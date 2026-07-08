Politique

Catastrophes naturelles : le Vietnam adresse des messages de sympathie à la Chine

Le secrétaire général du Parti et président de la République To Lam, ainsi que le Premier ministre Le Minh Hung, ont adressé le 8 juillet 2026 des messages de sympathie aux dirigeants chinois après les importantes pertes humaines et matérielles causées par de fortes pluies, des inondations, des tornades et de graves glissements de terrain dans plusieurs localités de Chine.

Les forces de secours évacuent des habitants dans une zone inondée de la ville de Nanning, dans la région autonome Zhuang du Guangxi, en Chine, le 6 juillet 2026. Photo: Xinhua/VNA
Les forces de secours évacuent des habitants dans une zone inondée de la ville de Nanning, dans la région autonome Zhuang du Guangxi, en Chine, le 6 juillet 2026. Photo: Xinhua/VNA

Hanoï (VNA) - De fortes pluies, des inondations, des tornades et de graves glissements de terrain ont récemment causé d’importants dégâts humains et matériels dans plusieurs localités de Chine.

A cette occasion, le 8 juillet 2026, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, To Lam a adressé un message de sympathie au secrétaire général du Parti communiste chinois (PCC) et président chinois Xi Jinping. Le Premier ministre Le Minh Hung a également adressé un message de sympathie à son homologue chinois Li Qiang.

Le même jour, le ministre vietnamien des Affaires étrangères (AE) Le Hoai Trung a également envoyé un message de sympathie à Wang Yi, directeur du Bureau de la Commission centrale pour les affaires étrangères du PCC et ministre chinois des Affaires étrangères.

Auparavant, le chef de la diplomatie vietnamienne avait également adressé un message de sympathie à Chen Gang, secrétaire du Comité du Parti de la région autonome Zhuang du Guangxi, après les dégâts causés par ces catastrophes naturelles. -VNA

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