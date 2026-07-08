Société

Plus de 2,39 millions d'infractions routières sanctionnées au premier semestre

L'application rigoureuse des mesures visant à garantir la sécurité routière au cours du premier semestre 2026 a permis de réduire le nombre d'accidents, de décès et de blessés sur les routes.

Ce système de 1 837 caméras dotées d'intelligence artificielle vise à réduire les embouteillages, à améliorer l'efficacité opérationnelle, à moderniser les infrastructures et à promouvoir un mode de vie urbain plus agréable à Hanoï. Photo : VNA
Ce système de 1 837 caméras dotées d'intelligence artificielle vise à réduire les embouteillages, à améliorer l'efficacité opérationnelle, à moderniser les infrastructures et à promouvoir un mode de vie urbain plus agréable à Hanoï. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Selon le Département de la Police de la circulation, l'application rigoureuse des mesures visant à garantir la sécurité routière au cours du premier semestre 2026 a permis de réduire le nombre d'accidents, de décès et de blessés sur les routes.

Le Vietnam a enregistré 7.773 accidents de la circulation, soit une baisse de 17,4 % en glissement annuel, ayant fait 4.877 morts (-8,4 %) et 4.486 blessés (-28 %). Au total, les forces de l'ordre ont contrôlé et sanctionné plus de 2,39 millions d'infractions au code de la route, en hausse de 43,23 % par rapport à la même période de l'an dernier. Elles ont retiré 64.730 permis de conduire et immobilisé près de 528.800 véhicules.

Les contrôles se sont concentrés sur les principales causes d'accidents, notamment les excès de vitesse (592.000 cas), la conduite sous l'emprise de l'alcool (416.900 cas), le non-respect des voies de circulation (101.000 cas) et la conduite sous l'emprise de stupéfiants (955 cas). Par ailleurs, 7.853 points noirs en matière de sécurité routière ont été recensés, dont 58,4 % ont déjà fait l'objet de mesures correctives.

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité, les services compétents ont traité 1.648 affaires à caractère pénal, économique et environnemental, conduisant à l'arrestation de 1.776 personnes ainsi qu'à la saisie d'importantes quantités de stupéfiants, de feux d'artifice et de marchandises de contrebande.

La transformation numérique continue de jouer un rôle moteur dans la modernisation de la gestion administrative. Plus de 4,11 millions de démarches ont été effectuées via le Portail national des services publics, tandis que l'application VNeTraffic compte désormais près de 8 millions d'utilisateurs. Le recours à l'intelligence artificielle et aux systèmes de vidéosurveillance a permis de relever plus de 20.000 infractions, alors que 2.864 cas ont été traités grâce aux signalements des citoyens. Les enchères des plaques d'immatriculation ont, quant à elles, rapporté environ 2.538 milliards de dôngs au budget de l'État.

Enfin, les campagnes de sensibilisation à la sécurité routière ont été renforcées grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle et des réseaux sociaux, générant plus de 1,4 milliard de vues. Au cours de la même période, 2,16 millions de candidats ont obtenu leur permis de conduire. L'ensemble de ces mesures, soutenues par la mise en œuvre du Projet 456 relatif au centre de données, vise à moderniser les forces de police, à simplifier les procédures administratives et à promouvoir une culture durable de la sécurité routière. - VNA

source
#Nouvelle ère #infractions routières
Suivez VietnamPlus

Vietnam - Nouvelle ère

Sur le même sujet

Voir plus

Le Comité permanent de l’Assemblée nationale (AN) a adopté, dans la matinée du 8 juillet, à l’unanimité des membres présents, le projet d’ordonnance révisée relative à l’ordre et aux procédures d’examen et de décision par les tribunaux populaires du placement des toxicomanes âgés de 12 à moins de 18 ans dans des établissements de désintoxication obligatoire.

Le Vietnam révise les procédures de placement en désintoxication obligatoire

Le projet d’ordonnance révisée relative à l’ordre et aux procédures d’examen et de décision par les tribunaux populaires du placement des toxicomanes âgés de 12 à moins de 18 ans dans des établissements de désintoxication obligatoire, entend raccourcir les délais de constitution et d’examen des dossiers.

