Politique

Plus de 1.300 restes de martyrs retrouvés en 500 jours de campagne

La campagne, qui se déroulera du 15 mars 2026 au 27 juillet 2027, constitue un effort global visant à réaliser des percées dans la recherche, le ressemblement et l’indentification des héros morts pour la Patrie.

Soldats à Hô Chi Minh-Ville, en pleine campagne nationale de 500 jours d’accélération de la recherche, du rassemblement et de l’identification des restes de martyrs. Photo: VNA
Soldats à Hô Chi Minh-Ville, en pleine campagne nationale de 500 jours d’accélération de la recherche, du rassemblement et de l’identification des restes de martyrs. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Plus de 1.300 restes de martyrs ont été retrouvés à travers le pays, ainsi que trois charniers à Tuyên Quang, après 111 premiers jours de la campagne nationale de 500 jours d’accélération de la recherche, du rassemblement et de l’identification des restes de martyrs à travers tout le pays, a-t-on appris du bureau du Comité directeur national 515.

La campagne, qui se déroulera du 15 mars 2026 au 27 juillet 2027, constitue un effort global visant à réaliser des percées dans la recherche, le ressemblement et l’indentification des héros morts pour la Patrie.

Elle se concentre sur cinq objectifs majeurs : récupérer les restes d’environ 7.000 martyrs ; collecter des échantillons provenant d’environ 230.000 tombes non identifiées dans les cimetières de martyrs ; effectuer des tests ADN sur environ 18.000 ossements ; établir une base de données génétiques des proches des martyrs non identifiés ; et achever le déminage des anciens champs de bataille clés, notamment à Vi Xuyên dans la province de Tuyên Quang, et dans les provinces de Lào Cai et de Lang Son.

Pour appuyer ces opérations, le ministère de la Défense a attribué des quotas aux régions et unités militaires en fonction des enquêtes de terrain et des informations vérifiées. À l’échelle nationale, 32 équipes de recherche et de sauvetage, comptant environ 1.500 personnes, sont actuellement mobilisées.

Le ministère de la Défense a publié les procédures de prélèvement, de numérisation, de transport et de conservation des échantillons provenant de restes non identifiés, et a organisé des formations à destination des autorités locales dans tout le pays. Pour améliorer la traçabilité et minimiser les erreurs, le groupe Viettel a développé un système de gestion numérique qui enregistre et stocke les informations tout au long du processus d’échantillonnage.

Selon les données fournies par le Département des politiques sociales du Département général de la politique de l’Armée populaire du Vietnam, jusqu’au 5 juillet, la campagne a permis de prélever des échantillons dans plus de 27.000 tombes, dont plus de 20.000 ont été transférés à des centres d’analyse ADN après avoir satisfait aux exigences techniques.

À ce jour, dans un site présumé de charnier sur la rue Truong Chinh, province de Quang Ngai, les autorités ont rassemblé les restes de trois martyrs; et dans un autre au parc Lê Thi Riêng, à Hô Chi Minh-Ville, 11 restes de martyrs ont été retrouvés.

Plus de 7.000 hectares de terrain ont été déminés, dont plus de 3.000 hectares sur l’ancien champ de bataille de Vi Xuyên, ce qui représente plus de 70% de l’objectif de déminage initialement prévu.

Le ministère de la Sécurité publique a également recueilli près de 95.000 échantillons d’ADN auprès de proches de martyrs, dont plus de 50.000 ont déjà été analysés et intégrés à la base de données génétiques nationale. – VNA

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#recherche des restes de martyrs
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