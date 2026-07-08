Politique

Le Premier ministre préside une réunion sur le recouvrement des avoirs détournés

Le Premier ministre Le Minh Hung a présidé, le 8 juillet, une réunion du Comité directeur central chargé de l'exécution des décisions de justice et du recouvrement des biens détournés ou perdus dans les affaires judiciaires, appelant à renforcer la coordination entre les autorités afin d'accélérer le traitement des dossiers et de maximiser la récupération des avoirs de l'État.

Le Premier ministre Le Minh Hung. Photo: VNA
Le Premier ministre Le Minh Hung. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Le Minh Hung a présidé, dans l'après-midi du 8 juillet, une réunion du Comité directeur central chargé de l'organisation de l'exécution des décisions de justice et du recouvrement des biens détournés ou perdus dans les affaires judiciaires.

Étaient également présents le membre du Bureau politique et vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc, le secrétaire du Comité central du Parti et président de la Cour populaire suprême, Nguyen Van Quang, ainsi que les membres du Comité directeur.

Au cours de la réunion, les membres du Comité directeur, les ministères, les secteurs, les autorités locales et les organismes concernés ont examiné les résultats obtenus, les difficultés rencontrées dans l'exécution des décisions de justice ainsi que les solutions envisageables pour le traitement des biens saisis en vue du recouvrement des créances.

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Panorama de la réunion. Photo: VNA

Le Comité directeur a demandé au ministère de la Justice d'achever dans les meilleurs délais le projet de règlement intérieur, de préciser les fonctions et les responsabilités de ses membres et, en coordination avec la Banque d'État du Vietnam et les organismes concernés, de proposer des mesures visant à lever les obstacles liés à l'exécution des décisions de justice et au traitement des biens.

Il a également été chargé d'établir un inventaire des biens, de les classifier, de proposer un plan de traitement assorti d'un calendrier précis et de définir clairement les responsabilités des ministères, des organismes et des collectivités locales.

Soulignant la complexité de cette mission, le Comité directeur a appelé à renforcer davantage la coordination entre les ministères, les organismes et les collectivités locales, dans le respect des orientations des autorités compétentes, afin d'assurer une exécution des décisions de justice ainsi qu'un traitement des biens efficace, rapide, rigoureux et conforme à la réglementation, de manière à maximiser le recouvrement des avoirs de l'État tout en garantissant les droits et intérêts légitimes des parties concernées. -VNA

#Premier ministre #recouvrement #avoirs détournés
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