Mme Poldi Sosa Schmidt lors de la visite officielle du président vietnamien Trân Duc Luong en Argentine en novembre 2004. Photo fournie par la famille Schmidt

Poldi Sosa laisse un héritage durable dans l’amitié Vietnam-Argentine

Poldi Sosa Schmidt s’est éteinte le 11 juin 2026, à l’âge de 80 ans, laissant derrière elle un héritage précieux non seulement pour sa famille, ses amis et ses collègues en Argentine, mais aussi pour des générations de Vietnamiens qui l’ont connue comme une fervente partisane du Vietnam.

L’étude "Vietnam : 100 millions d’habitants aujourd’hui, combien demain ?" paru sur "Population & Sociétés" en juin 2026. Capture d’écran

Le Vietnam aborde une nouvelle phase de sa transition démographique

Avec une population de plus de 100 millions d'habitants, une espérance de vie en progression constante et une fécondité stabilisée à un niveau proche du seuil de renouvellement des générations, le pays dispose d'atouts importants pour soutenir son développement économique et social.

Le gouvernement vénézuélien décerne la médaille «Héros du Venezuela» à l'équipe vietnamienne de secours. Photo : qdnd.vn

Au Venezuela, les sauveteurs vietnamiens distingués pour leur action après le séisme

La médaille « Héros du Venezuela » est une distinction prestigieuse décernée par le gouvernement vénézuélien en reconnaissance du courage, du dévouement et de l’héroïsme dont ont fait preuve les membres de l’équipe de secours vietnamienne, qui ont bravé le danger et surmonté de nombreux défis pour apporter une aide à la recherche et au sauvetage ainsi qu’une aide humanitaire aux personnes touchées par le tremblement de terre.

Pour la sécurité des enfants dans l'espace cybernétique

Pour la sécurité des enfants dans l'espace cybernétique

La mise en place d’un cadre de protection efficace pour les enfants dans l’espace numérique est devenue une nécessité urgente afin de créer des bases solides permettant aux futurs citoyens de se développer en toute sécurité, avec confiance, et de libérer leur créativité dans un monde numérique en constante expansion.

Le Premier ministre Le Minh Hung, président du Conseil central de l’émulation et des récompenses. Photo: VNA

Le Premier ministre insiste sur une émulation tournée vers les résultats

Présidant la deuxième réunion du Conseil central de l’émulation et des récompenses pour le mandat 2026-2031, le Premier ministre Le Minh Hung a insisté sur la nécessité de promouvoir des mouvements d’émulation concrets, proches des réalités du terrain et axés sur les résultats.

Le chef du gouvernement et les délégués présentes déposent des gerbes de fleurs et brûlé de l’encens devant le monument dédié à Trân Phu, premier secrétaire général du Parti ainsi qu’au mémorial des héros martyrs situé dans le parc Lê Thi Rieng. Photo: VNA

Le PM appelle à intensifier la recherche, le rapatriement et l’identification des restes des martyrs

Le Premier ministre Lê Minh Hung a présidé le lancement des opérations de recherche et de récupération des dépouilles des martyrs au parc Lê Thi Rieng, à Hô Chi Minh-Ville. Il a réaffirmé que cette mission, empreinte d’une profonde signification humaine et patriotique, se poursuivra jusqu’à ce que toutes les dépouilles des soldats tombés au combat soient retrouvées et rendues à leurs familles.

L'équipe chargée des fouilles et des prélèvements sur les restes de soldats morts pour la Patrie au cimetière des martyrs de Duc Co (commune de Duc Co, province de Gia Lai). Photo: VNA

Campagne des 500 jours et nuits : une course contre la montre pour redonner un nom aux soldats morts pour la Patrie

Cent onze jours après son lancement, la campagne nationale des "500 jours et nuits" consacrée à la recherche, au rapatriement et à l’identification des soldats morts pour la Patrie a déjà permis des avancées notables. Grâce à la mobilisation coordonnée des autorités, de l’armée et des forces de sécurité, plus de 1 300 dépouilles ont été retrouvées et des dizaines de milliers d’échantillons ADN sont en cours d’analyse afin de restituer leur identité aux combattants encore disparus.

Les représentants du VJCE et de l'École de langue japonaise Aoyama procèdent à l'échange de l'accord de coopération signé. Photo: VNA

Le Vietnam et le Japon renforcent leur coopération dans le domaine de l'éducation

La signature d’un accord de coopération entre le Centre de promotion de la coopération culturelle et éducative Vietnam-Japon (VJCE) et l’École de langue japonaise Aoyama marque une nouvelle étape dans le renforcement des relations éducatives entre les deux pays. L’initiative vise à développer l’enseignement du japonais, les échanges académiques et la formation de ressources humaines de haute qualité.