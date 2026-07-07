Poldi Sosa laisse un héritage durable dans l’amitié Vietnam-Argentine

Buenos Aires (VNA) – Peu d’amis internationaux ont suscité l’affection et le respect du peuple vietnamien aussi profondément que l’activiste argentine Poldi Sosa Schmidt, dont l’engagement indéfectible envers le Vietnam a fait d’elle un symbole durable d’amitié entre les deux nations.



Poldi s’est éteinte le 11 juin 2026, à l’âge de 80 ans, laissant derrière elle un héritage précieux non seulement pour sa famille, ses amis et ses collègues en Argentine, mais aussi pour des générations de Vietnamiens qui l’ont connue comme une fervente partisane du Vietnam.



Dans un message de condoléances, l’ancienne vice-présidente de la République Truong My Hoa a décrit Poldi comme une amie fidèle qui a consacré plus de soixante ans à promouvoir la solidarité et l’amitié entre les peuples argentin et vietnamien.



Le vice-ministre des Affaires étrangères, Dang Hoàng Giang, l’a également saluée comme « une amie proche du peuple vietnamien », reconnaissant son engagement de toute une vie au renforcement des liens bilatéraux.



Née à Puerto Belgrano en 1945, Poldi rejoint le mouvement international de solidarité avec le Vietnam en 1967, alors qu’elle réside au Royaume-Uni. Profondément touchée par les souffrances causées par la guerre, elle s’engage dans le mouvement pacifiste avant de poursuivre son action au Chili entre 1970 et 1973.



Elle contribue alors à la création de l’Institut culturel Chili-Vietnam et travaille en étroite collaboration avec les représentants de la République démocratique du Vietnam et du Gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud-Vietnam au Chili.



Après le coup d’État militaire de 1973 au Chili, Poldi se réfugie à Cuba, où elle consacre près de dix ans de son temps à des activités de solidarité avec le Vietnam, une période qu’elle décrit plus tard comme «une partie indissociable» de sa vie.



Après le retour de l’Argentine à la démocratie, elle reprit son engagement au sein d’organisations sociales, de mouvements féministes et d’initiatives de soutien au Vietnam. Lorsque le Vietnam s’apprêtait à établir sa mission diplomatique à Buenos Aires au début des années 1990, elle devint l’une de ses plus ferventes alliées locales.



Le vice-ministre des Affaires étrangères, Dang Hoàng Giang, a déclaré que des générations de diplomates vietnamiens se souvenaient de Poldi non seulement comme d’une grande amie, mais aussi comme d’une personne qui accueillait toujours les délégations vietnamiennes avec chaleur, générosité et un soutien indéfectible.



Des diplomates ayant servi en Argentine se souviennent que, durant les premières années de l’ambassade du Vietnam, alors que les ressources et les réseaux locaux étaient encore limités, Poldi était devenue presque un membre de la famille au sein de la mission diplomatique vietnamienne en Argentine. Elle facilita les contacts, mit l’ambassade en relation avec des organisations locales et contribua à l’organisation de nombreux événements de promotion du Vietnam.



Son engagement franchit une nouvelle étape en 1997 avec la création de l’Institut culturel Argentine-Vietnam (ICAV), qui est depuis devenu l’une des principales organisations d’Amérique du Sud promouvant le Vietnam à travers des expositions, des séminaires, des échanges culturels, des projections de films, des événements culinaires, des échanges d’étudiants et des programmes de partenariat scolaire.



Parmi ses initiatives les plus marquantes figure le jumelage scolaire entre Rosario et Ha Long. En 2001, Poldi a conduit une délégation d’étudiants argentins au Vietnam et a remis personnellement des cadeaux à l’école secondaire Trong Diêm de Ha Long, dans la province de Quang Ninh. Pour elle, la diplomatie entre les peuples se construisait sur de véritables liens humains.



Tout au long de sa vie, Poldi s’est rendue au Vietnam à 27 reprises, voyageant de Hanoi et Quang Ninh à Huê, Dà Nang, Hô Chi Minh-Ville et le delta du Mékong. Ses amis et collègues se souviennent de son insatiable curiosité pour l’histoire, la culture et le peuple vietnamiens.



Pour les correspondants de l’Agence vietnamienne d’information (VNA) basés en Argentine, elle était un témoin vivant de l’histoire du mouvement international de solidarité avec le Vietnam. Même dans ses dernières années, elle est restée activement impliquée dans les échanges culturels, accueillant des délégations vietnamiennes et promouvant la coopération bilatérale. Ses mémoires, d’une grande partie (350 pages), retracent près de six décennies de dévouement au Vietnam et ses efforts pour approfondir les relations vietnamo-argentines.



Le Vietnam a reconnu ses contributions exceptionnelles en lui décernant plusieurs distinctions prestigieuses, dont la Médaille pour la cause de l’émancipation des femmes en 1999, la Médaille de l’Amitié en 2005 et l’Ordre de l’Amitié – l’une des plus hautes distinctions du pays pour les ressortissants étrangers – en 2023.



Dans son message de condoléances, le président de l’Union des organisations d’amitié du Vietnam (VUFO), Phan Anh Son, a salué le rôle constant de Poldi et d’ICAV dans le renforcement de l’amitié entre les peuples des deux pays, se disant convaincu que les valeurs qu’ils ont construites pendant près de six décennies continueraient d’inspirer les générations futures.



Plus que toute distinction officielle, le plus grand héritage de Poldi réside dans l’affection que lui porte le peuple vietnamien. Plus d’un demi-siècle après qu’une jeune Argentine eut défilé pour la première fois en solidarité avec le Vietnam, elle fut pleurée par d’innombrables amis vietnamiens à plus de 17.000 kilomètres de sa patrie, un témoignage durable de la force indéfectible de l’amitié entre les nations. – VNA



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