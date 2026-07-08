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L'ambassade du Vietnam en Argentine rend hommage à Poldi Sosa Schmidt, figure de l’amitié Vietnam-Argentine

L'ambassade du Vietnam en Argentine a rendu un hommage solennel à Poldi Sosa Schmidt, figure emblématique du mouvement de solidarité avec le Vietnam en Amérique latine, dont l'engagement de plusieurs décennies a largement contribué au rapprochement entre les peuples vietnamien et argentin.

L'ambassade du Vietnam en Argentine rend hommage à Poldi Sosa Schmidt, figure de l’amitié Vietnam-Argentine. Photo: VNA
L'ambassade du Vietnam en Argentine rend hommage à Poldi Sosa Schmidt, figure de l’amitié Vietnam-Argentine. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – L'ambassade du Vietnam en Argentine, en coordination avec l'Institut culturel Argentine-Vietnam (ICAV), a organisé, le 7 juillet, une cérémonie commémorative en hommage à Poldi Sosa Schmidt, fondatrice et présidente de l'ICAV, afin de saluer sa contribution exceptionnelle au renforcement de l'amitié entre les peuples vietnamien et argentin.

La cérémonie, tenue à l’ambassade du Vietnam à Buenos Aires, a réuni des membres de la famille de Poldi Sosa Schmidt, des responsables et membres de l’ICAV, des universitaires, des amis argentins ainsi que le personnel de la représentation diplomatique vietnamienne.

Prenant la parole, l’ambassadrice du Vietnam en Argentine, Ngo Minh Nguyet, a rendu hommage à l’engagement constant de Poldi Sosa Schmidt pendant près de six décennies aux côtés du peuple vietnamien, depuis les mouvements internationaux de solidarité contre la guerre jusqu’aux initiatives en faveur des échanges culturels, éducatifs et de la coopération entre les deux peuples.

Née le 6 décembre 1945 à Puerto Belgrano, en Argentine, Poldi Sosa Schmidt s’était engagée dès 1967 dans le mouvement de solidarité avec le Vietnam alors qu’elle résidait au Royaume-Uni. Au début des années 1970, au Chili, elle participa à la fondation de l’Institut culturel Chili-Vietnam et entretint des relations étroites avec les représentants vietnamiens.

Après le coup d'État militaire de 1973 au Chili, elle s'est réfugiée à Cuba, où elle a poursuivi ses activités de solidarité avec le Vietnam. De retour en Argentine après le rétablissement de la démocratie, elle a continué à soutenir les mouvements d'amitié avec le Vietnam et a apporté une aide précieuse aux premières missions diplomatiques vietnamiennes à Buenos Aires.

En 1997, elle a fondé l'ICAV, devenu l'une des organisations les plus actives d'Amérique du Sud dans la promotion du Vietnam. Sous sa direction, l'Institut a organisé des centaines d'expositions, conférences, rencontres culturelles, projections de films, échanges d'étudiants et activités de coopération, contribuant à faire mieux connaître le Vietnam, son histoire, sa culture et son développement.

Lors de la cérémonie, les vice-présidents de l'ICAV, Renee Girardi et Ezequiel Ramoneda, ont évoqué le parcours de sa fondatrice et réaffirmé leur volonté de poursuivre son œuvre. Patricia Abarzúa Muñoz, présidente de l'Institut culturel et d'amitié Chili-Vietnam et amie de longue date de Poldi Sosa Schmidt, était également présente pour saluer son engagement en faveur de la solidarité avec le Vietnam en Amérique latine.

Un documentaire retraçant la vie et le parcours de Poldi Sosa Schmidt a été projeté à cette occasion. Des messages de condoléances de l’ancienne vice-présidente vietnamienne Truong My Hoa et de l’Union des organisations d’amitié du Vietnam (VUFO) ont également été lus, mettant en avant son importante contribution à l’amitié entre les peuples.

Décédée le 11 juin à l’âge de 80 ans, Poldi Sosa Schmidt demeure une figure emblématique du mouvement de solidarité avec le Vietnam en Amérique latine. En reconnaissance de son engagement, elle avait reçu plusieurs distinctions vietnamiennes, notamment la Médaille de l’amitié en 2005 et l’Ordre de l’amitié en 2023, l’une des plus hautes distinctions attribuées par le Vietnam à des ressortissants étrangers.

Pour plusieurs générations de diplomates et d’amis du Vietnam en Argentine, elle restera un symbole de la solidarité internationale et un précieux trait d’union entre les peuples vietnamien et argentin.-VNA

#Argentine #Vietnam #Poldi Sosa Schmidt
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