qui unit depuis longtemps les peuples vietnamien et vénézuélien.

Elle devrait aider le gouvernement et le peuple vénézuéliens à surmonter les conséquences des séismes et à rétablir une vie normale pour les habitants des zones touchées.

Le bilan du double séisme du 24 juin au Venezuela a été revu à la hausse et s’élève désormais à 3.535 morts et 16.740 blessés. Plus de 17.000 personnes sont sans logement et 856 bâtiments sont sinistrés, selon un communiqué lundi 6 juillet du gouvernement.

De magnitude 7,2 et 7,5, les deux séismes se sont produits à 39 secondes d’intervalle et ont principalement touché le Nord du Venezuela. – VNA

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