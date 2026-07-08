Économie

Résolution 10-NQ/TW : un nouveau cap pour l’accueil des IDE de nouvelle génération au Vietnam

De nombreux experts estiment que la résolution No10-NQ/TW du Bureau politique consacrée au développement de l'économie à capitaux étrangers constitue un levier stratégique pour le Vietnam afin de réaliser des avancées significatives en matière de développement durable, bien qu'il souligne d'importants défis en matière d'infrastructures et de normes environnementales.

Bandai Vietnam, une entreprise à investissement direct étranger, crée des emplois stables à près de 1 000 travailleurs. Photo : VNA
Bandai Vietnam, une entreprise à investissement direct étranger, crée des emplois stables à près de 1 000 travailleurs. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - La résolution No10-NQ/TW du Bureau politique consacrée au développement de l'économie à capitaux étrangers met l'accent sur la promotion de l'économie verte et de l'économie numérique, en associant au transfert de technologies et au renforcement des liens et des retombées positives pour les entreprises nationales.

De nombreux experts estiment qu'il s'agit d'un levier stratégique pour le Vietnam afin de réaliser des avancées significatives en matière de développement durable, bien qu'il souligne d'importants défis en matière d'infrastructures et de normes environnementales.

Analysant le développement synchrone de l'écosystème d'investissements directs étrangers (IDE) liés aux infrastructures logistiques, aux données et à l'énergie, le professeur associé et docteur Nguyen The Chinh, vice-président de l'Association de l'économie environnementale du Vietnam, souligne que les coûts logistiques élevés et l'impératif de souveraineté en énergie propre demeurent les principaux points faibles du pays.

Selon lui, dans un contexte de reconfiguration des chaînes d'approvisionnement mondiales, le manque de synchronisation entre les réseaux de transport, les systèmes d'entreposage et l'intégration tardive des technologies numériques freinent l'attraction des IDE de qualité. Par ailleurs, alors que les multinationales imposent désormais des critères ESG (Environnement, Social et Gouvernance) rigoureux et visent la neutralité carbone d'ici 2050, une transition énergétique trop lente vers les renouvelables pourrait affaiblir la compétitivité du Vietnam.

Pour relever ces défis à l'horizon 2030-2045, Nguyen The Chinh préconise une modernisation intelligente des infrastructures et de la logistique, incluant une interconnexion étroite entre les réseaux routiers, ferroviaires, maritimes et aériens afin d'optimiser les flux. La transformation numérique et l’automatisation doivent être appliqués à la gestion et aux opérations afin de minimiser le recours aux ressources humaines et d'accroître la transparence.

En parallèle, l'expert insiste sur l'urgence de développer des zones industrielles vertes répondant aux normes internationales et de soutenir les entreprises dans leurs engagements "Net Zero". Cela implique une accélération de la commercialisation et de la modernisation des infrastructures de transport d'énergie renouvelable conformément au Plan de développement de l'électricité VIII, privilégiant l'éolien et le solaire, tout en envisageant la relance du projet nucléaire de Ninh Thuan.

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Le professeur associé et docteur Nguyen The Chinh, vice-président de l'Association de l'économie environnementale du Vietnam. Photo: VNA

Pour encourager les institutions bancaires à accorder des crédits préférentiels pour des projets verts, circulaires, économes en énergie et respectueux des ressources. Le professeur associé Nguyen The Chinh estime que tout projet doit désormais faire l'objet d'une analyse coût-bénéfice (CBA) rigoureuse, intégrant les éléments environnementaux et sociaux pour concilier les impératifs économiques et la protection de la nature.

Le professeur associé et docteur Nguyen Thuong Lang, de l'Université nationale d'économie, déclare que le Vietnam doit impérativement faire évoluer son modèle de gestion et créer de nouveaux espaces de développement, face à l'évolution mondiale des IDE vers une plus grande qualité et un contenu technologique plus important.

Il a suggéré une décentralisation accrue et une plus grande autonomie des collectivités locales afin qu'elles puissent attirer proactivement les investissements. Il a également proposé de mettre en place un mécanisme de test contrôlé (sandbox) expérimental dans une à trois zones économiques clés avant un déploiement à l'échelle nationale. Des modèles innovants tels que les zones franches et les ports francs pourraient être testés dans des centres disposant d'infrastructures adéquates, comme Hai Phong et Da Nang, sans pour autant négliger les zones à fort potentiel telles que Hue.

Pour concrétiser la vision de la résolution n° 10, il a recommandé la création d'organismes de coordination régionaux dotés de pouvoirs étendus, l'élaboration d'un cadre juridique spécifique pour les zones franches et les ports francs pilotes, ainsi que l'harmonisation des procédures interprovinciales, notamment en matière de fonds fonciers industriels, de mécanismes d'indemnisation et de guichet unique national pour les grands projets d'infrastructure. -VNA

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